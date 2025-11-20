Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Dienstagmittag
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittag.
Werte in diesem Artikel
Am Dienstagmittag knickt der Bitcoin-Kurs ein. Um 12:25 sank Bitcoin um 0,19 Prozent auf 93.729,17 US-Dollar und damit unter den Stand vom Vortag (93.910,31 US-Dollar).
Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von 0,5 Prozent aufweist und bei 12,64 EUR notiert.
Zudem gibt Litecoin am Dienstagmittag nach. Um 0,31 Prozent auf 83,47 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Litecoin-Kurs bei 83,74 US-Dollar.
Währenddessen zeigt sich Ethereum im Plus. Im Vergleich zum Vortag (3.227,91 US-Dollar) geht es um 0,28 Prozent auf 3.237,05 US-Dollar nach oben.
Daneben wertet Bitcoin Cash um 12:26 ab. Es geht 0,94 Prozent auf 639,82 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 645,86 US-Dollar stand.
In der Zwischenzeit verbucht der Ripple-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,46 Prozent auf 2,365 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 2,354 US-Dollar wert.
Nach 437,41 US-Dollar am Vortag ist der Monero-Kurs am Dienstagmittag um 2,26 Prozent auf 447,28 US-Dollar gestiegen.
Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,4201 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,4225 US-Dollar.
Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,2481 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,2536 US-Dollar.
Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2922 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 12:25 bei 0,2916 US-Dollar.
Derweil notiert der Binancecoin-Kurs bei 912,28 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (911,19 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,12 Prozent.
Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,1505 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
Derweil geht es für den Solana-Kurs bergauf. Solana steigt 0,49 Prozent auf 138,81 US-Dollar, nach 138,13 US-Dollar am Vortag.
Währenddessen zeigt sich Avalanche im Plus. Im Vergleich zum Vortag (14,47 US-Dollar) geht es um 0,14 Prozent auf 14,49 US-Dollar nach oben.
Nach 13,93 US-Dollar am Vortag ist der Chainlink-Kurs am Dienstagmittag um 0,43 Prozent auf 13,88 US-Dollar gesunken.
Währenddessen zeigt sich Sui im Plus. Im Vergleich zum Vortag (1,901 US-Dollar) geht es um 3,37 Prozent auf 1,965 US-Dollar nach oben.Redaktion finanzen.net
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
Weitere News
Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com