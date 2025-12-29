Krypto-Marktbericht

Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Montagvormittag entwickeln.

Im Plus präsentiert sich um 09:40 Bitcoin. Der Bitcoin-Kurs notiert aktuell 1,96 Prozent höher bei 89.541,16 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Kurs noch auf 87.816,99 US-Dollar.

Steigende Kurse bei Kryptowährungen – auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 legt heute um 3,9 Prozent auf 11,82 EUR zu. Anleger bietet der Top 10 Crypto die Möglichkeit, mit nur einem Produkt an der Entwicklung der zehn wichtigsten Kryptowährungen teilzuhaben.

Daneben präsentiert sich Litecoin mit einem Aufschlag. Um 09:40 notiert der Litecoin-Kurs 0,35 Prozent stärker bei 78,91 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 78,63 US-Dollar.

Derweil notiert der Ethereum-Kurs bei 3.013,40 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (2.947,58 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 2,23 Prozent.

Nach 621,33 US-Dollar am Vortag ist der Bitcoin Cash-Kurs am Montagvormittag um 0,80 Prozent auf 616,35 US-Dollar gesunken.

Mit dem Ripple-Kurs geht es indes nach oben. Ripple gewinnt 1,91 Prozent auf 1,900 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1,864 US-Dollar an der Tafel standen.

Indessen verstärkt sich der Monero-Kurs um 0,51 Prozent auf 455,51 US-Dollar. Am Vortag notierte Monero bei 453,21 US-Dollar.

Nach 0,3681 US-Dollar am Vortag ist der Cardano-Kurs am Montagvormittag um 2,04 Prozent auf 0,3756 US-Dollar gestiegen.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Montagvormittag lag der Stellar-Kurs bei 0,2249 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2200 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,2834 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,2849 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Binancecoin-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,02 Prozent auf 858,86 US-Dollar. Am Tag zuvor war Binancecoin 858,72 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit geht es für Dogecoin bergauf. Um 09:40 steht ein Plus von 2,34 Prozent auf 0,1267 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Dogecoin-Kurs noch bei 0,1238 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Solana mit einem Aufschlag. Um 09:40 notiert der Solana-Kurs 2,19 Prozent stärker bei 127,94 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 125,19 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Avalanche im Plus. Im Vergleich zum Vortag (12,64 US-Dollar) geht es um 2,25 Prozent auf 12,92 US-Dollar nach oben.

Währenddessen legt der Chainlink-Kurs um 2,39 Prozent auf 12,77 US-Dollar zu. Gestern war Chainlink noch 12,47 US-Dollar wert.

Mit dem Sui-Kurs geht es indes nach oben. Sui gewinnt 3,23 Prozent auf 1,491 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1,444 US-Dollar an der Tafel standen.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.