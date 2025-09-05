Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Samstagmittag um die Kurse der Digitalwährungen

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Samstagmittag

Im Plus präsentiert sich um 12:26 Bitcoin. Der Bitcoin-Kurs notiert aktuell 0,06 Prozent höher bei 110.724,90 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Kurs noch auf 110.659,99 US-Dollar.

Steigende Kurse bei Kryptowährungen – auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 legt heute um 2,7 Prozent auf 15,80 EUR zu. Anleger bietet der Top 10 Crypto die Möglichkeit, mit nur einem Produkt an der Entwicklung der zehn wichtigsten Kryptowährungen teilzuhaben.

Währenddessen wird Litecoin bei 111,34 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von -0,70 Prozent im Vergleich zum Vortag (112,13 US-Dollar).

Zeitgleich verringert sich der Ethereum-Kurs um -0,40 Prozent auf 4.289,79 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 4.306,95 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Bitcoin Cash im Minus. Im Vergleich zum Vortag (606,83 US-Dollar) geht es um -0,92 Prozent auf 601,26 US-Dollar nach unten.

In der Zwischenzeit muss Ripple Verluste verbuchen. Um 12:26 fällt der Ripple-Kurs um -0,38 Prozent auf 2,807 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2,817 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen verliert der Dash-Kurs um -1,81 Prozent auf 23,50 US-Dollar. Gestern war Dash noch 23,93 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit verbucht der Monero-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,42 Prozent auf 270,17 US-Dollar. Am Tag zuvor war Monero 269,05 US-Dollar wert.

Zeitgleich verringert sich der NEO-Kurs um -0,87 Prozent auf 6,451 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 6,507 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der IOTA-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1841 US-Dollar am Vortag, tendiert IOTA um 12:26 bei 0,1824 US-Dollar.

Derweil notiert der Cardano-Kurs bei 0,8199 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,8313 US-Dollar) ist das ein Verlust von -1,37 Prozent.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3599 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 12:26 auf 0,3567 US-Dollar beziffert.

Zudem bewegt sich NEM seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,0023 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der NEM-Kurs bei 0,0024 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Verge-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0055 US-Dollar am Vortag, tendiert Verge um 12:26 bei 0,0054 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.