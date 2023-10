Dieser neue Token ist auf dem Weg zu 2,5 Millionen USD und hat enormes Wachstumspotenzial!

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die ersten 1,25 Millionen USD sind geschafft. Das bedeutet etwas mehr als die Hälfte der Pre-Sales Token von TG.Casino haben bereits neue Besitzer. Der neue Token $TGC ist innovativ und engagiert sich im Umfeld von Online- bzw. Krypto-Casinos. Doch dafür haben die Entwickler nicht irgendeine neue Plattform entwickelt. Sie nutzen für TG.Casino die sichere, schnelle und vor allem anonyme Benutzeroberfläche von Telegram, dem weltweiten Messenger-Dienst.

TG.Casino profitiert vom anziehenden Bitcoin Kurs

Branchenexperten betonen in diesen Tagen immer wieder die Bedeutung von TG.Casino für den Boom des Kryptomarktes und verweisen auf den Begriff Uptober.

Analysten gehen davon aus, dass der Casino-Coin mit dem anstehenden Bitcoin Bullenrun mitziehen wird. Daher ist jetzt, kurz vor der nächsten Phase, die auch eine kleine Preiserhöhung für den nativen Utility-Token bedeutet, der richtige Zeitpunkt für eine detaillierte Recherche zum neuen Krypto-Coin.

Die vielversprechende Entwicklung und der rasante Aufstieg von TG.Casino stehen im Einklang mit dem aktuellen Aufwärtstrend von Bitcoin. Die erfolgreichste Kryptowährung steht heute bei 28.143,02 € und zieht im Tagesverlauf knapp 1 Prozentpunkt an. Die vergangenen 7 Tagen haben Anlegern von Bitcoin ein Plus von fast 11 Prozent beschert. Da ist es unerheblich, dass der Bitcoin-Kurs aufgrund einer Falschmeldung über einen in den USA genehmigten Bitcoin-ETF anzog.

Nicht nur im Hinblick auf die erwartende Genehmigung für die oder den ersten Bitcoin-ETF ist die Begeisterung derzeit bei Bitcoin Anlegern groß. Die Kurse zogen auch bei Bitcoin Alternativen an, beispielsweise bei Bitcoin BSC, Bitcoin SV, Bitcoin Cash. BTC20 und verschiedenen Derivaten der Kryptowährung Nummer 1. Auch TG.Casino wird, so sind sich die führenden Experten sicher, von dem Aufwärtstrend profitieren können.

Rückkehr zu Bitcoin Bullenmarkt?

Vor dem Hintergrund einer wahrscheinlichen Zulassung von Bitcoin Spot ETFs könnte der Kryptomarkt kurz vor der Rückkehr zu einem Bullenmarkt stehen. Das belegen auch die Zahlen aus dem TG.Casino Vorverkauf, der schon über 1,38 Millionen US-Dollar einbrachte. Gerade erst wurde der Preis der nächsten Pre-Sales-Phase leicht angehoben. Doch noch immer haben Sie die Chance auf einen Vermögenswert mit Wachstumspotenzial.

Die Vorteile von diesem neuartigen Telegram Casino sind überdeutlich und lassen die Wettbewerber weit hinter sich. TG.Casino ist vollständig in die anonyme, sichere und schnelle Benutzeroberfläche von Telegram integriert. Das bedeutet, Anleger, die den Messenger-Dienst verwenden, erhalten innerhalb des Anwendungsfenstern die Möglichkeit,d as Krypto-Casino zu nutzen.

Welche Vorteile bietet TG.Casino?

Im Vorverkauf von TG.Casino ist die Soft Cap mit 2,5 Millionen US-Dollar angegeben. Dieses Geld wollen die Entwickler für den weiteren Ausbau der Plattform nutzen. Schon jetzt ist das Geschäftsmodell einzigartig und das Konzept auf nachhaltiges Wachstum und starke finanzielle Partizipation der Anwender ausgerichtet.

