Ethereum schafft die entscheidende Umkehr! Ist das der Start der nächsten Rallye?

Die Korrektur der vergangenen Woche scheint endlich beendet zu sein. Obwohl die fundamentalen Daten im Kryptomarkt nach wie vor hervorragend sind, gab es in vielen großen Coins in den letzten Wochen eine Korrektur. Und obwohl sie eher seitwärts als abwärts gerichtet war, hat sie dennoch ausgereicht, um den ein oder anderen Anleger ein wenig nervös zu machen.

So hat etwa der Kurs von Ethereum vom Hochpunkt am 16. Dezember des vergangenen Jahres bis zum Tiefpunkt am 13. Januar beinahe 29 Prozent verloren. Doch wie so oft ist dem Ether-Kurs an einer entscheidenden Marke die Umkehr gelungen, und verschiedene Daten sprechen für einen starken Anstieg in der zweitgrößten Kryptowährung.

(Allein heute hat der Kurs von Ethereum um über 6 Prozent zugelegt – Quelle: coinmarketcap.com)

Werden die Fundamentaldaten alles verändern?

Einer der Hauptgründe für die Korrektur im Kryptomarkt war die US-Notenbank. Oder besser gesagt deren Vorsitzender Jerome Powell. Denn in der letzten Pressekonferenz, die traditionell nach dem Zinsentscheid stattfindet, erklärte er, die Fed werde die Zinsen in diesem Jahr deutlich weniger schnell senken, als die Marktteilnehmer erhofft hatten. Statt der bislang erwarteten 3 bis 4 Zinssenkungen soll es im Jahr 2025 nur 2 geben.

Diese Aussage hat den Kryptomarkt ebenso wie den Aktienmarkt regelrecht geschockt und zu einer Korrektur geführt. Als Grund für die zurückhaltende Zinspolitik gab Jerome Powell die immer noch hohe Inflation an. Doch genau diese ist in den Vereinigten Staaten von Amerika unerwarteterweise am Sinken, wie die Inflationsdaten, die diese Woche veröffentlicht wurden, belegen. Damit könnte die Fed ihre Zinspolitik erneut überdenken, was den Kurs vieler Kryptowährungen und insbesondere von Ethereum stützen könnte.

Diese Marke könnte der Beginn des nächsten Bullenmarktes werden

Die besser als erwartet ausgefallenen CPIs (Consumer Price Index) haben wohl auch zu der Umkehr geführt, die viele Coins vorgestern hingelegt haben. Der Kurs von Ethereum hat dabei eine nahezu mustergültige Umkehrkerze ausgebildet. Das ist ein stark bullishes Signal, und seitdem ist der Ether-Kurs um unglaubliche 18 Prozent angestiegen. Auch das Volumen hat zugleich angezogen und liegt über seinem gleitenden Durchschnitt. Noch interessanter ist jedoch, an welcher Marke der Kurs von Ethereum gedreht hat.

(Der Kurs von Ethereum hat an einer bedeutenden Unterstützungslinie gedreht – Quelle: Tradingview.com)

Der Kurs von Ethereum hat nahe einer bedeutenden Unterstützungszone gedreht. Diese wird einerseits aus der Unterstützungslinie von 3.160 US-Dollar gebildet, die der Ether-Kurs seit 2021 über 10-mal angetestet hat. Außerdem liegt knapp darunter der EMA 200. Dieser gilt als der bedeutendste gleitende Durchschnitt in der technischen Analyse und bildet ebenfalls oft eine starke Unterstützung für den Kurs. Es sieht also sehr gut dafür aus, dass Ethereum gerade die nächste Rallye startet. Die erste Zielzone liegt dabei bei dem Hochpunkt von 4.100 US-Dollar.

Diese Marke könnte einen Widerstand bilden. Sollte diese gebrochen werden, liegt das nächste Kursziel beim Allzeithoch von 4.891,70 US-Dollar. Sollte auch dieses gebrochen werden, könnte der Kurs bis Sommer auf über 10.000 US-Dollar ansteigen. Die aktuelle Umkehr könnte also der Beginn einer einzigartigen Rallye sein. Mit dem Anstieg in Ethereum könnte auch die lange erwartete Altcoin-Saison beginnen. Dabei könnten Coins wie Flockerz ($FLOCK) eine unglaubliche Kursexplosion hinlegen.

Diese Chancen bietet Flockerz jetzt seinen Investoren

Falls Ethereum wirklich seine nächste Rallye startet und damit die Altcoin-Saison einläutet, könnten viele neue Coins mit hohem Wachstumspotenzial explodieren. Besonders gute Chancen soll Flockerz haben. Zumidnest deutet beim neuen Meme Coin derzeit alles darauf hin.

$FLOCK ist derzeit zwar noch im Vorverkauf erhältlich, doch schon jetzt schlägt der Coin bei Anlegern und Analysten gleichermaßen hohe Wellen. Über 35.000 Anleger haben sich bereits auf X (ehemals Twitter) und Telegram zusammengetan und eine starke $FLOCK-Community gebildet. Diese hat auch ordentlich Geld in die Hand genommen und über 10,1 Mio. US-Dollar in Flockerz investiert, obwohl der Coin noch gar nicht an den Börsen handelbar ist.

(Die $FLOCK-Community hat bereits über 10,1 Mio. US-Dollar in Flockerz investiert – Quelle: flockerz.com)

Die $FLOCK-Community hält nicht nur fest zusammen und unterstützt das Projekt auf seiner Erfolgsspur. Vielmehr haben alle Investoren von Flockerz volles Mitspracherecht über die zukünftige Entwicklung des Coins. Denn bei Flockerz werden regelmäßige Abstimmungen durchgeführt, in denen jeder Anleger, der $FLOCK-Token hält, seine Stimme abgeben kann.

Dafür erhalten Investoren sogar weitere Token über die innovative Vote-to-Earn-Funktion. Außerdem ist eine Staking-Funktion integriert, die eine überdurchschnittlich hohe Staking-Rendite auszahlt, weshalb die meisten Käufer ihre Token bereits staken. Dadurch wird eine Kursexplosion nach dem Launch umso wahrscheinlicher.

