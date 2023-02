Ethereum Kurs Prognose: Ist das schon das Ende der Korrektur?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Kryptomarkt hat nach den starken Verlusten der letzten Tage am Wochenende wieder zur Ruhe gefunden. In den letzten 24 Stunden steigt die gesamte Marktkapitalisierung laut Coinmarketcap um 0,62 % auf 1,064 Billionen Dollar und auch Ethereum bewegt sich wieder um die 1.600 Dollar Marke. Der Gesamtwert aller im Umlauf befindlichen Ether ist dabei wieder unter die 200 Milliarden Dollar Grenze gesunken und liegt aktuell bei 196 Milliarden USD. Ist die Korrektur damit schon zu Ende, oder ist in der kommenden Woche mit weiteren Verlusten zu rechnen?

In 24 Stunden liegt Ethereum inzwischen mit 0,3 % wieder leicht im Plus. Auf Wochensicht zeichnet sich allerdings ein ganz anderes Bild ab. Hier liegt der Ether mit 6,39 Prozent im Minus. Noch mehr Einbußen musste der Bitcoin verzeichnen. Die digitale Leitwährung hat mehr als 7 % in einer Woche verloren. Damit ist ein großer Teil der Gewinne vom Februar bei den beiden größen Kryptowährungen wieder dahin und wenn die nächsten beiden Tage für Ethereum auch negativ ausfallen, könnte der Februar sogar im Minus schließen und die Gewinne vom Januar auch angreifen.

Am Stundenchart zeichnet sich seit dem Börsenschluss am Freitag noch keine wirkliche Richtung ab und der Ether-Kurs verläuft eher seitwärts. Mit dem morgigen Öffnen der Börsen ist ein weiterer Abverkauf nicht ausgeschlossen. Der Grund für den Abverkauf am Ende der Woche sind neue Inflationsdaten aus den USA, die deutlich höher ausgefallen sind als erwartet. Damit ist sie wieder da, die Angst vor weiteren, größeren Zinsschritten der Fed. Nachdem bei der letzten Sitzung erstmals seit Monaten die Zinsen nur noch um 0,25 Prozentpunkte angehoben wurden und erste Erwartungen geweckt wurden, dass schon am Ende des Jahres erste Zinssenkungen folgen könnten, ist diese Hoffnung nun Geschichte. Die nächste Zinserhöhung dürften ziemlich sicher nochmal 0,5 % sein. Tech-Aktien und Kryptowährungen reagieren empfindlicher als andere Bereiche auf die Zinsschritte.

Wie weit kann der Kurs fallen?

Aus charttechnischer Sicht ist nach den starken Verlusten zum Ende der Woche nicht mehr viel Spielraum nach unten. Allerdings können Nachrichten, die sich negativ auf den Kurs auswirken, auch schnell dafür sorgen, dass Unterstützungslinien ignoriert werden. Gestern hat der EMA50 als Support gehalten und den Kurs bei 1.560 Dollar wieder drehen lassen. Der nächste starke Support wäre der EMA200, der inzwischen auch schon bei 1.540 Dollar liegt. Seit dieser nach der Kursrallye in diesem Jahr überschritten wurde, ist der Kurs nicht mehr nachhaltig unter diese wichtige Linie gefallen, auch wenn sie mehrmals angetestet und für wenige Stunden unterschritten wurde.

Hält auch diese zum Start der neuen Woche und nach einer 0,5 % Zinserhöhung seitens der Fed nicht, ist auch die psychologisch wertvolle 1.500 Dollar Marke wieder in Gefahr. Direkt darunter liegt der EMA100 bei 1.490 Dollar und wenn auch dieser unterschritten wird, heißt das nichts Gutes für Ethereum. In diesem Szenario, wenn Investoren sich wegen größerer Zinsschritte wieder um andere Investments umsehen, könnte der Kurs im schlimmsten Fall wieder in alte Muster fallen und sich zwischen 1.200 und 1.300 Dollar wieder seitwärts bewegen, bis bessere Umstände folgen.

Bullische Alternativen zu Ethereum

