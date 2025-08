Devisen: Euro im New Yorker Handel weiter fest

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat am Freitag im späten US-Devisenhandel nach einem sehr schwachen US-Arbeitsmarktbericht weiterhin Stärke gezeigt. Die europäische Gemeinschaftswährung notierte zuletzt auf 1,1544 US-Dollar. Vor der Veröffentlichung der US-Daten hatte der Euro knapp 1,14 Dollar gekostet. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1404 (Donnerstag: 1,1446) Dollar festgesetzt. Der Referenzkurs bezieht sich allerdings auf Kurse von 14.00 Uhr europäischer Zeit.

Der US-Arbeitsmarkt hat sich deutlich abgeschwächt. Die Beschäftigtenzahl blieb nicht nur im Juli deutlich hinter den Erwartungen zurück. Auch die Zahlen für die beiden Vormonate wurden drastisch nach unten revidiert. Die Arbeitslosenquote legte zu. Der Dollar geriet daraufhin gegen die großen Währungen unter Druck. Zudem hat sich die Stimmung in der US-Industrie unerwartet eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex ISM sank auf den niedrigsten Stand seit Oktober 2024./bek/he