Nach US-Jobdaten: US-Börsen mit Verlusten -- DAX geht tiefer ins Wochenende -- EU verhängt Milliardenstrafe gegen Google - Trump droht mit Zöllen -- Broadcom, Siemens Energy, BYD im Fokus
Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Samstagmittag um die Kurse der Digitalwährungen

06.09.25 12:43 Uhr
Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Samstagmittag um die Kurse der Digitalwährungen | finanzen.net

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Samstagmittag

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
88.396,3830 CHF 76,4341 CHF 0,09%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
94.529,7045 EUR 123,7882 EUR 0,13%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
81.992,7068 GBP 83,0696 GBP 0,10%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
16.325.616,0938 JPY 14.116,3389 JPY 0,09%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
110.755,7548 USD 95,7676 USD 0,09%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
3.432,1544 CHF -5,3066 CHF -0,15%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
3.670,2920 EUR -4,0382 EUR -0,11%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
3.183,5197 GBP -4,4484 GBP -0,14%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
633.872,4843 JPY -980,0622 JPY -0,15%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
4.300,2987 USD -6,6489 USD -0,15%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
2,2413 CHF -0,0073 CHF -0,32%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
2,3968 EUR -0,0067 EUR -0,28%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
2,0789 GBP -0,0064 GBP -0,31%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
413,9339 JPY -1,3420 JPY -0,32%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
2,8082 USD -0,0091 USD -0,32%
Charts|News
ADA/CHF (Cardano-Schweizer Franken)
0,6560 CHF -0,0074 CHF -1,12%
Charts|News
ADA/EUR (Cardano-Euro)
0,7016 EUR -0,0076 EUR -1,07%
Charts|News
ADA/GBP (Cardano-Britische Pfund)
0,6085 GBP -0,0068 GBP -1,10%
Charts|News
ADA/JPY (Cardano-Yen)
121,1620 JPY -1,3676 JPY -1,12%
Charts|News
ADA/USD (Cardano-US-Dollar)
0,8220 USD -0,0093 USD -1,12%
Charts|News
BCH/CHF (Bitcoin Cash-Schweizer Franken)
467,6431 CHF -16,6813 CHF -3,44%
Charts|News
BCH/EUR (Bitcoin Cash-Euro)
500,0902 EUR -17,6081 EUR -3,40%
Charts|News
BCH/GBP (Bitcoin Cash-Britische Pfund)
433,7657 GBP -15,4061 GBP -3,43%
Charts|News
BCH/JPY (Bitcoin Cash-Yen)
86.367,3495 JPY -3.080,8094 JPY -3,44%
Charts|News

Im Plus präsentiert sich um 12:26 Bitcoin. Der Bitcoin-Kurs notiert aktuell 0,06 Prozent höher bei 110.724,90 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Kurs noch auf 110.659,99 US-Dollar.

Steigende Kurse bei Kryptowährungen – auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 legt heute um 2,7 Prozent auf 15,80 EUR zu. Anleger bietet der Top 10 Crypto die Möglichkeit, mit nur einem Produkt an der Entwicklung der zehn wichtigsten Kryptowährungen teilzuhaben.

Währenddessen wird Litecoin bei 111,34 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von -0,70 Prozent im Vergleich zum Vortag (112,13 US-Dollar).

Zeitgleich verringert sich der Ethereum-Kurs um -0,40 Prozent auf 4.289,79 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 4.306,95 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Bitcoin Cash im Minus. Im Vergleich zum Vortag (606,83 US-Dollar) geht es um -0,92 Prozent auf 601,26 US-Dollar nach unten.

In der Zwischenzeit muss Ripple Verluste verbuchen. Um 12:26 fällt der Ripple-Kurs um -0,38 Prozent auf 2,807 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2,817 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen verliert der Dash-Kurs um -1,81 Prozent auf 23,50 US-Dollar. Gestern war Dash noch 23,93 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit verbucht der Monero-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,42 Prozent auf 270,17 US-Dollar. Am Tag zuvor war Monero 269,05 US-Dollar wert.

Zeitgleich verringert sich der NEO-Kurs um -0,87 Prozent auf 6,451 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 6,507 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der IOTA-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1841 US-Dollar am Vortag, tendiert IOTA um 12:26 bei 0,1824 US-Dollar.

Derweil notiert der Cardano-Kurs bei 0,8199 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,8313 US-Dollar) ist das ein Verlust von -1,37 Prozent.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3599 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 12:26 auf 0,3567 US-Dollar beziffert.

Zudem bewegt sich NEM seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,0023 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der NEM-Kurs bei 0,0024 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Verge-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0055 US-Dollar am Vortag, tendiert Verge um 12:26 bei 0,0054 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: AlekseyIvanov / Shutterstock.com