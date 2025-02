Krypto-Marktbericht

Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.

Werte in diesem Artikel

Bitcoin reduzierte sich um 12:25 um -0,29 Prozent auf 97.292,60 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 97.575,76 US-Dollar gelegen hatte.

Nach 332,72 US-Dollar am Vortag ist der Bitcoin Cash-Kurs am Sonntagmittag um 0,54 Prozent auf 334,53 US-Dollar gestiegen.

Währenddessen legt der Ethereum-Kurs um 0,63 Prozent auf 2.709,75 US-Dollar zu. Gestern war Ethereum noch 2.692,88 US-Dollar wert.

Nach 133,65 US-Dollar am Vortag ist der Litecoin-Kurs am Sonntagmittag um -1,09 Prozent auf 132,19 US-Dollar gesunken.

In der Zwischenzeit bewegt sich Ripple kaum. Am Sonntagmittag lag der Ripple-Kurs bei 2,761 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 2,762 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Cardano-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,7808 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit muss Monero Verluste verbuchen. Um 12:26 fällt der Monero-Kurs um -0,11 Prozent auf 230,28 US-Dollar. Am Vortag standen noch 230,53 US-Dollar an der Tafel.

Mit dem IOTA-Kurs geht es indes nach unten. IOTA verliert -0,17 Prozent auf 0,2349 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,2353 US-Dollar an der Tafel standen.

Zeitgleich kommt der Verge-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0067 US-Dollar am Vortag, tendiert Verge um 12:26 bei 0,0067 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3490 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 12:26 bei 0,3466 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der NEM-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0216 US-Dollar am Vortag, tendiert NEM um 12:26 bei 0,0220 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Dash-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,53 Prozent auf 27,22 US-Dollar. Am Tag zuvor war Dash 27,08 US-Dollar wert.

Daneben steigt NEO um 2,50 Prozent auf 11,27 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 10,99 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net