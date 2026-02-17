Institutionelle Nachfrage treibt tokenisiertes Gold - Presale von Bitcoin Hyper überschreitet 31,5 Mio. US-Dollar

Ausführliche Informationen zur Werbung von CryptoPR auf finanzen.net finden Sie hier .

Der Markt für tokenisierte Real-World-Assets gewinnt 2026 deutlich an Dynamik. Besonders tokenisiertes Gold rückt zunehmend in den Fokus institutioneller Investoren. Während klassische Edelmetallmärkte von geopolitischen Spannungen und Inflationssorgen profitieren, eröffnen Blockchain-basierte Goldprodukte neue Möglichkeiten für Handel, Liquidität und Integration in DeFi-Strukturen.

Parallel dazu wächst das Interesse an skalierbaren Layer-2-Lösungen auf Bitcoin, die solche Vermögenswerte effizient abbilden können. Vor diesem Hintergrund sorgt auch der Presale von Bitcoin Hyper (HYPER) für Aufmerksamkeit, der sich der Marke von 31,5 Millionen US-Dollar nähert.

Wintermute erweitert OTC-Handel mit tokenisiertem Gold

Der globale Market Maker Wintermute bietet institutionellen Kunden inzwischen außerbörsliche (OTC) Handelsmöglichkeiten für tokenisierte Goldprodukte wie PAX Gold (PAXG) und Tether Gold (XAUT) an. Zielgruppe sind vor allem Hedgefonds und größere Marktteilnehmer, die rund um die Uhr Liquidität sowie schnelle On-Chain-Abwicklungen nutzen möchten.

Im Gegensatz zu traditionellen Märkten, in denen die Abwicklung häufig zwei Bankarbeitstage dauert, ermöglichen Blockchain-basierte Transaktionen eine nahezu sofortige Settlement-Struktur. Tokenisiertes Gold kann dabei gegen Stablecoins wie USDT oder USDC, gegen andere Kryptowährungen oder gegen Fiat-Währungen gehandelt werden.

Der Markt wächst dynamisch: Die Marktkapitalisierung tokenisierter Goldprodukte ist in den vergangenen Monaten deutlich gestiegen und liegt mittlerweile im Milliardenbereich. Handelsvolumina übertrafen zuletzt sogar mehrere etablierte Gold-ETFs. Hintergrund ist unter anderem die starke Preisentwicklung des physischen Goldes, das neue Rekordstände erreichte, während makroökonomische Unsicherheiten anhielten.

Branchenbeobachter vergleichen diese Entwicklung mit der Modernisierung des Devisenmarktes in früheren Jahrzehnten: Technologische Innovationen schaffen neue Infrastruktur, die institutionelle Kapitalströme beschleunigt. Tokenisierte Edelmetalle gelten daher als möglicher Brückenschlag zwischen klassischem Finanzsystem und Web3-Ökonomie.

Mit dem zunehmenden institutionellen Engagement steigt zugleich der Bedarf an leistungsfähigen Blockchain-Lösungen, die Sicherheit, Geschwindigkeit und Smart-Contract-Funktionalität kombinieren können.

Bitcoin Hyper setzt auf skalierbare Layer-2-Infrastruktur

Hier setzt Bitcoin Hyper (HYPER) an. Das Projekt entwickelt eine leistungsstarke Bitcoin-Layer-2, die darauf abzielt, die Skalierungsprobleme des Bitcoin-Hauptnetzwerks zu adressieren. Durch die Integration moderner Virtual-Machine-Technologie sollen schnelle Smart Contracts, dezentrale Anwendungen und DeFi-Protokolle direkt im erweiterten Bitcoin-Ökosystem möglich werden.

Das Konzept basiert auf einer sicheren Bridge-Struktur: Bitcoin wird auf Layer 2 „gewrappt“, kann dort für Lending, Swaps oder Gaming-Anwendungen genutzt werden und wird abschließend wieder auf der Proof-of-Work-gesicherten Bitcoin-Base-Layer finalisiert. So bleibt die Sicherheit des Bitcoin-Netzwerks erhalten, während die Transaktionsgeschwindigkeit deutlich steigt.

Der HYPER-Token übernimmt mehrere Funktionen innerhalb des Systems. Er dient als Gas-Token für Transaktionen, ermöglicht Staking mit attraktiven Renditemodellen und gewährt Governance-Rechte. Die maximale Tokenmenge ist auf 21 Milliarden begrenzt.

Das Projekt wurde laut Angaben des Teams von Sicherheitsfirmen wie Coinsult und SpyWolf geprüft. Der laufende Presale hat bislang rund 31,5 Millionen US-Dollar eingesammelt – ein Signal für starkes Marktinteresse.

Bitcoin Hyper is built with monitoring as a core architectural principle, not an afterthought.



By making network health, execution, and accountability visible in real time, it builds trust, supports decentralization, and empowers operators, developers, and observers alike.



If… pic.twitter.com/Jfusce1RwS — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) February 9, 2026

Im Kontext wachsender Nachfrage nach tokenisierten Real-World-Assets könnte eine skalierbare Bitcoin-Layer-2 eine wichtige Rolle spielen. Sollte sich tokenisiertes Gold weiter etablieren, könnten Plattformen wie Bitcoin Hyper künftig Infrastruktur für den Handel und die Integration solcher Vermögenswerte bereitstellen.

Teilnahme am HYPER-Presale vor Börsenstart

Interessierte können HYPER derzeit im Rahmen des Presales über die offizielle Projektseite erwerben. Der aktuelle Tokenpreis liegt bei 0,0136757 US-Dollar. Unterstützt werden verschiedene Kryptowährungen wie SOL, ETH, USDT, USDC oder BNB sowie Bankkartenzahlungen.

Zusätzlich ist HYPER über die „Upcoming Tokens“-Sektion der Best Wallet auffindbar, was Tracking und spätere Token-Claims erleichtert. Token-Inhaber haben zudem die Möglichkeit, ihre Bestände unmittelbar zu staken und am Netzwerk teilzunehmen.

Mit Blick auf die zunehmende Institutionalisierung von tokenisierten Vermögenswerten und der fortschreitenden Layer-2-Entwicklung auf Bitcoin positioniert sich Bitcoin Hyper als Infrastrukturprojekt im Spannungsfeld zwischen klassischem Finanzmarkt und dezentraler Ökonomie.

