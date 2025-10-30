Strategy-Aktie im Plus: Bitcoin-Riese schneidet besser ab als erwartet
30.10.25 21:51 Uhr
Werbung
Werte in diesem Artikel
Devisen
86.132,5886 CHF -1.911,6222 CHF -2,17%
92.867,3482 EUR -1.972,0761 EUR -2,08%
81.680,4633 GBP -1.714,9180 GBP -2,06%
16.558.604,4265 JPY -248.741,7952 JPY -1,48%
107.448,4213 USD -2.583,0479 USD -2,35%
0,0000 BTC 0,0000 BTC 2,20%
0,0000 BTC 0,0000 BTC 2,16%
0,0000 BTC 0,0000 BTC 2,11%
0,0000 BTC 0,0000 BTC 0,65%
0,0000 BTC 0,0000 BTC 2,38%
Anleger bekamen am Donnerstag nachbörslich einen Einblick in die Geschäftsentwicklung des Bitcoin-HODLERs Strategy (ehemals MicroStrategy).Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch