Ethereum News: Wale kaufen 120.000 Ether in 3 Tagen

Es sieht so aus, als könnte ein Großteil der Gewinne der letzten Woche gehalten werden. Bitcoin bewegt sich nur knapp unter der 85.000 Dollar Marke und auch Ethereum ($ETH) bewegt sich um die Marke von 2.000 Dollar. Vor knapp 2 Wochen waren die Kurse noch deutlich tiefer. Während viele Anleger die Hoffnung verloren haben und davon ausgehen, dass nun ein Bärenmarkt folgt, sehen einige Krypto-Wale das scheinbar ganz anders. Sie nutzen $ETH für unter 2.000 Dollar als Einstiegschance.

Ether im Wert von 236 Millionen Dollar gekauft

Krypto-Wale sind Großinvestoren, die erhebliche Summen in einen Coin investieren. Da sie das große Geld in den Markt bringen und sämtliche Transaktionen auf der Blockchain öffentlich einsehbar sind, werden ihre Aktivitäten genau getrackt. Oft sagt man Walen ein besseres Marktverständnis nach, weil sie sich wahrscheinlich intensiver mit der Analyse eines Assets befassen, bevor sie Millionen investieren. Manchmal wird auch vermutet, dass sie über Insiderwissen verfügen, weshalb viele Kleinanleger ihre Trades oft kopieren. Nun zeigt sich, dass Wale in den letzten 3 Tagen hohe Summen in Ethereum investiert haben.

https://twitter.com/ali_charts/status/1903133251855691788

120.000 Ether wurden in wenigen Tagen gekauft, was einem Wert von 236 Millionen Dollar entspricht. Gleichzeitig kam es bei den Spot Ethereum ETFs aber zu Kapitalabflüssen, die durch die Wal-Käufe kompensiert wurden.

Ethereum vor der Kursexplosion?

Auch wenn der Kursverlauf der letzten Monate nicht unbedingt Hoffnung gemacht hat, verdichten sich die Anzeichen, dass sich Ethereum bald wieder fangen und im Laufe des Jahres ein neues Allzeithoch erreichen könnte. Die Tatsache, dass die USA unter Trump das Krypto-Zentrum der Welt werden sollen, wird zu vielen neuen Projekten führen, von denen viele auf Ethereum bauen dürften.

Außerdem gehen Experten davon aus, dass auch der Bitcoin-Kurs in diesem Jahr nochmal deutlich höher steigen wird und auch die 200.000 Dollar Marke knacken könnte, was auch bei Ethereum zu einem Kursanstieg führen dürfte. Damit stehen auch die Chancen gut, dass andere Altcoins wie Solaxy ($SOLX) ebenfalls durch die Decke gehen könnten, wobei das Gewinnpotenzial bei Solaxy deutlich höher sein könnte.

Solaxy bringt erste Layer 2 für Solana

Steigt Ethereum, setzt das oft eine Altcoin-Rallye in Gang, bei der viele Kryptowährungen deutlich besser performen als Bitcoin und Ethereum. Vor allem neuere Coins, die noch niedriger bewertet sind, können ihren Wert in dieser Zeit schnell vervielfachen. Wenn der Anwendungsfall stimmt, können hier Renditen von tausenden Prozent erzielt werden. Mit Solaxy ($SOLX) kommt nun die erste Layer 2 für Solana auf den Markt, die die Main Chain schon bald entlasten könnte.

($SOLX Token-Vorverkauf – Quelle: Solaxy Website)

Setzt sich die Layer 2 durch, könnten Netzwerkausfälle und fehlgeschlagene Transaktionen auf Solana bald der Vergangenheit angehören. Außerdem könnten zahlreiche Entwickler ihre Token und dApps bald auf der Solaxy Chain launchen, sodass hier ein komplett neues Ökosystem entstehen würde. Der $SOLX-Token würde dabei eine zentrale Rolle spielen und für jede Transaktion benötigt werden.

Aktuell ist $SOLX noch im Vorverkauf erhältlich, was bedeutet, dass Investoren hier noch zum frühestmöglichen Zeitpunkt einsteigen können. Dabei wird der Tokenpreis bis zum Listing an den Kryptobörsen noch von den Entwicklern vorgegeben und bis zum Launch sogar noch mehrfach angehoben, was frühen Käufern einen ersten Buchgewinn einbringt. Analysten gehen davon aus, dass $SOLX das nächste Milliarden Dollar Projekt werden könnte. Sollte es dazu kommen, könnten Investoren ihr Kapital hier in kurzer Zeit vervielfachen.

