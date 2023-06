Bitcoin, Pepe und Co: Dieser KI Coin könnte sie alle in den Schatten stellen und um 1.200 % steigen

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die Stimmung am Kryptomarkt ist wieder ziemlich bullisch. Zumindest bei den größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung. Die Negativschlagzeilen rund um die SEC und die Fed haben sich nicht lange negativ auf den Kurs ausgewirkt. Kurz nach den Klagen gegen die größten Kryptobörsen der Welt steigt Bitcoin auf ein neues Jahreshoch und viele Top-Coins folgen. In Zeiten, in denen der Markt durch die unsichere Wirtschaftslage sehr dynamisch ist, wird es auch immer schwieriger, Kursprognosen zu geben und Coins zu analysieren. Durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz könnte das schon bald erleichtert werden.

Die Ereignisse im KI-Sektor überschlagen sich, die Entwicklung schreitet schnell voran. Während die breite Masse KI mit ChatGPT verbindet, kann diese inzwischen natürlich deutlich mehr. Nun kommt auch bald eine Krypto-Analyseplattform yPredict ($YPRED), die Tradern bessere Prognosen von Kryptowährungen verschaffen soll, auf den Markt. Dabei macht sich yPredict die Vorteile von künstlicher Intelligenz zunutze.

Während viele darüber diskutieren, welche kreativen Jobs schon bald überflüssig sein könnten, ist man sich inzwischen ziemlich sicher, dass es durch die fehlenden Emotionen noch eine Zeit lang dauern dürfte, bis ChatGPT und Co. bestimmte Arbeitsplätze wirklich überflüssig machen. Das Fehlen von Emotionen ist aber im Trading ein riesiger Vorteil. Auch das Analysieren riesiger Datenmengen – eine weitere Aufgabe, für die KI perfekt geeignet ist, ist beim Handeln mit Kryptowährungen von Vorteil. Damit sieht es so aus, als würde yPredict den perfekten Anwendungsfall für KI gefunden haben.

yPredict baut auf den Vorteilen künstlicher Intelligenz

Es scheint fast so, als würde es derzeit gar keinen besseren Anwendungsfall für KI geben, als den Handel an den Kryptobörsen. Während es Anfängern, oft aber auch fortgeschrittenen Tradern schwer fällt, Chartmuster zu erkennen, wenn diese nicht eindeutig genug sind, und die Flut an Daten im Internet zu analysieren, erledigt das auf yPredict in Zukunft eine künstliche Intelligenz.

Die KI ist darauf trainiert, hunderte von Chartmuster zu erkennen und entsprechende Handelssignale zu liefern, wenn sich ein bestimmtes Muster ergibt. Auch Beiträge in sozialen Medien und Berichte werden analysiert, um die Stimmung am Markt für einen jeweiligen Coin auszuwerten.

$YPRED – Der native Token der Plattform

yPredict wird seine Dienste in 3 verschiedenen Modellen anbieten. Neben einer kostenlosen Version, die eine erste Hilfestellung liefert, wird es auch noch eine “Active”- und eine “Pro”-Version geben. Die beiden kostenpflichtigen Varianten liefern natürlich entsprechend mehr Funktionen für Trader und die Abogebühren werden in $YPRED verrechnet, wodurch der Token seinen Wert erhält.

Für KI-Entwickler, die ihre eigenen Prognosemodelle auf der Plattform anbieten, wird es außerdem möglich sein, ein passives Einkommen zu erzielen. Werden die Modelle eines Entwicklers von den Usern angenommen und gekauft, da sie gute Ergebnisse liefern, erhält dieser dafür YPRED-Token. Das schafft natürlich den zusätlchen Anreiz, nach bestem Wissen Modelle zu erstellen, die der Community tatsächlich zu besseren Ergebnissen verhelfen.

Für die Holder von $YPRED-Token ergibt sich zudem eine weitere Möglichkeit, passives Einkommen zu generieren. Die Gebühren, die auf der Plattform erhoben werden, werden zum Teil für die Entwicklung verwendet und 10 % dieser Gebühren werden in einem Pool gesammelt, der regelmäßig an $YPRED-Holder ausgeschüttet wird. Dieses ausgeklügelte Konzept sorgt für ein Gleichgewicht im yPredict-Ökosystem und dürfte ein Anreiz zum Hodln für einige Käufer sein.

Hohe Gewinne schon vor dem Handelsstart

Wer Coins zu einem Projekt schon vor dem Launch kauft, sollte sich immer gut überlegen, ob es überhaupt realistisch ist, dass das Vorverkaufsziel erreicht wird und das Vorhaben umgesetzt wird. Wenn das zutrifft, bieten ICOs oft eine gute Investitionsmöglichkeit, weil sie nicht selten mit regelmäßigen Preiserhöhungen während des Token-Vorverkaufs einhergehen. Im Fall von $YPRED fällt diese sogar ziemlich hoch aus.

Der $YPRED-Token ist aktuell noch für 0,09 Dollar erhältlich und soll an den Kryptobörsen für 0,12 USD gelistet werden. Daraus ergibt sich für alle, die noch in der aktuellen Phase des Presales investieren, ein garantierter Buchgewinn von mehr als 30 % bis zum Handelsstart an den Exchanges, der theoretisch gleich beim Listing realisiert werden kann.

Die Tatsache, dass der Presale schon mehr als 2,5 Millionen Dollar eingebracht hat, macht deutlich, dass das Vorhaben auch umgesetzt werden kann und Investoren vom Konzept überzeugt sind. Nach dem Launch kann der Preis für einen $YPRED-Token auch noch deutlich höher ansteigen und noch wesentlich höhere Renditen als den Buchgewinn von 30 % aus dem Presale bringen. Eine Vervielfachung des eingesetzten Kapitals ist nach einem erfolgreichen Launch eines innovativen Krypto-Projekts keine Seltenheit.

