Krypto-Marktbericht

Die Kurse der Kryptowährungen Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash, Ethereum und weiteren weisen am Dienstag erneut südwärts.

Um 11:40 ist Bitcoin 63.375,92 US-Dollar wert. Damit liegt der Kurs am Vormittag 3,61 Prozent niedriger als am Vortag.

Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont - er verliert heute 4,1 Prozent auf 8,15 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: -11,6 Prozent.

Zudem zeigt sich der Litecoin-Kurs im Sinkflug. Um 11:41 gibt Litecoin um 0,35 Prozent auf 51,05 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 51,23 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen zeigt sich Ethereum im Minus. Im Vergleich zum Vortag geht es um 2,62 Prozent auf 1.833,15 US-Dollar nach unten.

Derweil notiert der Bitcoin Cash-Kurs bei 485,12 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag ist das ein Verlust von 10,16 Prozent.

Nach Schwäche am Vortag ist der Ripple-Kurs am Dienstagvormittag um 2,43 Prozent auf 1,330 US-Dollar gesunken.

In der Zwischenzeit geht es für Monero bergauf. Um 11:41 steht ein Minus von 1,81 Prozent auf 314,61 US-Dollar zu Buche.

Währenddessen notiert der Cardano-Kurs 2,61 Prozent niedriger bei 0,2582 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1513 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 11:41 auf 0,1500 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Dienstagvormittag lag der Tron-Kurs bei 0,2810 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2816 US-Dollar.

Nach 595,89 US-Dollar am Vortag ist der Binancecoin-Kurs am Dienstagvormittag um 0,64 Prozent auf 592,09 US-Dollar gesunken.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 11:40 werden 0,0914 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Derweil notiert der Solana-Kurs bei 77,01 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (77,69 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,88 Prozent.

Indessen verringert sich der Avalanche-Kurs um 0,52 Prozent auf 8,313 US-Dollar. Am Vortag notierte Avalanche bei 8,356 US-Dollar.

Nach 8,267 US-Dollar am Vortag ist der Chainlink-Kurs am Dienstagvormittag um 0,99 Prozent auf 8,185 US-Dollar gesunken.

Währenddessen wird Sui bei 0,8616 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 2,03 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,8794 US-Dollar).

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.