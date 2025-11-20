DAX24.902 +0,1%Est505.911 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,68 +0,9%Nas23.396 +0,7%Bitcoin80.130 -0,1%Euro1,1706 -0,2%Öl62,09 +0,5%Gold4.463 +0,4%
Krypto-Marktbericht

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Dienstagmittag

06.01.26 12:43 Uhr
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittag.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
74.411,3221 CHF -7,7143 CHF -0,01%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
80.130,1903 EUR -41,1342 EUR -0,05%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
69.385,2577 GBP -8,9198 GBP -0,01%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
14.674.767,6222 JPY -35.343,1439 JPY -0,24%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
93.799,6070 USD -110,7017 USD -0,12%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
2.567,7382 CHF 9,7860 CHF 0,38%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2.765,0812 EUR 9,4098 EUR 0,34%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
2.394,3020 GBP 9,0657 GBP 0,38%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
506.387,4696 JPY 767,3856 JPY 0,15%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
3.236,7767 USD 8,8650 USD 0,27%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1,8816 CHF 0,0159 CHF 0,85%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
2,0262 EUR 0,0163 EUR 0,81%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1,7545 GBP 0,0148 GBP 0,85%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
371,0773 JPY 2,2821 JPY 0,62%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
2,3719 USD 0,0175 USD 0,74%
Charts|News
SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
110,5646 CHF 1,1057 CHF 1,01%
Charts|News
SOL/EUR (Solana-Euro)
119,0620 EUR 1,1424 EUR 0,97%
Charts|News
SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
103,0966 GBP 1,0285 GBP 1,01%
Charts|News
SOL/JPY (Solana-Yen)
21.804,6139 JPY 168,3047 JPY 0,78%
Charts|News
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
139,3729 USD 1,2452 USD 0,90%
Charts|News
BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
724,0493 CHF 1,9806 CHF 0,27%
Charts|News
BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
779,6959 EUR 1,8143 EUR 0,23%
Charts|News
BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
675,1438 GBP 1,8301 GBP 0,27%
Charts|News
BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
142.790,8362 JPY 62,4311 JPY 0,04%
Charts|News

Am Dienstagmittag knickt der Bitcoin-Kurs ein. Um 12:25 sank Bitcoin um 0,19 Prozent auf 93.729,17 US-Dollar und damit unter den Stand vom Vortag (93.910,31 US-Dollar).

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von 0,5 Prozent aufweist und bei 12,64 EUR notiert.

Zudem gibt Litecoin am Dienstagmittag nach. Um 0,31 Prozent auf 83,47 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Litecoin-Kurs bei 83,74 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Ethereum im Plus. Im Vergleich zum Vortag (3.227,91 US-Dollar) geht es um 0,28 Prozent auf 3.237,05 US-Dollar nach oben.

Daneben wertet Bitcoin Cash um 12:26 ab. Es geht 0,94 Prozent auf 639,82 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 645,86 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit verbucht der Ripple-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,46 Prozent auf 2,365 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 2,354 US-Dollar wert.

Nach 437,41 US-Dollar am Vortag ist der Monero-Kurs am Dienstagmittag um 2,26 Prozent auf 447,28 US-Dollar gestiegen.

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,4201 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,4225 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,2481 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,2536 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2922 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 12:25 bei 0,2916 US-Dollar.

Derweil notiert der Binancecoin-Kurs bei 912,28 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (911,19 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,12 Prozent.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,1505 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Derweil geht es für den Solana-Kurs bergauf. Solana steigt 0,49 Prozent auf 138,81 US-Dollar, nach 138,13 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen zeigt sich Avalanche im Plus. Im Vergleich zum Vortag (14,47 US-Dollar) geht es um 0,14 Prozent auf 14,49 US-Dollar nach oben.

Nach 13,93 US-Dollar am Vortag ist der Chainlink-Kurs am Dienstagmittag um 0,43 Prozent auf 13,88 US-Dollar gesunken.

Währenddessen zeigt sich Sui im Plus. Im Vergleich zum Vortag (1,901 US-Dollar) geht es um 3,37 Prozent auf 1,965 US-Dollar nach oben.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com