Chainlink: So lohnend wäre eine Investition von vor 3 Jahren gewesen

05.12.25 19:43 Uhr
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in Chainlink Investoren gebracht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
LINK/USD (Chainlink-US-Dollar)
13,5647 USD -0,6894 USD -4,84%
Charts|News

Chainlink war am 04.12.2022 7,447 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 13,43 LINK-Coins. Da sich der Kurs von LINK-USD gestern auf 14,25 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 191,42 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 91,42 Prozent zugenommen.

Am 08.04.2025 erreichte LINK sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 10,90 USD. Am 15.12.2024 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 29,48 USD.

Redaktion finanzen.net

