".SWOOSH": Nike startet Web3-Plattform mit Polygon

• Nike lanciert eigene Web3-Plattform ".SWOOSH"• .SWOOSH läuft auf der Polygon-Blockchain• Erste Kollektion kommt im Jahr 2023 und darauf folgend ein erster Community-Wettbewerb

Nike startet Web3-fähige Plattform

Der US-amerikanische Sportartikelhersteller Nike kündigte in einer Pressemitteilung den Start einer eigenen Web3-fähigen Plattform an. Mit ".SWOOSH" startet eine Plattform, die "Athleten unterstützt und die Zukunft des Sports fördert, indem sie eine neue, integrative digitale Gemeinschaft und Erfahrung sowie ein Zuhause für virtuelle Kreationen von Nike schafft", so Nike. Damit soll es Nike-Mitgliedern ermöglicht werden, virtuelle Kreationen kennenzulernen, zu sammeln und sogar mitzugestalten, wobei es sich dabei vor allem um interaktive digitale Objekte wie virtuelle Schuhe oder Trikots handeln soll. Die Registrierung für eine Mitgliedschaft bei .SWOOSH hat bereits im November begonnen. Das Ziel des Projektes ist es, "die Definition von Sport zu erweitern - und seiner Zukunft zu dienen - durch die Demokratisierung der web3-Erfahrung, sodass jeder ein Stück dieser neuen digitalen Welt sammeln, erschaffen und besitzen kann."

.SWOOSH wird in Zusammenarbeit mit Blockchain-Skalierungsplattform Polygon lanciert

Um die virtuellen Kreationen zu sichern, verwendet .SWOOSH die Polygon-Blockchain. Die Entscheidung, Polygon zu verwenden, wurde nach Angaben des Unternehmens deshalb getroffen, da Polygon auf Nachhaltigkeit bedacht sei und sich verpflichtet habe, bis 2022 eine klimaneutrale Kette zu werden.

Erste Kollektion im Jahr 2023

Wie aus der Pressemitteilung hervorgeht, befindet sich .SWOOSH derzeit noch in der Beta-Phase. Für den Rest des Jahres sei der Ausbau der Plattform geplant, indem eine möglichst vielfältige und gleichberechtigte Gemeinschaft eingeladen werden soll. "Das bedeutet, dass die lokalen Gemeinschaften, die Nike im Rahmen seiner Initiativen für Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion unterstützt, zunächst in den Vereinigten Staaten und ausgewählten Ländern in Europa in den Vordergrund rücken und ihre Fähigkeiten ausbauen, damit sie für die Teilnahme bereit sind", so Nike. Im Jahr 2023 soll schließlich die erste digitale Kollektion folgen, die auch von der Community mitgestaltet werden kann. Kurz nach Erscheinen der ersten digitalen Kollektion können die Mitglieder außerdem an einem Community-Wettbewerb teilnehmen, um die Möglichkeit zu erhalten, gemeinsam mit Nike ein virtuelles Produkt zu entwerfen. Die Gewinner können für das virtuelle Produkt, das sie mitgestalten, eine Tantieme erhalten.

