Bitcoin-Kritiker Peter Schiff: BTC könnte auf 10.000 US-Dollar oder weniger fallen

• Peter Schiff warnt vor kräftigem Preiseinbruch beim Bitcoin• Bearishe Double Top-Formation zeichnet sich ab• Charttechnik lässt nichts Gutes hoffen

Peter Schiff, Chef der Investmentfirma Euro Pacific Capital, ist ein bekennender Gold-Fan. Der oft als Alternative zum gelben Edelmetall gehandelten Kryptowährung Bitcoin steht er hingegen kritisch gegenüber. Mitte Februar meldete er sich auf Twitter mit düsteren Aussichten für die Digitalwährung zu Wort und warnte davor, dass der Coin bald völlig wertlos werden könnte - falls eine Bedingung erfüllt wird.

Aus charttechnischer Sicht könnte dem Bitcoin Unheil drohen

Für den Bitcoin läuft es 2022 bislang alles andere als rund. Aktuell kostet ein BTC etwa 37.700 US-Dollar und damit rund 18,6 Prozent weniger als noch zu Jahresbeginn. Seit seinem Hoch bei 68.789,63 US-Dollar aus dem vergangenen November hat der Bitcoin sogar rund 45 Prozent an Wert verloren (Stand: 23.02.2022). Auf Twitter postete der US-Ökonom Peter Schiff kürzlich einen Langzeit-Chart des Bitcoin und kommentierte dazu, dass dieser Chart noch schlechter aussehen würde, wenn der Bitcoin-Preis unter die Marke von 30.000 US-Dollar falle. Denn dann sei eine Double Top-Formation ausgebildet. Der Kurs der Kryptowährung könnte in diesem Fall zunächst bis auf 10.000 US-Dollar und anschließend noch tiefer fallen, so der Experte. "Wenn dieses Double Top vervollständigt wird, ist der wirkliche Boden Null", schrieb Schiff.

Here is a long-term chart of #Bitcoin. Imagine how bad this chart will look once Bitcoin beaks below $30K. A drop to $10K would seem like a lock, but there's no reason to believe that level would hold up as a permanent floor. If this double top completes, the real floor is zero! pic.twitter.com/dBfJTgb0xe - Peter Schiff (@PeterSchiff) February 13, 2022

Bei einer Double Top-Formation handelt es sich um eine Umkehrformation, die das Ende einer Rally markiert. Sie ist ein häufiges Muster in der Chartanalyse und kann nach einer Aufwärtsbewegung auftreten. Wie der Name schon sagt, entsteht sie, wenn ein Kurschart in etwas zeitlichem Abstand zwei Hochpunkte ausbildet, die ungefähr auf gleicher Höhe liegen. Fällt der Kurs anschließend unter den tiefsten Punkt der Zwischenkorrektur - die sogenannte "Neckline" - ist die Formation vollendet und es entsteht ein Verkaufssignal. Beim Bitcoin liegt die Neckline bei ca. 30.000 US-Dollar, weshalb Schiff vor einem weiteren drastischen Kursverfall warnt, falls dieser Wert unterschritten werden sollte. Denn unterhalb dieser Marke gibt es laut dem Ökonom keine Unterstützungslinien für den Bitcoin-Kurs, die den Fall bremsen könnten.

Schiff: Bitcoin-HODLer "werden alles verlieren"

Wenige Tage später bekräftigte Schiff auf Twitter noch einmal, dass der Bitcoin bald wertlos sein werde. "Die Kerze von Bitcoin wird bald erlöschen", schrieb der Experte in einem weiteren Tweet und warnte Bitcoin-HODLer - also Anleger, die die Kryptowährung langfristig halten - davor, dass sie alles verlieren würden. "Menschen, die immer noch auf Bitcoin fixiert sind, leben in der Vergangenheit. Gold ist die Zukunft", so der Ökonom.

People still fixated on #Bitcoin are living in the past. #Gold is the future. The last ten years are irrelevent to what will happen over the next. This is gold's time to shine. Bitcoin's candle will soon blow out. Bitcoin HODLers who fail to grasp the change will lose everything! - Peter Schiff (@PeterSchiff) February 17, 2022

Bislang hält sich der Bitcoin-Preis allerdings noch über der laut Schiff entscheidenden Marke von 30.000 US-Dollar, seine Performance in den letzten sieben Tagen war laut "CoinMarketCap" mit einem Minus von 14,5 Prozent jedoch klar negativ (Stand 23.02.2022).

