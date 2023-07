Bitcoin Schock Prognose: 100.000 Dollar bis 2024

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Im letzten Monat sahen wir eine starke Preiserholung bei Bitcoin (BTC), der größten Kryptowährung der Welt, bis auf 31.000 US-Dollar, nachdem BlackRock einen Antrag auf einen Spot Bitcoin ETF gestellt hatte. Marktanalytiker sind sehr optimistisch bezüglich BlackRocks Schritt in den Krypto-Raum. Sollte dieser genehmigt werden, könnten damit Investments in Billionenhöhe in Bitcoin und den breiteren Krypto-Markt fließen.

Die SEC hat den Antrag von BlackRock auf einen Spot Bitcoin ETF aufgenommen und der Kryptospace wartet nun auf weitere Ergebnisse der diesbezüglichen Untersuchung. James Seyffart, Analyst bei Bloomberg Intelligence, untersucht die Wahrscheinlichkeit einer Genehmigung von Spot Bitcoin ETFs und betrachtet auch, wie das Ergebnis des Falles US SEC gegen Ripple Labs die Situation beeinflussen könnte.

Sollte der ETF von BlackRock genehmigt werden, sehen viele Analysten eine hohe Wahrscheinlichkeit dafür, das der Bitcoin bis Ende dieses Jahres die 100.000 Dollar Marke erreichen und sogar noch um einiges übersteigen kann. Die Frage ist nur, ob die SEC den ETF tatsächlich zulassen wird.

Der Wettlauf um die Genehmigung des Spot Bitcoin ETF

Seyffart glaubt, dass die Chancen für eine Genehmigung von Spot Bitcoin ETFs nun bei 50-50 stehen. Die SEC hatte eine Liste von Dingen, die sie erfüllt sehen wollte, bevor sie einen Bitcoin ETF genehmigt, und die Emittenten haben diese Dinge von der Liste gestrichen. Außerdem wollte die SEC wollte eine Überwachungsvereinbarung mit einem regulierten Markt von erheblicher Größe, die in jedem Ablehnungsschreiben in den letzten Jahren enthalten war, fügte Seyffart hinzu.

Darüber hinaus stimmte Seyffart auch mit dem CEO von Galaxy Digital, Mike Novogratz, überein, dass die Entscheidung von Richterin Torres ein großer Sieg für Ripple und den gesamten Kryptospace ist. Trotz der jüngsten Entwicklungen könnte Ripple in verschiedenen Bereichen noch auf Hindernisse stoßen, und der Vorsitzende der SEC, Gary Gensler, zieht in Betracht, das Gerichtsurteil anzufechten. Es ist entscheidend, dass der US-Kongress klare Regeln und Leitlinien für Kryptowährungen im Land vorgibt. Angesichts der aktuellen Umstände scheint die Genehmigung eines Bitcoin ETF also nicht definitiv, aber doch sehr wahrscheinlich zu sein.

Bitcoin vor potenzieller Rallye: Technische und fundamentale Faktoren deuten auf eine positive Kursentwicklung hin

Bitcoin (BTC) könnte auch kurzfristig kurz vor einem bedeutenden Kursaufschwung stehen. Die Kryptowährung nähert sich einem Test ihrer entscheidenden Unterstützungszone, die die Grundlage für eine solide Rallye bilden könnte. Nach einem ungewöhnlich ruhigen Juli liegt der Kurs nun bei etwa 29.300 US-Dollar, knapp 8 % unter dem Jahreshoch von 31.800 US-Dollar, das zu Monatsbeginn erreicht wurde. Der Kurs ist in diesem Monat um knapp 4 % gesunken, hält jedoch über seinem 50-Tage-Durchschnitt (DMA) von 29.300 US-Dollar.

Kurzfristige technische Indikatoren deuten auf eine mögliche geringfügige kurzfristige Abwärtsbewegung hin, nachdem Bitcoin zu Wochenbeginn aus seinem mehrwöchigen Bereich ausgebrochen ist. Sollte Bitcoin unter die 29.000-Dollar-Marke fallen, trifft es auf eine entscheidende langfristige Unterstützungszone um 28.500 US-Dollar. Hier spielen das Hoch Ende Mai, der 100DMA und vor allem der Aufwärtstrend für 2023 eine Rolle.

Die Aussichten auf einen Bitcoin Spot ETF können, wie bereits erwähnt, ebenfalls als ein positives Zeichen gesehen werden. Es wird noch eine Weile dauern, bis die US Securities and Exchange Commission (SEC) Entscheidungen zu den Anträgen auf einen Spot Bitcoin Exchange Traded Fund (ETF) trifft, die im letzten Monat von Wall Street-Giganten eingereicht wurden. Diese Anträge halfen Bitcoin damals, von Mitte 20.000 US-Dollar auf über 30.000 US-Dollar zu steigen. Sollten positive Neuigkeiten ausbleiben, könnte dies den initialen Enthusiasmus etwas dämpfen.

Allerdings ist die Beteiligung von BlackRock, dem weltweit größten Vermögensverwalter, und anderen großen Namen wie Fidelity ein Game Changer hinsichtlich der institutionellen Adoption von Bitcoin. Die SEC hat bisher alle Anträge auf einen Spot Bitcoin ETF abgelehnt, aber Analysten sind zuversichtlich, dass es dieses Mal dank des Einflusses von BlackRock und den vorgeschlagenen Überwachungs- und Informationsaustauschabkommen anders sein könnte.

Ein weiterer positiver Faktor könnte das nahe Ende der Straffungspolitik der US-Notenbank Fed sein, während die US-Wirtschaft stark bleibt. Diese Woche wiesen die US-Wirtschaftsdaten stark auf ein „Goldilocks-Szenario“ hin, bei dem die Inflation weiterhin auf das Fed-Ziel zurückgeht, die US-Wirtschaft jedoch robust bleibt. Angesichts der historisch positiven Korrelation zwischen US-Aktien und Bitcoin könnte eine Fortsetzung der Aktienmarktrallye Bitcoin erheblichen Rückenwind geben.

Quelle: Bankrate

Bei einem Goldilocks-Szenario würde allerdings die sicherheitsorientierte Nachfrage abnehmen, die Bitcoin im März aufgrund von Sorgen um Bankenkrisen eine starke Rallye bescherte. Anleger, die Bitcoin als sicheren Hafen gegen eine mögliche Bankenkrise gekauft haben, könnten dazu neigen, Gewinne zu realisieren.

Trotzdem steht außer Frage, dass sich die Aussichten für Bitcoin im Vorfeld des Halvings 2024 aufgrund der abnehmenden makroökonomischen Gegenwinde und des wachsenden Optimismus hinsichtlich der institutionellen Annahme aufhellen. Die letzten beiden Halvings gingen jeweils massiven Kurssteigerungen voraus. Wenn 2024 nicht anders verläuft, könnten wir uns nächstes Jahr mit einem Bitcoin-Preis in den 100.000-Dollar-Bereichen wiederfinden.

