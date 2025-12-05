Wie viel Verlust eine Investition in SHIBA INU von vor 5 Jahren bedeutet hätte

SHIB-Performance

So viel hätten Anleger mit einem frühen Engagement in SHIBA INU verlieren können.

SHIBA INU wurde am 20.10.2021 zu einem Wert von 0,000028 USD gehandelt. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in die Kryptowährung investierten, besitzen nun 35.714.285,71 SHIB. Da sich der Kurs von SHIB-USD gestern auf 0,000009 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 310,71 USD wert. Das entspricht einem Minus von 68,93 Prozent.

Am 22.11.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,000008 USD. Am 08.12.2024 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,000032 USD.

Redaktion finanzen.net