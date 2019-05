In Bitcoins Fußstapfen - Premier-League-Club West Ham United führt Fußball-Token ein

Ab der Saison 2019/2020 haben Fans von West Ham United die Möglichkeit, über Kryptowährungen an Vereinsentscheidungen aktiv zu partizipieren. Ermöglicht wird dies über die Zusammenarbeit mit der Plattform Socios.com.

Paris Saint-Germain und Juventus Turin haben schon Coins

Vorgemacht haben es schon Paris Saint-Germain und Juventus Turin: Beide kooperieren bereits mit Socios.com. Nun steigt auch West Ham United mit ein und möchte seinen Fans den neuesten Stand der Technik bieten, um am Vereinsleben teilzunehmen.

"Wir haben erkannt, dass viele Fans mittlerweile vor allem digitale Nutzer sind, von denen viele in ihrem alltäglichen Leben neue Technologien nutzen", erklärte Karim Virani, Digital- und Werbedirektor von West Ham United. "Aus diesem Grund wird West Ham Uniteds Präsenz bei Socios.com moderner Plattform uns die Möglichkeit geben, mit unserer weltweiten Fanbase zu interagieren und direktes Feedback einzuholen, was für unsere zukünftige Strategie zur Fan-Einbindung wichtig sein wird."

Aktiv an Vereinsentscheidungen teilnehmen

Via Socios.com bekommen Fans die Möglichkeit, an Umfragen und Entscheidungen des Vereins teilzunehmen. Dafür benötigen sie lediglich die Fan-Tokens. Diese können über die Socius-App gekauft werden, indem Fans zunächst ChilliZ-Token - die Währung der Plattform - einkaufen und diese dann gegen die West-Ham-United-Token eintauschen.

Laut Pressemitteilung von West Ham United können Fans mit den Tokens außerdem exklusives Merchandise erwerben, und bekommen Zugang zu Belohnungen, Spielen, Ranglisten und "außergewöhnlichen Erfahrungen" - was auch immer das genau heißen mag. Fakt ist: Wer die Möglichkeit nutzen möchte, um bei Vereinsentscheidungen mit einbezogen zu werden, muss sich Token des Vereins zulegen.

Übrigens gilt auch hier, je mehr Token ein Fan besitzt, desto mehr Gewicht hat seine Stimme bei Entscheidungen. Der Wert der Coins ist abhängig von der Nachfrage, außerdem spielt in den Wert auch die Performance des Teams mit hinein.

Neue Beteiligungsrechte für Fans

Über die Kooperation mit Socius.com und dem Angebot eines digitalen Token, mit dem an Entscheidungen teilgenommen werden kann, bietet West Ham United seinen Fans ganz neue Beteiligungsrechte an. Das Konzept beweist außerdem wieder einmal, dass Kryptowährungen nicht nur als Spekulationsobjekt taugen, sondern auch einen Nutzen haben können. Fans dürfen sich darauf freuen, bald via Blockchain an Vereinsentscheidungen teilzunehmen.

