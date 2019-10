Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co. am Donnerstag

Der Bitcoin-Kurs ist am Donnerstag gefallen. Am Mittag fiel der Bitcoin auf 9.148,29 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 9.175,48 US-Dollar gehandelt worden war.

Der Bitcoin Cash-Kurs fiel auf 280,43 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 289,24 Dollar gelegen hatte.

Anzeige

Sie möchten in Bitcoin investieren? Wir erklären Ihnen die Möglichkeiten

Hier können Sie ganz einfach Bitcoin kaufen und verkaufen

Der Ethereum-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag leichter. Aktuell ist ein Ethereum 180,91 US-Dollar wert. Gestern stand der Kurs noch bei 183,15 US-Dollar.

Der Litecoin wird bei 58,26 Dollar gehandelt. Am Vortag wurde der Kurs auf 57,97 Dollar beziffert.

Der Ripple-Kurs notiert am Donnerstag bei 0,2928 US-Dollar. Damit rutschte der Ripple-Kurs unter den Stand vom Vortag von 0,2953 US-Dollar.

Der Cardano-Kurs fiel auf 0,0412 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 0,0419 Dollar gelegen hatte.

Der Kurs der Digitalwährung Monero-Kurs notiert heute bei 57,90 US-Dollar im Minus. Am Vortag lag der Kurs bei 58,84 US-Dollar.

Der IOTA-Kurs präsentiert sich gegenüber dem Vortag mit rotem Vorzeichen. Zuletzt stand der IOTA bei 0,2848 Dollar.

Der Verge-Kurs lief am Donnerstag weiterhin seitwärts bei 0,0038 US-Dollar. Bei 0,0038 US-Dollar war der Kurs bereits am Vortag gehandelt worden.

Der Stellar-Kurs verbilligt sich gegenüber dem Vortag auf 0,0635 US-Dollar. Hier standen noch 0,0644 Dollar an der Kurstafel.

Der NEM-Kurs präsentiert sich gegenüber dem Vortag mit rotem Vorzeichen. Zuletzt lag der NEM bei 0,0409 Dollar.

Der Dash-Kurs ist gefallen. So sank der Dash-Kurs auf 70,97 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 72,57 US-Dollar gehandelt worden war.

Der NEO hat verringerte sich. Am Mittag verringerte sich der NEO-Kurs auf 10,44 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 11,11 US-Dollar notiert hatte.

Bildquellen: wael alreweie / Shutterstock.com, Lightboxx / Shutterstock.com

Redaktion finanzen.net