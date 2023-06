Ethereum Kurs Prognose: ETH stärker als der restliche Kryptomarkt, nur YPRED könnte noch besser performen

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Am Freitag zeigt Ethereum wieder Stärke und lässt den Bitcoin weit hinter sich. Während der BTC-Kurs in den letzten 24 Stunden um 0,93 % gestiegen ist, hat Ether mit einem Plus von 1,86 % im selben Zeitraum doppelt so hohe Gewinne eingebracht. Damit werden erneut Marktanteile von Bitcoin Richtung Ethereum verschoben, sodass Ether bald 20 % der gesamten Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen ausmacht. 2.000 Dollar rücken damit wieder in greifbare Nähe. Noch höhere Gewinne sind aktuell bei yPredcit möglich, da der $YPRED-Token schon bald eine Kuresexplosion hinlegen könnte.

Die Kluft zwischen Ethereum und Bitcoin wird erneut kleiner. Inzwischen kommt Ether auf eine Marktdominanz von 19,9 %, ein Wert, der schon lange nicht mehr gesehen wurde bei der zweitgrößten Kryptowährung nach Marktkapitalisierung. Alle in Umlauf befindlichen Ether kommen derzeit auf einen Gesamtwert von mehr als 227 Milliarden Dollar, während die Summe aller Coins sich laut Daten von Coinmarketcap auf 1,145 Billionen Dollar beläuft.

Während der Bitcoin weiterhin hart damit zu kämpfen hat, die 27.000 Dollar Marke zu halten, hat ETH sich weit von der 1.800 Dollar Marke entfernt und steuert auf 1.900 Dollar zu. Derzeit liegt der Kurs bei 1.894 Dollar. Auf Wochensicht hat Ethereum damit um mehr als 4,6 % zugelegt, während es beim Bitcoin rund 2,6 % Plus sind. Am ETH/BTC-Chart wird deutlich, dass sich damit der Trend, der seit Mai intakt ist, weiter verstärkt und Ethereum im Vergleich zu Bitcoin immer besser abschneidet.

Langsam aber sicher steuert ETH also wieder auf einen Wert von 0,07 BTC und schafft damit das, was nicht vielen Top-Coins in den letzten Wochen gelungen ist und performt seit gut einem Monat beinahe täglich besser als Bitcoin. Wenn heute neuen Zahlen vom US-Arbeitsmarkt bekanntgegeben werden, könnte das den Kryptomarkt weiter beflügeln und ETH könnte es gelingen, den starken Widerstand im Bereich um 1.940 Dollar zu übersteigen. Gelint das, wäre es wichtig, dass es hier zu einer Bodenbildung kommt und der Ether-Preis nicht mehr so schnell unter diesen Wert fällt.

Von hier aus wäre ein Anstieg auf die psychologisch wertvolle 2.000 Dollar Marke leicht möglich. Bis zum neuen Jahreshoch dürfte es allerdings noch eine Zeit lang dauern und ob das noch in diesem Quartal erreicht werden kann, ist fraglich. Das dürfte stark davon abhängen, zu welchen Zinsschritten sich die US-Notenbank Federal Reserve in 2 Wochen hinreißen lässt. Kommt es hier doch nicht zu einer Pause, wie von vielen Marktteilnehmern bereits erwartet, könnte das dem Kryptomarkt nochmal einen Dämpfer verpassen.

Bis es soweit ist und die US-Notenbank Entwarnung gibt, sodass Bitcoin, Ethereum und Co. freie Fahrt für eine weitere Kursrallye haben, gibt es allerdings spannende Alternativen am Markt. Allen voran yPredict, die Plattform, auf der bald Kursprognosen und Analysen zu Kryptowährungen anhand von künstlicher Intelligenz erstellt werden und Handelssignale an die User gesendet werden.

yPredict setzt auf KI für bessere Trading-Ergebnisse

Es ist noch gar nicht so lange her, dass der Hype um künstliche Intelligenz ausgebrochen ist und inzwischen scheint sie schon allgegenwärtig zu sein. Während man sich in manchen Bereichen noch darüber streitet, ob KI wirklich eine Bereicherung ist, oder ob sie Künstlern und Autoren zum Beispiel das Leben schwer macht, ist man sich inzwischen sicher, dass sie beim Trading durchaus behilflich sein kann.



Das Erfassen riesiger Datenmengen, sowie das Analysieren dieser Daten und darauf Schlüsse zu ziehen ist der ideale Anwendungsfall für künstliche Intelligenz und yPredict setzt genau darauf. Die KI der Plattform wurde mit unzähligen Chart-Mustern und Inhalten rund um Kryptowährungen angelernt und erkennt nun, sobald sich Muster abzeichnen oder Indikatoren erreicht werden und kann entsprechende Signale an die User aussenden.

$YPRED könnte um ein Vielfaches steigen

Der Service wird in 3 verschiedenen Stufen auf yPredict erhältlich sein, wovon eine Version kostenlos ist und erste Einblicke liefert und das “Active”- und das “Pro”-Modell sind kostenpflichtig. Die Gebühren werden mit dem $YPRED-Token bezahlt, wodurch dieser seinen Wert erhält und deutlich teurer werden dürfte, je bekannter die Plattform ist.

$YPRED ist aktuell noch im Vorverkauf erhältlich und hat schon knapp 2 Millionen Dollar zur Finanzierung des Projekts eingebracht, wodurch schnell deutlich wird, dass Investoren vom Erfolg der Plattform überzeugt sind. Sobald erste Trader davon berichten, dass sie durch die Analysen und Prognosemodelle auf yPredict bessere Ergebnisse erzielen, dürfte es nicht lange dauern und der Token-Preis könnte um ein Vielfaches ansteigen. Für Investoren, die bereits im Presale einsteigen, bedeutet das extrem hohes Gewinnpotenzial.

Die Vergangenheit hat schon oft gezeigt, dass nach dem ICO, sobald Token an den Exchanges frei gehandelt werden, der Preis innerhalb kürzester Zeit um ein Vielfaches ansteigen und Investoren Renditen von 1.000 % und mehr einbringen kann.

Jetzt $YPRED zum günstigen Vorverkaufspreis sichern.







Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.