DAX23.739 +0,9%ESt505.500 +1,0%Top 10 Crypto15,33 +0,5%Dow46.252 +0,7%Nas22.469 +0,4%Bitcoin93.613 +0,2%Euro1,1701 +0,3%Öl69,88 +0,3%Gold3.773 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Intel 855681 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 Plug Power A1JA81 BYD A0M4W9 Alibaba A117ME
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach US-Inflationsdaten: DAX geht höher ins Wochenende -- US-Börsen fest -- Höhere Trump-Zölle auf Arzneimittel & Co. -- Gerresheimer, Intel, Plug Power, Siemens, Rheinmetall, D-Wave, Oracle im Fokus
Top News
Oracle-Aktie gibt ab: Trump gibt Tiktok Aufschub in den Vereinigten Staaten Oracle-Aktie gibt ab: Trump gibt Tiktok Aufschub in den Vereinigten Staaten
Boeing-Aktie zieht kräftig an: FAA wll offenbart Beschränkungen für Boeing 737 Max lockern Boeing-Aktie zieht kräftig an: FAA wll offenbart Beschränkungen für Boeing 737 Max lockern
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Devisen: Euro stabilisiert sich nach jüngsten Verlusten

26.09.25 21:03 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich nach den klaren Verlusten der vergangenen zwei Tage am Freitag stabilisiert. In New York kostete die Gemeinschaftswährung Euro zuletzt 1,1704 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1672 (Donnerstag: 1,1739) Dollar festgesetzt und der Dollar damit 0,8567 (0,8518) Euro gekostet.

US-Daten zur Konsum- und Einkommensentwicklung im August fielen etwas besser als erwartet aus, stützten den Dollar aber nicht. Die Verbraucherpreise stiegen im Jahresvergleich gemessen am Preisindex PCE wie von Volkswirten erwartet um 2,7 Prozent. Die US-Notenbank Fed strebt eine Inflationsrate von zwei Prozent an. Auch vom enttäuschenden Konsumklima der Universität Michigan gingen ebenfalls keine Impulse für den Devisenmarkt aus./gl/nas