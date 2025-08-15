Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Sonntagvormittag um die Kurse der Digitalwährungen

DAX24.359 -0,1%ESt505.449 +0,3%Top 10 Crypto16,00 -4,7%Dow44.946 +0,1%Nas21.623 -0,4%Bitcoin100.855 +0,5%Euro1,1699 ±0,0%Öl66,13 -1,1%Gold3.337 ±0,0%
17.08.25 09:48 Uhr
Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
95.217,7233 CHF 437,2783 CHF 0,46%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
100.855,1667 EUR 463,1678 EUR 0,46%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
87.060,1639 GBP 399,8155 GBP 0,46%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
17.364.452,8366 JPY 79.744,5970 JPY 0,46%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
118.049,2805 USD 542,1301 USD 0,46%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
3.607,3023 CHF 36,8752 CHF 1,03%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
3.820,8756 EUR 39,0585 EUR 1,03%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
3.298,2549 GBP 33,7160 GBP 1,03%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
657.848,4324 JPY 6.724,7783 JPY 1,03%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
4.472,2707 USD 45,7173 USD 1,03%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
2,5139 CHF 0,0079 CHF 0,31%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
2,6628 EUR 0,0083 EUR 0,31%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
2,2986 GBP 0,0072 GBP 0,31%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
458,4564 JPY 1,4357 JPY 0,31%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
3,1167 USD 0,0098 USD 0,31%
Charts|News
ADA/CHF (Cardano-Schweizer Franken)
0,7697 CHF 0,0268 CHF 3,61%
Charts|News
ADA/EUR (Cardano-Euro)
0,8153 EUR 0,0284 EUR 3,61%
Charts|News
ADA/GBP (Cardano-Britische Pfund)
0,7038 GBP 0,0245 GBP 3,61%
Charts|News
ADA/JPY (Cardano-Yen)
140,3707 JPY 4,8955 JPY 3,61%
Charts|News
ADA/USD (Cardano-US-Dollar)
0,9543 USD 0,0333 USD 3,61%
Charts|News
LTC/CHF (Litecoin-Schweizer Franken)
98,5335 CHF 1,0203 CHF 1,05%
Charts|News
LTC/EUR (Litecoin-Euro)
104,3673 EUR 1,0807 EUR 1,05%
Charts|News
LTC/GBP (Litecoin-Britische Pfund)
90,0919 GBP 0,9329 GBP 1,05%
Charts|News
LTC/JPY (Litecoin-Yen)
17.969,1450 JPY 186,0718 JPY 1,05%
Charts|News

Der Bitcoin-Kurs ist am Vormittag gestiegen. So gewann Bitcoin um 09:40 0,45 Prozent auf 118.035,11 US-Dollar hinzu. Gestern lag der Kurs bei 117.507,15 US-Dollar.

Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 4,7 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: 73,5 Prozent.

Zudem legt Litecoin zu. Um 1,39 Prozent verstärkt sich der Litecoin-Kurs um 09:40 auf 122,57 US-Dollar, nachdem Litecoin am Vortag noch 120,90 US-Dollar wert war.

Zudem zeigt sich der Ethereum-Kurs im Aufwind. Um 09:41 zieht Ethereum um 1,05 Prozent auf 4.473,21 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 4.426,55 US-Dollar gemeldet wurde.

Derweil geht es für den Bitcoin Cash-Kurs bergauf. Bitcoin Cash steigt 0,09 Prozent auf 588,67 US-Dollar, nach 588,14 US-Dollar am Vortag.

Zudem legt Ripple zu. Um 0,33 Prozent verstärkt sich der Ripple-Kurs um 09:41 auf 3,117 US-Dollar, nachdem Ripple am Vortag noch 3,107 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeit geht es für Dash bergauf. Um 09:41 steht ein Plus von 0,80 Prozent auf 23,41 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Dash-Kurs noch bei 23,23 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Monero im Plus. Im Vergleich zum Vortag (252,52 US-Dollar) geht es um 4,31 Prozent auf 263,40 US-Dollar nach oben.

Derweil geht es für den NEO-Kurs bergauf. NEO steigt 0,70 Prozent auf 6,386 US-Dollar, nach 6,341 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen kommt der IOTA-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,2122 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Indes steigt der Cardano-Kurs. Für Cardano geht es nach 0,9210 US-Dollar am Vortag auf 0,9444 US-Dollar nach oben (2,54 Prozent).

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,4269 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 09:41 bei 0,4290 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich NEM kaum. Am Sonntagvormittag lag der NEM-Kurs bei 0,0026 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0026 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Verge-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0067 US-Dollar am Vortag, tendiert Verge um 09:41 bei 0,0067 US-Dollar.

Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

