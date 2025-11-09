Bitcoin Kurs Prognose 2026: 250.000 Dollar erwartet

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die Stimmung am Kryptomarkt bleibt angespannt. Nachdem der Bitcoin-Kurs erst vor wenigen Wochen ein neues Allzeithoch bei 126.000 Dollar erreicht hatte, ist die digitale Leitwährung inzwischen teilweise auf unter 100.000 Dollar gefallen. Viele Anleger reagieren nervös, Analysten warnen vor einem drohenden Bärenmarkt und raten zum Verkauf. Doch nicht alle teilen diese pessimistische Sicht. Finanzautor Robert Kiyosaki, bekannt durch seinen Bestseller „Rich Dad, Poor Dad“, bleibt trotz der aktuellen Marktschwäche optimistisch und setzt weiterhin auf Bitcoin, Gold und Silber als Absicherung gegen die Schwächen des globalen Finanzsystems.

Kiyosakis bullishe Prognose

Kiyosaki hat sich in den vergangenen Jahren als einer der lautstärksten Befürworter alternativer Anlageformen etabliert. Er warnt seit Langem vor einem Zusammenbruch des US-Finanzsystems und einer massiven Entwertung des Dollars. Während er beim Aktienmarkt von einem Crash ausgeht, sieht er bei Edelmetallen und Kryptowährungen enormes Aufwärtspotenzial.

In einem aktuellen Post auf X (ehemals Twitter) erklärt er, dass Gold langfristig auf 27.000 Dollar, Silber bis 2026 auf 100 Dollar und Bitcoin schon im kommenden Jahr auf 250.000 Dollar steigen könnte. Seine Begründun ist, dass die USA immer mehr Geld drucken, die Schulden unkontrolliert wachsen und Anleger verstärkt nach Wertspeichern außerhalb des traditionellen Systems suchen, um sich davor zu schützen.

Kiyosaki betont, dass Bitcoin, Gold und Silber keine kurzfristigen Spekulationen, sondern langfristige Schutzmechanismen gegen Inflation und Systemrisiken seien. Er verweist oft auf historische Beispiele, bei denen Geldentwertung immer zu einer Flucht in knappe Güter geführt habe. Mit Blick auf die aktuelle Lage in den USA, hohe Staatsverschuldung, sinkende Produktivität und ein wachsendes Misstrauen gegenüber dem Finanzsystem, sieht er genau diese Entwicklung nun erneut eintreten.

Fundamentaldaten sprechen für Bitcoin

Auch andere Marktbeobachter halten den jüngsten Kursrückgang für übertrieben. On-Chain-Daten zeigen, dass institutionelle Investoren ihre Bestände größtenteils halten. Selbst der iShares Bitcoin ETF von BlackRock verzeichnete während der Korrektur nur geringe Kapitalabflüsse von rund 722 Millionen Dollar, was weniger als 1 % des gesamten Fondsvolumens ist. Das deutet darauf hin, dass große Marktteilnehmer weiterhin an steigende Kurse glauben. Auch der Krypto-Experte von Rundumbitcoin ist davon überzeugt, dass die Rallye weitergeht. Er hat bereits in der Vergangenheit durch seine extrem hohe Trefferquote überzeugt.

Sollte die US-Regierung unter Trump ihre kryptofreundliche Linie beibehalten und regulatorische Hürden weiter abbauen, könnte sich die Lage am Markt schnell wieder drehen.Unter diesen Voraussetzungen sehen Analysten derzeit auch bei neuen Projekten mit starkem Fundament außergewöhnliche Chancen, allen voran bei Bitcoin Hyper ($HYPER).

Bitcoin Hyper im Fokus der Anleger

Bitcoin Hyper entwickelt derzeit die wohl spannendste Weiterentwicklung des Bitcoin-Ökosystems. Durch eine Layer-2-Lösung auf Basis der Solana Virtual Machine (SVM) soll Bitcoin endlich DeFi-fähig werden. Das bedeutet, dass Bitcoin-Inhaber künftig Zinsen durch Staking, Lending oder Yield Farming verdienen können. Das sind Funktionen, die bisher vor allem Ethereum und neueren Blockchains vorbehalten waren. Gleichzeitig werden Transaktionen auf der Hyper Chain blitzschnell und günstig, während sie durch das Bitcoin-Netzwerk abgesichert werden. Damit schafft Bitcoin Hyper die perfekte Verbindung zwischen Sicherheit und Effizienz.

($HYPER Token-Vorverkauf – Quelle: Bitcoin Hyper Website)

Im Zentrum steht der $HYPER-Token, der als Gas-, Staking- und Governance-Token dient und damit das Rückgrat der neuen Layer 2 bildet. Schon jetzt haben Investoren über 26 Millionen Dollar in den neuen Coin gesteckt, obwohl dieser derzeit noch im Vorverkauf erhältlich ist. Analysten gehen davon aus, dass sich der Token nach dem Börsenlisting im Wert vervielfachen könnte, da die Marktbewertung im Vergleich zu Bitcoin und Solana noch extrem niedrig ist. Sollte sich Bitcoin Hyper als führende Layer-2-Lösung für Bitcoin etablieren, könnte es einer der Top-Gewinner des kommenden Bullruns werden.

