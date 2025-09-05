DAX23.597 -0,7%ESt505.318 -0,5%Top 10 Crypto15,80 +2,7%Dow45.401 -0,5%Nas21.700 ±-0,0%Bitcoin94.559 +0,2%Euro1,1715 ±0,0%Öl65,67 -1,8%Gold3.587 ±0,0%
Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Samstagvormittag um die Kurse der Digitalwährungen

06.09.25 09:48 Uhr
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
88.443,0945 CHF 123,1456 CHF 0,14%
Charts
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
94.547,4100 EUR 141,4938 EUR 0,15%
Charts
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
82.036,0344 GBP 126,3972 GBP 0,15%
Charts
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
16.333.471,0506 JPY 21.971,2957 JPY 0,13%
Charts
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
110.814,2817 USD 154,2945 USD 0,14%
Charts
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
3.440,3973 CHF 2,9363 CHF 0,09%
Charts
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
3.677,8525 EUR 3,5223 EUR 0,10%
Charts
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
3.191,1655 GBP 3,1974 GBP 0,10%
Charts
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
635.364,8109 JPY 512,2644 JPY 0,08%
Charts
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
4.310,6266 USD 3,6790 USD 0,09%
Charts
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
2,2512 CHF 0,0026 CHF 0,12%
Charts
XRP/EUR (Ripple-Euro)
2,4065 EUR 0,0031 EUR 0,13%
Charts
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
2,0881 GBP 0,0027 GBP 0,13%
Charts
XRP/JPY (Ripple-Yen)
415,7412 JPY 0,4652 JPY 0,11%
Charts
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
2,8206 USD 0,0033 USD 0,12%
Charts
ADA/CHF (Cardano-Schweizer Franken)
0,6583 CHF -0,0052 CHF -0,78%
Charts
ADA/EUR (Cardano-Euro)
0,7037 EUR -0,0055 EUR -0,77%
Charts
ADA/GBP (Cardano-Britische Pfund)
0,6106 GBP -0,0047 GBP -0,77%
Charts
ADA/JPY (Cardano-Yen)
121,5667 JPY -0,9630 JPY -0,79%
Charts
ADA/USD (Cardano-US-Dollar)
0,8248 USD -0,0065 USD -0,78%
Charts
BCH/CHF (Bitcoin Cash-Schweizer Franken)
487,7071 CHF 3,3828 CHF 0,70%
Charts
BCH/EUR (Bitcoin Cash-Euro)
521,3685 EUR 3,6702 EUR 0,71%
Charts
BCH/GBP (Bitcoin Cash-Britische Pfund)
452,3763 GBP 3,2045 GBP 0,71%
Charts
BCH/JPY (Bitcoin Cash-Yen)
90.068,6517 JPY 620,4929 JPY 0,69%
Charts

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag um 09:41 mit grünen Vorzeichen. Zuletzt gewann Bitcoin 0,15 Prozent auf 110.827,52 US-Dollar hinzu, nachdem am Vortag noch 110.659,99 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

Steigende Kurse bei Kryptowährungen – auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 legt heute um 2,7 Prozent auf 15,80 EUR zu. Anleger bietet der Top 10 Crypto die Möglichkeit, mit nur einem Produkt an der Entwicklung der zehn wichtigsten Kryptowährungen teilzuhaben.

Zudem gibt Litecoin nach. Um -0,44 Prozent reduziert sich der Litecoin-Kurs um 09:41 auf 111,64 US-Dollar, nachdem Litecoin am Vortag noch 112,13 US-Dollar wert war.

Währenddessen verliert der Ethereum-Kurs um -0,01 Prozent auf 4.306,40 US-Dollar. Gestern war Ethereum noch 4.306,95 US-Dollar wert.

Inzwischen steigt der Bitcoin Cash-Kurs um 0,89 Prozent auf 612,21 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 606,83 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit bewegt sich Ripple kaum. Am Samstagvormittag lag der Ripple-Kurs bei 2,820 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 2,817 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Dash im Minus. Im Vergleich zum Vortag (23,93 US-Dollar) geht es um -0,89 Prozent auf 23,72 US-Dollar nach unten.

In der Zwischenzeit geht es für Monero bergauf. Um 09:41 steht ein Plus von 0,20 Prozent auf 269,58 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Monero-Kurs noch bei 269,05 US-Dollar.

In der Zwischenzeit muss NEO Verluste verbuchen. Um 09:40 fällt der NEO-Kurs um -0,18 Prozent auf 6,496 US-Dollar. Am Vortag standen noch 6,507 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit bewegt sich IOTA kaum. Am Samstagvormittag lag der IOTA-Kurs bei 0,1831 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1841 US-Dollar.

Zudem gibt Cardano am Samstagvormittag nach. Um -0,81 Prozent auf 0,8245 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Cardano-Kurs bei 0,8313 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,3573 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,3599 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei NEM kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0024 US-Dollar lag, wird der NEM-Kurs um 09:41 auf 0,0023 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Verge kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0055 US-Dollar lag, wird der Verge-Kurs um 09:41 auf 0,0054 US-Dollar beziffert.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com