Devisen: Eurokurs gestiegen - EZB-Referenzkurs: 1,1781 US-Dollar
22.09.25 16:20 Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro-Kurs ist am Montag gestiegen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1781 (Freitag: 1,1736) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8488 (0,8520) Euro.
Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,87290 (0,87080) britische Pfund, 174,17 (173,79) japanische Yen und 0,9348 (0,9344) Schweizer Franken fest./yyzz/DP/jsl