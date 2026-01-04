DAX24.539 +0,2%Est505.850 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,88 -2,0%Nas23.236 ±-0,0%Bitcoin78.988 +1,2%Euro1,1687 -0,3%Öl60,43 -0,6%Gold4.421 +2,1%
Bitcoin legt weiter zu und steuert auf fünften Handelstag im Plus zu

05.01.26 07:23 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Bitcoin hat am Montag die Gewinne vom Jahresstart ausgebaut. Der Kurs der ältesten und bekanntesten Digitalwährung legte auf der Handelsplattform Bitstamp um rund ein Prozent auf 92.400 Dollar zu. Sollte der Bitcoin das Plus bis zum Handelsende am Montag halten, wäre es der fünfte Tag in Folge mit einem Anstieg. Nach einem schwachen Vorjahr verteuerte sich der Bitcoin in diesem Jahr bisher um rund fünf Prozent.

2025 hatte der Kurs des Bitcoin etwas mehr als sechs Prozent nachgegeben. Es war den Daten der Nachrichtenagentur Bloomberg erst das vierte Verlustjahr in der noch jungen Geschichte der Digitalwährung. Diese gibt es seit 2009. Seitdem hat der Kurs kräftig zugelegt. So beläuft sich der Anstieg in den vergangenen zehn Jahren auf mehr als 21.000 Prozent. Das heißt, der Kurs ist in diesem Zeitraum um mehr als das 210-Fache gestiegen.

Im Zuge des Bitcoin-Erfolgs wurden viele weitere Digitalwährungen ins Leben gerufen. Inzwischen gibt es Tausende davon. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,8 Billionen Dollar dominiert der Bitcoin den Markt. Lediglich Ethereum mit 380 Milliarden Dollar und Tether können in dieser Kategorie halbwegs folgen. Die Gesamtkapitalisierung aller Kryptowährungen beziffert der Anbieter CoinMarketCap auf etwas mehr als 3,1 Billionen Dollar./zb/mis