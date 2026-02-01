DAX24.721 +0,9%Est505.998 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0300 +8,4%Nas22.969 +1,9%Bitcoin59.164 +10,8%Euro1,1822 +0,3%Öl68,53 +1,8%Gold4.966 +4,0%
Bitcoin nach Kurseinbruch mit fulminantem Comeback - wieder über 70.000 Dollar

06.02.26 18:53 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Bitcoin hat am Freitag nach einem starken Kurseinbruch in den vergangenen Handelstagen eine beeindruckende Gegenbewegung hingelegt. Zuletzt lag der Kurs bei fast 71.000 US-Dollar. Im frühen Handel war er noch bis knapp unter 60.000 Dollar gefallen und damit auf den tiefsten Stand seit Oktober 2024.

Preisjäger befänden sich auf der Pirsch und sorgten für einen temporären Stimmungswechsel, sagte Experte Timo Emden von Emden Research. Die aktuelle Erholung füge sich in das Gesamtbild eines "Crashs auf Raten" ein, bei dem scharfe Abverkäufe und technische Gegenbewegungen einander abwechselten, ohne dass die strukturellen Unsicherheiten bereits ausgeräumt wären. In Sicherheit wiegen sollten sich Anleger allerdings weiterhin nicht, warnte Emden. Für einen glaubwürdigen Stimmungsumschwung bedürfe es nun mehr als Hoffnung. Gefordert seien belastbare Signale, dass der Markt diesen Einschnitt tatsächlich verarbeiten könne.

Ende Januar hatte beim Bitcoin eine Talfahrt eingesetzt, bei der sein Kurs um bis zu 30.000 Dollar sank. Nach Einschätzung des Analysten Jonathan Osswald von der DZ Bank war für die Talfahrt kein einzelnes Ereignis ausschlaggebend. Vielmehr habe das Zusammenspiel mehrerer Faktoren für Verkaufsdruck gesorgt, darunter die mangelnde Nachfrage von großen institutionellen Investoren. Darüber hinaus habe eine allgemeine Unsicherheit der Anleger und die Hebelwirkung von Derivate-Geschäften die Talfahrt des Bitcoin beschleunigt.

Seit dem Rekordhoch im vergangenen Oktober bei etwa 126.000 Dollar hat sich der Wert des Bitcoin vorübergehend halbiert. Am Donnerstag war der Kurs um über 13 Prozent eingebrochen, was nach Daten der Finanznachrichtenagentur Bloomberg dem größten Tagesverlust seit November 2022 entspricht. Ähnlich extreme Kursbewegungen hat es in der Geschichte des Bitcoin mehrfach gegeben. Sie machen die hohen Risiken deutlich, die mit dem Kauf von Kryptowährungen verbunden sind./he/stw