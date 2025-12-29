DAX24.267 -0,3%Est505.738 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,78 +6,5%Nas23.593 -0,1%Bitcoin75.821 +1,7%Euro1,1774 ±0,0%Öl61,45 +1,1%Gold4.461 -1,6%
Krypto-Marktbericht

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Vormittag

29.12.25 09:48 Uhr
Bitcoin, Ripple & Co.: Die Kursentwicklungen am Montagvormittag

Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Montagvormittag entwickeln.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
70.496,4780 CHF 1.203,5170 CHF 1,74%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
75.820,7997 EUR 1.243,1879 EUR 1,67%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
66.210,7999 GBP 1.160,8923 GBP 1,78%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
13.961.311,0752 JPY 222.299,2621 JPY 1,62%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
89.368,7437 USD 1.551,7549 USD 1,77%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
2.373,7395 CHF 47,9188 CHF 2,06%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2.553,0187 EUR 49,8185 EUR 1,99%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
2.229,4332 GBP 46,0308 GBP 2,11%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
470.101,7229 JPY 8.951,2982 JPY 1,94%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
3.009,2017 USD 61,6213 USD 2,09%
Charts|News
SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
100,7267 CHF 1,9408 CHF 1,96%
Charts|News
SOL/EUR (Solana-Euro)
108,3342 EUR 2,0144 EUR 1,89%
Charts|News
SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
94,6033 GBP 1,8664 GBP 2,01%
Charts|News
SOL/JPY (Solana-Yen)
19.948,1942 JPY 361,4885 JPY 1,85%
Charts|News
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
127,6918 USD 2,4975 USD 1,99%
Charts|News
BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
676,9967 CHF -0,5819 CHF -0,09%
Charts|News
BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
728,1276 EUR -1,1267 EUR -0,15%
Charts|News
BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
635,8402 GBP -0,2479 GBP -0,04%
Charts|News
BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
134.074,2443 JPY -272,1660 JPY -0,20%
Charts|News
BNB/USD (Binance Coin-US-Dollar)
858,2322 USD -0,4829 USD -0,06%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1,4959 CHF 0,0248 CHF 1,69%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
1,6089 EUR 0,0256 EUR 1,62%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1,4049 GBP 0,0239 GBP 1,73%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
296,2499 JPY 4,5722 JPY 1,57%
Charts|News

Im Plus präsentiert sich um 09:40 Bitcoin. Der Bitcoin-Kurs notiert aktuell 1,96 Prozent höher bei 89.541,16 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Kurs noch auf 87.816,99 US-Dollar.

Steigende Kurse bei Kryptowährungen – auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 legt heute um 3,9 Prozent auf 11,82 EUR zu. Anleger bietet der Top 10 Crypto die Möglichkeit, mit nur einem Produkt an der Entwicklung der zehn wichtigsten Kryptowährungen teilzuhaben.

Daneben präsentiert sich Litecoin mit einem Aufschlag. Um 09:40 notiert der Litecoin-Kurs 0,35 Prozent stärker bei 78,91 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 78,63 US-Dollar.

Derweil notiert der Ethereum-Kurs bei 3.013,40 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (2.947,58 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 2,23 Prozent.

Nach 621,33 US-Dollar am Vortag ist der Bitcoin Cash-Kurs am Montagvormittag um 0,80 Prozent auf 616,35 US-Dollar gesunken.

Mit dem Ripple-Kurs geht es indes nach oben. Ripple gewinnt 1,91 Prozent auf 1,900 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1,864 US-Dollar an der Tafel standen.

Indessen verstärkt sich der Monero-Kurs um 0,51 Prozent auf 455,51 US-Dollar. Am Vortag notierte Monero bei 453,21 US-Dollar.

Nach 0,3681 US-Dollar am Vortag ist der Cardano-Kurs am Montagvormittag um 2,04 Prozent auf 0,3756 US-Dollar gestiegen.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Montagvormittag lag der Stellar-Kurs bei 0,2249 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2200 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,2834 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,2849 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Binancecoin-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,02 Prozent auf 858,86 US-Dollar. Am Tag zuvor war Binancecoin 858,72 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit geht es für Dogecoin bergauf. Um 09:40 steht ein Plus von 2,34 Prozent auf 0,1267 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Dogecoin-Kurs noch bei 0,1238 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Solana mit einem Aufschlag. Um 09:40 notiert der Solana-Kurs 2,19 Prozent stärker bei 127,94 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 125,19 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Avalanche im Plus. Im Vergleich zum Vortag (12,64 US-Dollar) geht es um 2,25 Prozent auf 12,92 US-Dollar nach oben.

Währenddessen legt der Chainlink-Kurs um 2,39 Prozent auf 12,77 US-Dollar zu. Gestern war Chainlink noch 12,47 US-Dollar wert.

Mit dem Sui-Kurs geht es indes nach oben. Sui gewinnt 3,23 Prozent auf 1,491 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1,444 US-Dollar an der Tafel standen.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com