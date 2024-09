FET Kurs Prognose - KI-Coin könnte nun vor neuer Rallye stehen

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der KI-Coin FET hat sich in den letzten Wochen beeindruckend entwickelt und zeigt Anzeichen für eine mögliche bevorstehende Rallye. Nachdem der Coin im März 2024 ein Allzeithoch erreicht hatte, fiel er zunächst stark zurück. Doch in den letzten Tagen konnte sich FET wieder deutlich erholen und steht kurz davor, wichtige Widerstandsmarken zu überwinden. Wie wird es nun als weitergehen?

KI-Coin FET erlebte zuletzt eine starke Rallye

In diesem Jahr erlebten KI-Coins eine ihrer bislang größten Erfolgsgeschichten. Im März schossen viele von ihnen in die Höhe, was dazu führte, dass der gesamte Marktsektor für KI-Coins ein neues Allzeithoch von über 45 Milliarden US-Dollar bei der Marktkapitalisierung erreichte. Allerdings folgte nach diesem beeindruckenden Anstieg eine ebenso starke Korrektur, bei der die Kurse vieler KI-Coins deutlich zurückgingen. Die Marktkapitalisierung des gesamten Sektors fiel zwischenzeitlich auf etwa 20 Milliarden US-Dollar zurück. Jetzt gibt es jedoch Anzeichen, dass sich dieser Abwärtstrend allmählich umkehren könnte, und insbesondere ein Coin hat in den letzten Wochen eine sehr starke Performance gezeigt: FET, der Coin des KI-Krypto-Projekts Artificial Superintelligence Alliance.

FET erlebte im Rahmen der ersten KI-Coin-Rallye des Jahres im März einen beachtlichen Anstieg auf ein Allzeithoch von über 3,30 US-Dollar. In der darauffolgenden Korrekturphase fiel der Coin jedoch auf einen Tiefststand von etwa 0,80 US-Dollar zurück. In den letzten drei Wochen konnte sich FET jedoch wieder gut erholen und steht nun im Monatsvergleich mit einem beeindruckenden Plus von 70 % da. Der Kurs stieg relativ kontinuierlich von seinem Tiefststand auf ein monatliches Hoch von 1,50 US-Dollar. Daraufhin folgte eine erneute Korrektur, bei der der Coin wieder auf die Marke von 1 US-Dollar zurückfiel. Viele Anleger befürchteten an diesem Punkt, dass der Rallye-Versuch gescheitert sei und FET erneut unter die wichtige Ein-Dollar-Marke fallen könnte.

Glücklicherweise konnten die Bullen diesen entscheidenden Support jedoch verteidigen, und innerhalb der letzten sieben Tage ging es für FET bereits um fast 30 % aufwärts. Aktuell steht der Coin bei 1,43 US-Dollar und verzeichnet ein Plus von 10 % innerhalb der letzten 24 Stunden. Der Coin steht somit kurz davor, ein neues monatliches Hoch zu erreichen und möglicherweise seine Rallyephase fortzusetzen. Durch diese jüngsten Entwicklungen ist die Marktkapitalisierung von FET bereits wieder auf 3,6 Milliarden US-Dollar angestiegen, was FET zum 24. größten Coin insgesamt und zur drittgrößten KI-Kryptowährung macht.

Das Handelsvolumen von FET liegt mit fast 400 Millionen US-Dollar in den letzten 24 Stunden ebenfalls auf einem sehr hohen Niveau, was auf ein großes Interesse am Kauf dieses Coins unter Anlegern hindeutet. Angesichts dieser positiven Entwicklungen stellt sich nun jedoch die Frage, ob FET in der Lage sein wird, diese Rallye fortzusetzen und die 1,50 US-Dollar-Marke nachhaltig zu überwinden, oder ob der Coin erneut an dieser Hürde scheitern wird.

Möglicherweise könnte sich die Erholung noch weiter fortsetzen

In Bezug auf die zukünftige Wertentwicklung von FET zeichnen sich aktuell zwei mögliche Szenarien ab. Zum einen besteht die Möglichkeit, dass es FET nicht gelingt, den Widerstand bei 1,50 US-Dollar zu überwinden. In diesem Fall könnte eine Konsolidierung zwischen 1,00 und 1,50 US-Dollar folgen, während FET weiterhin an Stärke gewinnt und in eine Phase geringerer Volatilität übergeht. Ein erneuter Einbruch unter die 1,00-Dollar-Marke ist theoretisch zwar möglich, erscheint jedoch in der aktuellen Marktsituation eher unwahrscheinlich.

