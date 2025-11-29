Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Samstagmittag
Der Bitcoin-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag um 12:25 mit roten Vorzeichen. Zuletzt verlor Bitcoin 0,41 Prozent auf 90.612,40 US-Dollar, nachdem am Vortag noch 90.986,85 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.
Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von -0,7 Prozent aufweist und bei 12,46 EUR notiert.
Daneben präsentiert sich Litecoin mit einem Aufschlag. Um 12:25 notiert der Litecoin-Kurs 0,11 Prozent stärker bei 84,45 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 84,36 US-Dollar.
Nach 3.034,19 US-Dollar am Vortag ist der Ethereum-Kurs am Samstagmittag um 1,20 Prozent auf 2.997,90 US-Dollar gesunken.
Daneben präsentiert sich Bitcoin Cash mit einem Abschlag. Um 12:25 notiert der Bitcoin Cash-Kurs 3,63 Prozent schwächer bei 529,64 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 549,61 US-Dollar.
Daneben wertet Ripple um 12:25 auf. Es geht 0,75 Prozent auf 2,197 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 2,181 US-Dollar stand.
Nach 411,91 US-Dollar am Vortag ist der Monero-Kurs am Samstagmittag um 0,42 Prozent auf 413,64 US-Dollar gestiegen.
Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,4173 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,4203 US-Dollar.
Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,2540 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2811 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 12:25 bei 0,2811 US-Dollar.
Derweil notiert der Binancecoin-Kurs bei 878,70 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (887,76 US-Dollar) ist das ein Verlust von 1,02 Prozent.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1503 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 12:25 auf 0,1492 US-Dollar beziffert.
Indessen verringert sich der Solana-Kurs um 0,42 Prozent auf 136,92 US-Dollar. Am Vortag notierte Solana bei 137,49 US-Dollar.
Derweil geht es für den Avalanche-Kurs bergab. Avalanche sinkt 0,05 Prozent auf 14,85 US-Dollar, nach 14,86 US-Dollar am Vortag.
Inzwischen fällt der Chainlink-Kurs um 0,21 Prozent auf 13,12 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 13,15 US-Dollar wert.
Inzwischen fällt der Sui-Kurs um 1,11 Prozent auf 1,506 US-Dollar. Am Tag zuvor war Sui 1,523 US-Dollar wert.Redaktion finanzen.net
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
