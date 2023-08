Ethereum Kurs: Fed-Minutes im Blick- Bitcoin-ETF-Hoffnungen reißen nicht ab

Mit Spannung blicken Ether-Anleger am heutigen Abend auf die Veröffentlichung der Mitschriften der jüngsten Fed-Notenbanksitzung. Im Vorfeld der Publikation gehen Investoren aber keine größeren Risiken mehr ein. Zu groß bleiben die Fragezeichen über den zukünftigen Werdegang der US-Geldpolitik. Für Gesprächsstoff sorgen weiterhin die Spekulationen rund um eine mögliche Bitcoin-ETF-Zulassung in den Vereinigten Staaten.

Auf Wochensicht verliert der nach Marktgröße zweitwichtigste Krypto-Wert Ether (ETH) rund zwei Prozent auf 1.821 Dollar.

Fed-Mitschriften im Fokus – Anleger versprechen sich geldpolitische Hinweise

Die am heutigen Abend (20:00 Uhr) geplante Veröffentlichung der Fed-Mitschriften wird am Markt sehnsüchtig erwartet. Anleger versprechen sich neue Hinweise in Bezug auf die zukünftige Ausgestaltung der US-Geldpolitik. Am Markt herrscht allerdings die Sorge, dass der geldpolitische Gegenwind in Zukunft doch länger anhalten könnte als zuletzt gedacht. Auch wenn die Kernrate der Inflation im vergangenen Monat bei 4,7 Prozent lag und damit unter den Erwartungen (4,8 Prozent), bleibt die Situation weiterhin angespannt. So waren die Erzeugerpreise zuletzt stärker gestiegen als erwartet, was die Inflationssorgen am Leben hält. Langfristig verfolgt die Fed eine Zielrate von 2,0 Prozent.