Bitcoin Prognose: Gold-Flippening voraus? Top-Experte sagt Zeitpunkt voraus

Der Bitcoin-Markt zeigt sich am Wochenende weiter in einer Phase der Konsolidierung. Die Kursbewegungen verlaufen seit Tagen auffallend ruhig, sowohl Volatilität als auch Dynamik bleiben gering. Historisch sind solche Phasen oft Vorboten stärkerer Ausschläge, die sich erst mit Verzögerung entfalten. Aktuell wird Bitcoin bei rund 110.000 US-Dollar gehandelt, ohne dass klare Impulse erkennbar sind.

Langfristig bleibt jedoch ein zentrales Narrativ prägend: das Gold-Argument und sogar die Möglichkeit eines Gold-Flippenings.

Bitcoin auf Kurs zum Gold-Flippening

Der bekannte Analyst apsk32 hat jüngst eine spannende Einschätzung zur langfristigen Entwicklung von Bitcoin abgegeben, die weitreichende Folgen haben könnte. Seiner Ansicht nach bewegt sich Bitcoin seit dem Zyklustief im November 2022 in einer erstaunlich konstanten Beziehung zu seiner langfristigen „Power Curve“. Diese Kurve vergleicht den Wert von Bitcoin mit Gold und verdeutlicht, dass sich der digitale Vermögenswert in einem stabilen Aufwärtstrend befindet.

Während geopolitische Spannungen und eine anhaltend expansive Haushaltspolitik die Nachfrage nach Gold als klassischem „Hard Money“ gestärkt haben, hält Bitcoin nach Einschätzung des Experten nicht nur Schritt, sondern folgt einem Muster, das ihn in den kommenden Jahren an die Spitze bringen könnte. Spannend ist hier die Projektion, wonach Bitcoin bis spätestens 2033 den Wert allen oberirdisch geförderten Goldes übertreffen könnte.

apsk32 betont, dass dies eine fundamentale Verschiebung der globalen Finanzarchitektur bedeuten würde. Während Gold über Jahrtausende hinweg als ultimatives Wertaufbewahrungsmittel diente, etabliert sich Bitcoin zunehmend als modernes Gegenstück mit höherer Flexibilität, Transparenz und globaler Zugänglichkeit. Für Investoren hätte ein solches „Gold-Flippening“ nicht nur eine massive Neubewertung zur Folge, sondern würde Bitcoin endgültig als dominierende Form des Store-of-Values verankern, den Menschenin solchen Zeiten suchen.

Sein Fazit fällt deutlich aus: Langfristige Bitcoin-Besitzer würden damit nicht nur in Dollar gerechnet profitieren, sondern auch gemessen an Gold massiv Vermögen aufbauen.

Bitcoin und die möglichen Folgen eines Gold-Flippenings

Die Analyse von apsk32, wonach Bitcoin bis 2033 den Gesamtwert von Gold übersteigen könnte, wird von weiteren Analysten untermauert. Experten von Swan verweisen darauf, dass Bitcoin in zentralen Eigenschaften dem Edelmetall überlegen ist. Während Gold über Jahrtausende eine feste Größe blieb, zeigt Bitcoin in nur anderthalb Jahrzehnten ein exponentielles Wachstum. Die Performance verdeutlicht diesen Unterschied: In den letzten zehn Jahren stieg der Wert von Bitcoin um rund 45.000 Prozent, Gold dagegen lediglich um etwa 200 Prozent.

Ein weiterer Vorteil liegt in der planbaren Knappheit. Die maximale Menge von 21 Millionen BTC steht fest, durch die Halvings reduziert sich das Angebot kontinuierlich. Gold weist zwar ebenfalls Knappheit auf, doch die Fördermengen bleiben flexibel und damit weniger exakt steuerbar. Hinzu kommen Faktoren wie Portabilität und Teilbarkeit: Während Bitcoin in Sekunden weltweit transferiert und bis auf Bruchteile von Satoshis genutzt werden kann, sind Goldbarren schwer zu bewegen und im Alltag kaum teilbar.

Transparenz ist ein zusätzlicher Punkt. Jeder Bitcoin-Block ist öffentlich nachvollziehbar, während Goldbestände nur auf Schätzungen beruhen. Mit der Zulassung von Bitcoin-ETFs in den USA hat zudem ein direkter Zugang für institutionelle Anleger geöffnet, was die Nachfrage weiter stärkt.

Bitcoin-Tipp: Neue Layer-2 explodiert – bester Kurstreiber für BTC?

Bitcoin hat sich seit Jahren als digitales Pendant zu Gold etabliert und wird zunehmend als „Store of Value“ wahrgenommen. Dieses Narrativ ist zentral für die heutige Bewertung und sorgt für wachsende Aufmerksamkeit institutioneller Investoren. Die Parallele zu Gold stärkt das Vertrauen, während ein mögliches Gold-Flippening eine fundamentale Neubewertung nach sich ziehen könnte. Neben dieser Rolle als Wertspeicher entsteht ein weiterer Treiber: die technologische Erweiterung durch Bitcoin-Layer-2-Lösungen. Sie ermöglichen zusätzliche Funktionen wie DeFi, Tokenisierung oder schnelle Transaktionen und könnten damit den Nutzen des Netzwerks deutlich erhöhen – ein Aspekt mit langfristigem Wachstumspotenzial.

Bitcoin wird seit Jahren vor allem als digitaler Wertspeicher wahrgenommen, häufig in direkter Analogie zu Gold. Doch die reine Betrachtung als „Store of Value“ greift zunehmend zu kurz. Immer stärker rückt die Erweiterung von Funktionen in den Fokus. Vor allem Layer-2-Lösungen auf Bitcoin bieten neue Möglichkeiten, indem sie Effizienz und Geschwindigkeit verbessern und gleichzeitig den Zugang zu innovativen Anwendungen schaffen.

In diesem Kontext gewinnt Bitcoin Hyper stark an Momentum. Das Projekt hat es geschafft, in der frühen Phase einen massiven Kapitalzufluss zu erzielen. Bereits über 14 Millionen US-Dollar wurden im laufenden Presale investiert – ein Signal für das wachsende Vertrauen in Bitcoin-Layer-2-Initiativen.

Das Ziel des Projekts ist es, die bewährte Sicherheit der Bitcoin-Blockchain mit einer leistungsfähigen Infrastruktur zu verbinden, die Anwendungen aus den Bereichen DeFi, NFTs und Tokenisierung möglich macht.

Technisch setzt Bitcoin Hyper auf die Solana Virtual Machine, die für ihre hohe Transaktionsgeschwindigkeit und geringe Latenz bekannt ist. Ergänzend kommen Rollup-Mechanismen und Zero-Knowledge-Proofs zum Einsatz, wodurch Kosten reduziert und gleichzeitig die Sicherheit gesteigert wird. Über eine Canonical Bridge lassen sich native BTC in die Hyper-Umgebung übertragen. Nutzer erhalten dort HYPER-BTC. Dies ist eine abgesicherte Version, die Stabilität mit neuer Flexibilität kombiniert.

Eine weitere Säule ist der HYPER-Token selbst. Er wird für Staking, Gebühren und langfristig auch Governance genutzt. Besonders die aktuell hohen Renditen im Presale haben das Interesse weiter verstärkt. Wer sich früh beteiligt, profitiert nicht nur von den niedrigen Einstiegspreisen, sondern auch von überdurchschnittlichen Staking-Erträgen. Dass man jetzt noch einsteigen kann, bringt schnell Buchgewinne. Denn morgen steht die nächste Preiserhöhung an, das Staking ist noch mit über 80 Prozent APY möglich.

