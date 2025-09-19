DAX23.634 +1,2%ESt505.452 +1,5%Top 10 Crypto16,47 +0,9%Dow46.166 +0,3%Nas22.522 +1,2%Bitcoin99.720 +1,3%Euro1,1787 -0,3%Öl67,60 -0,5%Gold3.640 -0,6%
Devisen: Eurokurs fällt unter 1,18 US-Dollar

18.09.25 16:40 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Donnerstag unter 1,18 US-Dollar gefallen. Die Leitzinssenkung der US-Notenbank am Vorabend hat den Dollar nicht nachhaltig belastet. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1789 Dollar. Am Mittwoch hatte der Euro mit 1,1919 Dollar zeitweise den höchsten Stand seit Juni 2021 erreicht. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1818 (Mittwoch: 1,1837) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8461 (0,8448) Euro.

Die US-Notenbank Fed hatte am Mittwochabend wie erwartet den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte auf eine Spanne von 4,0 bis 4,25 Prozent gesenkt und zwei weitere Zinssenkungen im laufenden Jahr signalisiert. Die Zinsentscheidung ist im geldpolitischen Rat der Fed mit einer Gegenstimme erfolgt. Der Vertraute von US-Präsident Donald Trump, Stephen Miran, hatte sich für eine stärkere Senkung um 0,50 Punkte ausgesprochen.

Nach Einschätzung von Experten der Dekabank zeigt das Abstimmungsergebnis, dass die US-Notenbanker geschlossener sind als zuletzt befürchtet. "Die Hürde für eine schnelle Politisierung des geldpolitischen Rates ist (noch) hoch", heißt es bei der Dekabank. Zudem verwies Notenbankchef Jerome Powell auf weiterhin bestehende Inflationsrisiken. Zuvor hatte Trump immer wieder und vehement eine deutliche Zinssenkung gefordert.

Gestützt wurde der Dollar zudem durch besser als erwartet ausgefallene Daten vom Arbeitsmarkt. So sind die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche deutlich stärker gefallen als erwartet. Die Erstanträge werden an den Finanzmärkten beachtet, weil sie ein Indikator für die allgemeine Entwicklung auf dem US-Arbeitsmarkt sind. Die Fed hatte die Zinssenkung am Mittwoch vor allem mit der schwächeren Entwicklung am Arbeitsmarkt erklärt.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,8680 (0,8675) britische Pfund, 174,24 (173,28) japanische Yen und 0,9331 (0,9317) Schweizer Franken fest. Der Preis für die Feinunze Gold fiel um 20 Dollar auf 3.640 Dollar./jsl/jha/