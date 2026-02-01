DAX24.775 -0,1%Est505.990 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,9400 -3,0%Nas23.293 -1,3%Bitcoin64.876 -2,9%Euro1,1817 +0,2%Öl66,94 +1,0%Gold4.974 +6,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J PayPal A14R7U NVIDIA 918422 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Infineon 623100 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich wenig bewegt -- Palantir knackt Milliardenumsatz -- Walmart: Börsenwert überschreitet Billionen-Marke -- PayPal, Zalando, BioNTech, Siemens Energy, DroneShield, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Pivotal-Point Nachverfolgung Sun Country Airlines (SNCY): Effizientes Hybrid-Modell überzeugt – Allegiant-Fusion und langfristige Logistikverträge mit Amazon! Pivotal-Point Nachverfolgung Sun Country Airlines (SNCY): Effizientes Hybrid-Modell überzeugt – Allegiant-Fusion und langfristige Logistikverträge mit Amazon!
DaVita: Komplettanbieter für die Nierengesundheit überrascht mit Gewinnprognose von 33 % - KGV sinkt auf etwa 8! DaVita: Komplettanbieter für die Nierengesundheit überrascht mit Gewinnprognose von 33 % - KGV sinkt auf etwa 8!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Devisen: Euro stabilisiert sich bei 1,18 US-Dollar

03.02.26 17:04 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Dienstag bei 1,18 US-Dollar stabilisiert. Am Freitag und Montag war der Euro noch deutlich unter Druck geraten. Am Dienstagnachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1808 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1801 (Montag: 1,1840) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8473 (0,8445) Euro.

Belastet wurde der Euro durch eine unerwartet niedrige Inflationsrate in Frankreich. Die Jahresrate sank im Januar von 0,7 Prozent im Vormonat auf 0,4 Prozent. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Rückgang auf 0,6 Prozent gerechnet. Die französische Inflationsrate liegt damit deutlich unter dem Niveau anderer Länder der Eurozone. Die EZB strebt für den gesamten Währungsraum auf mittlere Sicht eine Rate von zwei Prozent an. Es wird an den Märkten erwartet, dass die EZB an diesem Donnerstag und auch auf absehbare Zeit den Leitzins nicht senken wird.

Seit der Nominierung von Kevin Warsh für die Nachfolge als Präsident der US-Notenbank Fed am Freitag hat der Dollar Auftrieb erhalten, während der Euro im Gegenzug unter Druck geriet. Die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump schürte an den Märkten Zweifel, dass es tatsächlich zu einer deutlichen Lockerung der Geldpolitik in den Vereinigten Staaten kommen wird. Warsh galt lange als geldpolitischer Falke, hat sich also tendenziell für höhere Zinsen eingesetzt. Zuletzt hat er sich aber für Leitzinssenkungen ausgesprochen. Vor der Nominierung von Warsh war der Euro in der vergangenen Woche noch über 1,20 Dollar gestiegen.

Die fundamentalen Bedingungen am Devisenmarkt haben sich laut Michael Pfister, Devisenexperte bei der Commerzbank, jedoch nicht geändert. "Die Korrektur an den Märkten ging weder mit einer ausgeprägten Bewegung bei den marktbasierten Inflationserwartungen noch mit groß veränderten Zinserwartungen einher", heißt es in einem Kommentar. "Es scheint eher ein stimmungsbasierter Umschwung gewesen zu sein und noch sind sich die Marktteilnehmer unsicher, was sie aus der Nominierung genau machen sollen."

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86230 (0,86580) britische Pfund, 183,92 (183,59) japanische Yen und 0,9173 (0,9199) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete zuletzt 4.923 Dollar. Das waren etwa 259 Dollar mehr als am Vortag./jsl/he