Auf der anderen Seite ist es angesichts des Momentums, das der Coin in den letzten Tagen aufgebaut hat, ebenso gut möglich, dass FET den Widerstand bei 1,50 US-Dollar durchbrechen kann. Sollte das geschehen, wäre es entscheidend, dass FET auch die letzten Höchststände im Bereich von 1,51 bis 1,55 US-Dollar überschreitet. Damit könnte der Coin ein neues höheres Hoch im Chart etablieren und den negativen Trend der letzten Monate, der nach dem Erreichen des Allzeithochs eingesetzt hat, durchbrechen.

Wenn FET es schafft, diese Marke nachhaltig zu überwinden, wären die nächsten Kursziele die 1,80 US-Dollar sowie der wichtige Bereich zwischen 2,00 und 2,20 US-Dollar. Sollte FET zudem im weiteren Jahresverlauf von einer erneuten Rallye im KI-Coin-Sektor profitieren, wäre sogar ein neues Allzeithoch in Richtung 4,00 US-Dollar denkbar.

Trotz dieser positiven Aussichten bleibt jedoch ungewiss, ob FET tatsächlich den Durchbruch schafft. Viele Anleger empfinden ein Investment in FET derzeit als zu riskant und bevorzugen es, stattdessen in jüngere und kleinere Coins mit höherem Aufwärtspotenzial zu investieren, wie beispielsweise $SHIBASHOOT.

$SHIBASHOOT geht gerade ebenfalls durch die Decke

Shiba Shootout ($SHIBASHOOT) hat in seinem Vorverkauf bereits über 1,1 Millionen US-Dollar eingesammelt und sorgt mit seiner einzigartigen Wildwest-Thematik für Aufsehen unter Krypto-Investoren. Spieler treten in dieser digitalen Western-Welt gegeneinander an, um in humorvollen Meme-Wettbewerben und Scharfschützenduellen ihre Kreativität zu beweisen. Mit dem Cowboyhut und den Scharfschützenfähigkeiten sticht $SHIBASHOOT aus der Masse der Meme-Coins hervor und fordert Konkurrenten heraus.

Der $SHIBASHOOT-Token bietet zahlreiche Funktionen, die ihn von anderen Meme-Coins abheben. Neben der Teilnahme an kreativen Meme-Duellen können Token-Inhaber an Governance-Entscheidungen mitwirken, an Lotterien teilnehmen und Krypto-Preise gewinnen. Der Token ist aktuell für 0,0202 US-Dollar im Vorverkauf erhältlich, bevor der Preis in der nächsten PreSale-Phase in weniger als vier Tagen wieder steigen wird. Frühzeitige Investoren profitieren zudem vom „Cactus Staking Program“, das eine Rendite von 855 % APY bietet und den Tokenwert in kurzer Zeit verdoppeln kann.

Die virtuelle Stadt Shiba Gulch bietet mehr als nur Meme-Schlachten. Sie ist ein Ort für Spaß, Herausforderungen und Community-Events. Hier können Spieler nicht nur $SHIBASHOOT-Token gewinnen, sondern auch an Aktivitäten wie der „Lucky Lasso Lottery“ teilnehmen, bei der große Krypto-Preise winken. In „Governance Roundups“ haben Token-Besitzer zudem die Möglichkeit, aktiv über die zukünftige Ausrichtung des Projekts mitzubestimmen.

Mit einer engagierten Community, kreativen Features und starken Anreizen hat Shiba Shootout das Potenzial, eine führende Rolle im Meme-Coin-Sektor zu übernehmen. Der PreSale läuft erfolgreich, und die Möglichkeit, früh einzusteigen, lockt immer mehr Investoren an. $SHIBASHOOT kombiniert Spaß und Investmentmöglichkeiten auf eine innovative Weise und könnte sich zu einer der spannendsten Kryptowährungen im weiteren Jahresverlauf entwickeln.

Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschließlich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investmentberatung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.