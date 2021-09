Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. heute

Der Kurs der Digitalwährung Bitcoin liegt heute bei 42.994,46 US-Dollar im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 42.760,16 US-Dollar.

Der Bitcoin Cash-Kurs ist gefallen. So sank der Bitcoin Cash-Kurs auf 508,75 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 518,72 US-Dollar gehandelt worden war.

Der Ethereum-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag stärker. Aktuell ist ein Ethereum 2.944,04 US-Dollar wert. Gestern stand der Kurs noch bei 2.931,92 US-Dollar.

Der Litecoin-Kurs verbilligt sich gegenüber dem Vortag auf 148,68 US-Dollar. Hier standen noch 151,35 Dollar an der Kurstafel.

Der Ripple-Kurs stagniert am Sonntag. So notierte der Ripple-Kurs bei 0,9365 Dollar, nachdem er am Vortag bei 0,9437 US-Dollar gehandelt worden war.

Der Cardano-Kurs ist gefallen. So sank der Cardano-Kurs auf 2,246 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 2,309 US-Dollar gehandelt worden war.

Der Monero-Kurs hat sich verringert. Am Mittag fiel der Monero auf 230,00 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 236,59 US-Dollar notiert hatte.

Der IOTA zeigt sich bei 1,181 Dollar im Minus. Am Vorabend lag der Kurs der Digitalwährung noch bei 1,236 Dollar.

Der Verge-Kurs pendelt indes gegenüber dem Vortag weiterhin um die Marke von 0,0191 US-Dollar.

Mit dem Stellar-Kurs ging es auf 0,2730 US-Dollar abwärts. Der Kurs hatte am Vortag noch bei 0,2783 US-Dollar gestanden.

Der NEM-Kurs präsentiert sich gegenüber dem Vortag mit rotem Vorzeichen. Zuletzt lag der NEM bei 0,1479 Dollar.

Der Dash-Kurs reduzierte sich auf 160,06 US-Dollar, nachdem er sich am Vortag bei 164,95 US-Dollar präsentiert hatte.

Der NEO-Kurs verteuert sich heute auf 37,88 US-Dollar, während er am Vortag bei 39,17 Dollar gehandelt wurde.

