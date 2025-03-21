DAX24.753 -0,1%Est505.998 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8700 -0,7%Nas23.255 -1,4%Bitcoin64.599 +0,9%Euro1,1827 +0,1%Öl67,12 -1,0%Gold5.085 +2,8%
Devisen im Blick

Eurokurs steigt weiter über 1,18 US-Dollar - Das sind die Gründe

04.02.26 09:11 Uhr
Weshalb der Eurokurs weiter über 1,18 US-Dollar steigt | finanzen.net

Der Kurs des Euro ist am Mittwoch weiter gestiegen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1832 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend.

Werte in diesem Artikel
Devisen
EUR/USD (Euro-US-Dollar)
1,1827 USD 0,0009 USD 0,07%
Charts|News

Nachdem der Euro am Montag unter 1,18 Dollar gefallen war, konnte sich der Kurs weiter von den Verlusten von Ende der vergangenen Woche erholen.

Nach Einschätzung der Dekabank dürften die im weiteren Tagesverlauf anstehenden Konjunkturdaten "kaum unmittelbare Marktrelevanz haben". Im Fokus stehen Inflationsdaten aus der Eurozone für Januar. Am Markt wird ein Rückgang der Teuerung auf 1,7 Prozent erwartet, nachdem die Inflation im Dezember bei 1,9 Prozent gelegen hatte.

"Für die morgige EZB-Zinsentscheidung ergibt sich daraus aus unserer Sicht jedoch weiterhin kein Handlungsbedarf, denn es wird ohnehin mit vorübergehend sehr niedrigen Inflationsraten zu Jahresbeginn gerechnet", schreiben die Experten der Dekabank. Am Markt wird allgemein erwartet, dass die Europäische Zentralbank die Leitzinsen am Donnerstag weiter unverändert belässt.

FRANKFURT (dpa-AFX)

