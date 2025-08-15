Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Sonntagvormittag um die Kurse der Digitalwährungen

Der Bitcoin-Kurs ist am Vormittag gestiegen. So gewann Bitcoin um 09:40 0,45 Prozent auf 118.035,11 US-Dollar hinzu. Gestern lag der Kurs bei 117.507,15 US-Dollar.

Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 4,7 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: 73,5 Prozent.

Zudem legt Litecoin zu. Um 1,39 Prozent verstärkt sich der Litecoin-Kurs um 09:40 auf 122,57 US-Dollar, nachdem Litecoin am Vortag noch 120,90 US-Dollar wert war.

Zudem zeigt sich der Ethereum-Kurs im Aufwind. Um 09:41 zieht Ethereum um 1,05 Prozent auf 4.473,21 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 4.426,55 US-Dollar gemeldet wurde.

Derweil geht es für den Bitcoin Cash-Kurs bergauf. Bitcoin Cash steigt 0,09 Prozent auf 588,67 US-Dollar, nach 588,14 US-Dollar am Vortag.

Zudem legt Ripple zu. Um 0,33 Prozent verstärkt sich der Ripple-Kurs um 09:41 auf 3,117 US-Dollar, nachdem Ripple am Vortag noch 3,107 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeit geht es für Dash bergauf. Um 09:41 steht ein Plus von 0,80 Prozent auf 23,41 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Dash-Kurs noch bei 23,23 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Monero im Plus. Im Vergleich zum Vortag (252,52 US-Dollar) geht es um 4,31 Prozent auf 263,40 US-Dollar nach oben.

Derweil geht es für den NEO-Kurs bergauf. NEO steigt 0,70 Prozent auf 6,386 US-Dollar, nach 6,341 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen kommt der IOTA-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,2122 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Indes steigt der Cardano-Kurs. Für Cardano geht es nach 0,9210 US-Dollar am Vortag auf 0,9444 US-Dollar nach oben (2,54 Prozent).

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,4269 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 09:41 bei 0,4290 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich NEM kaum. Am Sonntagvormittag lag der NEM-Kurs bei 0,0026 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0026 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Verge-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0067 US-Dollar am Vortag, tendiert Verge um 09:41 bei 0,0067 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.