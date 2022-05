Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Freitagnachmittag entwickeln

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Nachmittag gegenüber dem Vortag stärker. Um 17:11 gewinnt Bitcoin 5,36 Prozent auf 30.659,85 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 29.100,43 US-Dollar.

Derweil notiert der Bitcoin Cash-Kurs bei 215,13 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (195,01 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 10,32 Prozent.

Inzwischen steigt der Ethereum-Kurs um Prozent auf 2.121,27 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 1.966,43 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit verbucht der Litecoin-Kurs Zugewinne in Höhe von 11,91 Prozent auf 72,13 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 64,46 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit geht es für Ripple bergauf. Um 17:11 steht ein Plus von 15,85 Prozent auf 0,4464 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ripple-Kurs noch bei 0,3853 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Cardano-Kurs um 20,93 Prozent auf 0,5743 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 0,4749 US-Dollar.

Indes steigt der Monero-Kurs. Für Monero geht es nach 137,98 US-Dollar am Vortag auf 153,69 US-Dollar nach oben (11,38 Prozent).

Zudem zeigt sich der IOTA-Kurs im Aufwind. Um 17:10 zieht IOTA um 19,27 Prozent auf 0,3532 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,2961 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit geht es für Verge bergauf. Um 17:11 steht ein Plus von 31,41 Prozent auf 0,0054 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Verge-Kurs noch bei 0,0041 US-Dollar.

Daneben steigt Stellar um 14,06 Prozent auf 0,1383 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 0,1212 US-Dollar.

Mit dem NEM-Kurs geht es indes nach oben. NEM gewinnt 24,79 Prozent auf 0,0522 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,0418 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem zeigt sich der Dash-Kurs im Aufwind. Um 17:11 zieht Dash um 13,81 Prozent auf 61,68 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 54,20 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem legt NEO zu. Um 13,93 Prozent verstärkt sich der NEO-Kurs um 17:10 auf 11,13 US-Dollar, nachdem NEO am Vortag noch 9,773 US-Dollar wert war.

Redaktion finanzen.net