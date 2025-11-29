DAX23.837 +0,3%Est505.668 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,08 -0,9%Nas23.366 +0,7%Bitcoin78.156 -0,4%Euro1,1593 ±0,0%Öl63,20 -0,3%Gold4.112 -2,5%
Krypto-Marktbericht

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Samstagmittag

29.11.25 12:43 Uhr
Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
72.758,4864 CHF -283,6614 CHF -0,39%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
78.155,7112 EUR -289,6087 EUR -0,37%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
68.444,6039 GBP -305,2194 GBP -0,44%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
14.153.779,9851 JPY -55.180,9354 JPY -0,39%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
90.633,4965 USD -353,3502 USD -0,39%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
2.404,3251 CHF -31,4496 CHF -1,29%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2.582,6779 EUR -33,2792 EUR -1,27%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
2.261,7716 GBP -30,8647 GBP -1,35%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
467.715,7221 JPY -6.117,9248 JPY -1,29%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2.995,0099 USD -39,1760 USD -1,29%
Charts|News
SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
110,0720 CHF -0,3032 CHF -0,27%
Charts|News
SOL/EUR (Solana-Euro)
118,2372 EUR -0,3029 EUR -0,26%
Charts|News
SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
103,5458 GBP -0,3433 GBP -0,33%
Charts|News
SOL/JPY (Solana-Yen)
21.412,4191 JPY -58,9895 JPY -0,27%
Charts|News
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
137,1141 USD -0,3777 USD -0,27%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1,7740 CHF 0,0230 CHF 1,31%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
1,9056 EUR 0,0251 EUR 1,33%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1,6688 GBP 0,0207 GBP 1,26%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
345,0993 JPY 4,4758 JPY 1,31%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
2,2098 USD 0,0287 USD 1,31%
Charts|News
BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
704,4450 CHF -8,2291 CHF -1,15%
Charts|News
BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
756,7008 EUR -8,6923 EUR -1,14%
Charts|News
BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
662,6782 GBP -8,1156 GBP -1,21%
Charts|News
BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
137.036,3827 JPY -1.600,8171 JPY -1,15%
Charts|News

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag um 12:25 mit roten Vorzeichen. Zuletzt verlor Bitcoin 0,41 Prozent auf 90.612,40 US-Dollar, nachdem am Vortag noch 90.986,85 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von -0,7 Prozent aufweist und bei 12,46 EUR notiert.

Daneben präsentiert sich Litecoin mit einem Aufschlag. Um 12:25 notiert der Litecoin-Kurs 0,11 Prozent stärker bei 84,45 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 84,36 US-Dollar.

Nach 3.034,19 US-Dollar am Vortag ist der Ethereum-Kurs am Samstagmittag um 1,20 Prozent auf 2.997,90 US-Dollar gesunken.

Daneben präsentiert sich Bitcoin Cash mit einem Abschlag. Um 12:25 notiert der Bitcoin Cash-Kurs 3,63 Prozent schwächer bei 529,64 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 549,61 US-Dollar.

Daneben wertet Ripple um 12:25 auf. Es geht 0,75 Prozent auf 2,197 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 2,181 US-Dollar stand.

Nach 411,91 US-Dollar am Vortag ist der Monero-Kurs am Samstagmittag um 0,42 Prozent auf 413,64 US-Dollar gestiegen.

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,4173 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,4203 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,2540 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2811 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 12:25 bei 0,2811 US-Dollar.

Derweil notiert der Binancecoin-Kurs bei 878,70 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (887,76 US-Dollar) ist das ein Verlust von 1,02 Prozent.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1503 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 12:25 auf 0,1492 US-Dollar beziffert.

Indessen verringert sich der Solana-Kurs um 0,42 Prozent auf 136,92 US-Dollar. Am Vortag notierte Solana bei 137,49 US-Dollar.

Derweil geht es für den Avalanche-Kurs bergab. Avalanche sinkt 0,05 Prozent auf 14,85 US-Dollar, nach 14,86 US-Dollar am Vortag.

Inzwischen fällt der Chainlink-Kurs um 0,21 Prozent auf 13,12 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 13,15 US-Dollar wert.

Inzwischen fällt der Sui-Kurs um 1,11 Prozent auf 1,506 US-Dollar. Am Tag zuvor war Sui 1,523 US-Dollar wert.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

