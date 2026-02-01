DAX24.988 +0,3%Est506.013 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8600 -0,1%Nas22.547 -0,2%Bitcoin57.988 +0,1%Euro1,1867 -0,1%Öl67,52 -0,3%Gold5.014 -0,6%
Devisen im Blick

Euro zum Dollar kaum bewegt - die Gründe

16.02.26 09:40 Uhr
Der Euro hat sich am Montag zum US-Dollar nur wenig bewegt.

Am Vormittag notierte die Gemeinschaftswährung Euro bei 1,1867 Dollar und damit in etwa auf dem Niveau vom Freitagabend. Angesichts von Feiertagen in den USA und einigen Handelsplätzen in Asien sprachen Beobachter von einem ruhigen Wochenauftakt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt auf 1,1862 (Donnerstag: 1,1874) Dollar festgesetzt.

Der Euro wird bereits seit einigen Tagen in einer recht engen Spanne knapp unter 1,19 Dollar gehandelt. Es herrscht aktuell Unsicherheit darüber, wie schnell die US-Notenbank Fed in diesem Jahr die Leitzinsen senkt. Nachdem Mitte letzter Woche robuste Arbeitsmarktdaten aus den USA veröffentlicht wurden, scheint die Fed zumindest aktuell nicht unter starkem Zugzwang zu stehen.

Am späten Vormittag richten sich die Augen auf Daten zur Industrieproduktion im Euroraum für den Monat Dezember. Auch wenn es sich um Vergangenheitswerte handelt, dürften sie dennoch Aufschlüsse darüber liefern, wie widerstandsfähig der industrielle Kern des Währungsraums aktuell wirklich ist, schrieb Marktanalyst Tim Ritschar vom Handelshaus Activtrades.

/la/jsl/stk

FRANKFURT (dpa-AFX)

