Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Samstagvormittag um die Kurse der Digitalwährungen

Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Vormittag entwickeln

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag um 09:41 mit grünen Vorzeichen. Zuletzt gewann Bitcoin 0,15 Prozent auf 110.827,52 US-Dollar hinzu, nachdem am Vortag noch 110.659,99 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

Steigende Kurse bei Kryptowährungen – auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 legt heute um 2,7 Prozent auf 15,80 EUR zu. Anleger bietet der Top 10 Crypto die Möglichkeit, mit nur einem Produkt an der Entwicklung der zehn wichtigsten Kryptowährungen teilzuhaben.

Zudem gibt Litecoin nach. Um -0,44 Prozent reduziert sich der Litecoin-Kurs um 09:41 auf 111,64 US-Dollar, nachdem Litecoin am Vortag noch 112,13 US-Dollar wert war.

Währenddessen verliert der Ethereum-Kurs um -0,01 Prozent auf 4.306,40 US-Dollar. Gestern war Ethereum noch 4.306,95 US-Dollar wert.

Inzwischen steigt der Bitcoin Cash-Kurs um 0,89 Prozent auf 612,21 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 606,83 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit bewegt sich Ripple kaum. Am Samstagvormittag lag der Ripple-Kurs bei 2,820 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 2,817 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Dash im Minus. Im Vergleich zum Vortag (23,93 US-Dollar) geht es um -0,89 Prozent auf 23,72 US-Dollar nach unten.

In der Zwischenzeit geht es für Monero bergauf. Um 09:41 steht ein Plus von 0,20 Prozent auf 269,58 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Monero-Kurs noch bei 269,05 US-Dollar.

In der Zwischenzeit muss NEO Verluste verbuchen. Um 09:40 fällt der NEO-Kurs um -0,18 Prozent auf 6,496 US-Dollar. Am Vortag standen noch 6,507 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit bewegt sich IOTA kaum. Am Samstagvormittag lag der IOTA-Kurs bei 0,1831 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1841 US-Dollar.

Zudem gibt Cardano am Samstagvormittag nach. Um -0,81 Prozent auf 0,8245 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Cardano-Kurs bei 0,8313 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,3573 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,3599 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei NEM kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0024 US-Dollar lag, wird der NEM-Kurs um 09:41 auf 0,0023 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Verge kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0055 US-Dollar lag, wird der Verge-Kurs um 09:41 auf 0,0054 US-Dollar beziffert.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.