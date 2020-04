Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse heute entwickeln

Heute zog der Bitcoin-Kurs auf 7.439,93 US-Dollar an. Damit kletterte der Bitcoin-Kurs über den Stand vom Vortag von 7.336,92 US-Dollar.

Der Bitcoin Cash-Kurs ist angestiegen. So gewann der Bitcoin Cash-Kurs auf 260,50 US-Dollarzu, nachdem er am Vortag bei 258,73 US-Dollar gehandelt worden war.

Anzeige

Sie möchten in Bitcoin investieren? Wir erklären Ihnen die Möglichkeiten

Hier können Sie ganz einfach Bitcoin kaufen und verkaufen

Der Ethereum-Kurs verteuert sich auf 174,93 US-Dollar. Am Tag zuvor standen hier noch 171,54 Dollar zu Buche.

Mit dem Litecoin-Kurs ging es auf 46,59 US-Dollar bergauf. Der Kurs hatte am Vortag noch bei 44,98 US-Dollar gestanden.

Der Ripple-Kurs verteuert sich heute auf 0,2041 US-Dollar, während er am Vortag bei 0,1977 Dollar gestanden hatte.

Der Cardano-Kurs ist angestiegen. So gewann der Cardano-Kurs auf 0,0366 US-Dollarzu, nachdem er am Vortag bei 0,0356 US-Dollar gehandelt worden war.

Heute zog der Monero-Kurs auf 59,11 US-Dollar an. Damit verteuerte sich der Monero-Kurs über den Stand vom Vortag von 58,69 US-Dollar.

Der IOTA-Kurs präsentiert sich gegenüber dem Vortag mit grünem Vorzeichen. Zuletzt stand der IOTA bei 0,1655 Dollar.

Der Verge-Kurs ist am Dienstag geklettert. Am Mittag stieg der Verge auf 0,0029 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 0,0028 US-Dollar gelegen hatte.

Mit dem Stellar-Kurs ging es auf 0,0508 US-Dollar aufwärts. Der Kurs hatte am Vortag noch bei 0,0495 US-Dollar gestanden.

Der NEM-Kurs präsentiert sich gegenüber dem Vortag mit grünem Vorzeichen. Zuletzt lag der NEM bei 0,0400 Dollar.

Der Dash-Kurs erhöhte sich auf 74,22 US-Dollar, nachdem er sich am Vortag bei 72,48 US-Dollar präsentiert hatte.

Der NEO-Kurs verteuert sich heute auf 8,082 US-Dollar, während er am Vortag bei 7,789 Dollar gehandelt wurde.

Bildquellen: Lukasz Stefanski / Shutterstock.com

Redaktion finanzen.net