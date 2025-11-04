DAX23.949 -0,8%Est505.660 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,73 -3,3%Nas23.381 -1,9%Bitcoin87.656 -5,2%Euro1,1476 -0,4%Öl64,48 -0,6%Gold3.934 -1,7%
Devisen: Euro bleibt unter 1,15 US-Dollar

04.11.25 21:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro ist am Dienstag im US-Handel unter der Marke von 1,15 US-Dollar geblieben. Die Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,1480 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1491 (Montag: 1,1514) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8702 (0,8685) Euro gekostet.

Der Dollar profitiert seit Mitte letzter Woche davon, dass US-Notenbankchef Jerome Powell die Erwartungen bezüglich einer erneuten Leitzinssenkung im Dezember gedämpft hatte. Hintergrund ist die angesichts der US-Zollpolitik zuletzt gestiegene Inflation, die deutlich über dem mittelfristigen Ziel der Notenbank Fed von 2,0 Prozent liegt./jsl/edh/he