Das weltweit erste Online-Casino auf Telegram bietet Anwendern ein nahtloses Spielerlebnis mit Kryptowährungen und die Chance auf ein passives Einkommen. Durch das Staking des $TGC-Token erhalten Anleger:

Chance auf passives Einkommen Staking-Rewards Krypto-Belohnungen und besondere Prämien Chancen auf zusätzliches Spielguthaben Zusätzliche Loyalitäts-Boni Exklusiven Zugang zu neuen Spielen Anerkennung in der Community NFTs für High Roller

Außerdem unterstützen alle Anleger, die ihre im Pre-Sales gekauften $TGC-Token staken das Ökosystem von TG.Casino. Mit dem Stake-to-Play Modell der nächsten Generation verspricht TG.Casino potenziell höhere Einnahmen als Ausgaben. Dafür gibt es auch eine besondere Aktion für alle Anleger, die jetzt einsteigen:

25 % Cash Back auf alle Verluste beim Einsatz von $TGC Token TG.Casino

Wie wird das Ökosystem von TG.Casino getragen?

Weltweit schätzt man, dass über 1 Milliarde User regelmäßig über ihr Smartphone auf Online-Casinos und andere Glücksspielangebote zugreifen. Das exklusiv von TG.Casino entwickelte Telegram-Casino geht aber noch einen Schritt weiter. Durch die Verwendung der Benutzeroberfläche des anonymen Messengers steht eine enorm große Zielgruppe zur Verfügung. Prognosen zufolge könnten in den nächsten 3-5 Jahren 500 Millionen neue User hinzukommen.

Das bedeutet, das Ökosystem von TG.Casino wird vor allem von dem großen Potenzial am Markt getragen, bei dem 80 % aller Online-Casino Games über mobile Geräte gespielt werden. Als nächster Evolutionsschritt vom Web2 zum Web3 Online-Casino bietet TG.Casino einfachen Zugang ohne KYC-Prozesse und die Bezahlung mit Kryptowährungen, was die Marktanteile rasch in die Höhe treiben dürfte.

Spieler auf der ganzen Welt genießen schon heute die Flexibilität, von überall aus spielen zu können. Jetzt können sie dies auch noch durch Telegram vollkommen anonym. Das bahnbrechende Konzept bietet Privatanlegern eine neue und innovative Möglichkeit in die lukrative Unterhaltungsbranche einzusteigen. Über das Staking der $TGC-Token gelangen 10 % der Einnahmen in den Pool für die Belohnungen. Jede Ausgabe, die auf der Plattform von TG.Casino stattfindet, stärkt das Ökosystem, denn ein Teil der Einnahmen kommt den Anlegern direkt zugute.

Dabei ist der Preis für das Mindestinvestment mehr als erschwinglich, denn schon ab 25 $ können Sie einsteigen. Das ultimative Ziel ist glasklar: Den anonymen und barrierefreien Zugang von Millionen neuer Anwender über Telegram sicherstellen und dabei transparent und profitabel Gewinne erwirtschafte.

Fazit: Die Anziehungskraft von Krypto-Casinos oder Bitcoin-Casinos ohne Verifizierung sorgt auch bei führenden Krypto-Influencern für Aufsehen. Die globale Krypto-Community ist auf TG.Casino aufmerksam geworden und investiert größtenteils mit kleinen Beträgen in den nativen Utility-Token $TGC.

Anspruchsvolle Investoren und Geldgeber dürften vom Konzept überzeugt sein und einen Anstieg des Marktwertes vorhersagen. Der moderne Ansatz von Zahlungen mit Kryptowährungen über eine anonyme Benutzeroberfläche beseitigt die oft komplizierten und wenig transparenten Abläufe zentralisierter Lösungen, sprich die von Banken oder Bezahl-Dienstleistern.

TG.Casino nutzt die Macht der dezentralisierten Plattform von Telegram und stützt sein Ökosystem auf den nativen, wertschöpfenden TGC-Token, der im Smart Contract verankert und geschützt ist.

TG Casino Stake Roobet BC Games Rollbit Akzeptiert Kryptowährungen Eigenen Token Staking Passives Einkomme Affiliate System Ohne KYC Anonym High Roller Prämien