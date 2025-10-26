Hyperliquid Kurs Prognose: Gelingt das Comeback?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Kryptomarkt erholt sich. Der größte Krypto-Crash der Geschichte ist zwar noch nicht lange her, dennoch ist bei einigen Coins inzwischen schon wieder an neue Allzeithochs zu denken. Der Bitcoin-Kurs stabilisiert sich oberhalb der 110.000 Dollar Marke, Ethereum steuert 4.000 Dollar an und viele Top Coins bewegen sich ebenfalls wieder auf ihre Höchststände zu. Unter den größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung gehört auch Hyperliquid ($HYPE) heute zu den großen Gewinnern. Bedeutet das, dass ein Comeback bevorsteht?

Top Gainer

Egal ob man sich die Kursentwicklung der letzten 24 Stunden oder der letzten Woche anschaut, Hyperliquid ist der große Gewinner unter den Top 20 Coins. Mit einer Bewertung von knapp 15 Milliarden Dollar belegt $HYPE Platz 11 im Krypto Ranking und mit einem Plus von mehr als 10 % hat der Coin der dezentralen Börse Bitcoin, Ethereum und Co. in den letzten 24 Stunden abgehängt. Auf Wochensicht sind die Gewinne noch beeindruckender.

($HYPE Kursentwicklung in der letzten Woche – Quelle: Coinmarketcap)

Mit einem Plus von über 20 % liegt $HYPE in dieser Woche klar vor Bitcoin, BNB, SOL oder XRP, die jeweils nur Kursgewinne im einstelligen Prozentbereich aufweisen. Allerdings sitzen diejenigen, die am Allzeithoch gekauft haben, noch immer auf einem Verlust von rund 26 %. Das könnte sich allerdings schon bald ändern.

Bullishe Signale

Aktuell gibt es viele Gründe, die für weiter steigende Kurse bei $HYPE sprechen. Zum einen hat der Krypto-Crash das Vertrauen in zentralisierte Börsen wie Binance erschüttert, sodass dezentrale Börsen wie Hyperliquid stark profitieren. Außerdem sprechen weiter sinkende Zinsen in den USA dafür, dass der Kryptomarkt insgesamt profitieren und weiter steigen dürfte, wovon trendende Coins wie $HYPE oft viel mitnehmen können. Auch ein Blick auf den Chart macht Hoffnung.

($HYPE Chart – Quelle: Coinmarketcap)

Wie sich zeigt, ist mit dem Überschreiten des EMA 200 ein enormes Momentum aufgekommen, das den Kurs schnell deutlich höher getrieben hat. Dennoch zeigt der relative Stärke Index (RSI), dass hier noch viel Spielraum nach oben gegeben ist. Ein Blick auf die Widerstandszonen macht auch deutlich, dass $HYPE mit dem Überschreiten der 45 Dollar Marke schnell in Richtung 50 Dollar weiterlaufen könnte.

Im Bereich um 50 Dollar wurden die Bullen in der Vergangenheit allerdings mehrmals bearish abgewiesen, sodass es sich hier um einen harten Widerstand handelt. Das ist auch nicht verwunderlich, da die 50 Dollar Marke auch einen psychologisch wertvollen Effekt hat. Wer beim aktuellen Kurs einsteigt, hat also etwa 15 % Aufwärtspotenzial, bevor es kritisch wird. Wenn die 50 Dollar Marke überschritten wird, ist der Weg bis zum Allzeithoch allerdings frei, was ein Plus von rund 30 % bedeuten würde. Deutlich mehr Potenzial sehen Analysten derzeit allerdings im neuen Bitcoin Hyper ($HYPER).

Bitcoin Hyper steuert auf 25 Millionen Dollar zu

Hyperliquid hat durchaus eine beeindruckende Kursentwicklung hinter sich und auch noch mehr Aufwärtspotenzial, allerdings ist die Bewertung mit knapp 15 Milliarden Dollar schon sehr hoch. Einen Anstieg um das 10-fache oder mehr sollten Anleger hier also nicht mehr erwarten. Anders ist das bei Bitcoin Hyper. Hier besteht nämlich noch die Möglichkeit, von Anfang an dabei zu sein, wenn ein Altcoin auf den Markt kommt, der sich schon bald unter den Top 50 einordnen könnte.

Bitcoin Hyper entwickelt eine Layer-2-Lösung, die Bitcoin mit den Vorteilen moderner Blockchains ausstattet. Dadurch sollen DeFi-Anwendungen auch für Bitcoin-Halter zugänglich werde, sodass diese nicht mehr nur von der Kursentwicklung von Bitcoin profitieren können, sondern auch Zinsen durch Lending, Staking oder weitere Anwendungen verdienen, wie es bei Ethereum oder Solana längst üblich ist.

Im Zentrum der neuen Hyper Chain steht der $HYPER-Token, der aktuell noch im Vorverkauf erhältlich ist und schon jetzt fast 25 Millionen Dollar umgesetzt hat. Analysten vermuten daher, dass $HYPER schnell zu einem Milliarden Dollar Projekt aufsteigen könnte, was für frühe Investoren extrem hohe Renditen bedeuten würde.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr.