Krypto-Marktbericht

Jetzt investieren? - Kryptowährungen Bitcoin, Ethereum & Co. weiter im Ausverkauf

24.02.26 11:45 Uhr
Jetzt kaufen? - Bitcoin & Co. Kursupdate - es geht weiter abwärts | finanzen.net

Die Kurse der Kryptowährungen Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash, Ethereum und weiteren weisen am Dienstag erneut südwärts.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
48.835,9075 CHF -1.150,6070 CHF -2,30%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
53.569,2279 EUR -1.172,5702 EUR -2,14%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
46.774,8530 GBP -1.059,0077 GBP -2,21%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
9.840.200,9904 JPY -143.529,4631 JPY -1,44%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
63.154,7259 USD -1.404,2298 USD -2,18%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1.410,3520 CHF -24,6723 CHF -1,72%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
1.547,0474 EUR -24,4926 EUR -1,56%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1.350,8299 GBP -22,3955 GBP -1,63%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
284.179,1503 JPY -2.436,0608 JPY -0,85%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
1.823,8709 USD -29,5023 USD -1,59%
Charts|News
SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
59,2054 CHF -0,9467 CHF -1,57%
Charts|News
SOL/EUR (Solana-Euro)
64,9437 EUR -0,9306 EUR -1,41%
Charts|News
SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
56,7067 GBP -0,8549 GBP -1,49%
Charts|News
SOL/JPY (Solana-Yen)
11.929,5993 JPY -84,4739 JPY -0,70%
Charts|News
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
76,5646 USD -1,1234 USD -1,45%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1,0294 CHF -0,0176 CHF -1,69%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
1,1291 EUR -0,0175 EUR -1,52%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
0,9859 GBP -0,0160 GBP -1,60%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
207,4136 JPY -1,7060 JPY -0,82%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1,3312 USD -0,0211 USD -1,56%
Charts|News
BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
455,0447 CHF -6,3378 CHF -1,37%
Charts|News
BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
499,1490 EUR -6,1254 EUR -1,21%
Charts|News
BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
435,8401 GBP -5,6731 GBP -1,28%
Charts|News
BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
91.689,3222 JPY -461,8990 JPY -0,50%
Charts|News

Um 11:40 ist Bitcoin 63.375,92 US-Dollar wert. Damit liegt der Kurs am Vormittag 3,61 Prozent niedriger als am Vortag.

Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont - er verliert heute 4,1 Prozent auf 8,15 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: -11,6 Prozent.

Zudem zeigt sich der Litecoin-Kurs im Sinkflug. Um 11:41 gibt Litecoin um 0,35 Prozent auf 51,05 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 51,23 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen zeigt sich Ethereum im Minus. Im Vergleich zum Vortag geht es um 2,62 Prozent auf 1.833,15 US-Dollar nach unten.

Derweil notiert der Bitcoin Cash-Kurs bei 485,12 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag ist das ein Verlust von 10,16 Prozent.

Nach Schwäche am Vortag ist der Ripple-Kurs am Dienstagvormittag um 2,43 Prozent auf 1,330 US-Dollar gesunken.

In der Zwischenzeit geht es für Monero bergauf. Um 11:41 steht ein Minus von 1,81 Prozent auf 314,61 US-Dollar zu Buche.

Währenddessen notiert der Cardano-Kurs 2,61 Prozent niedriger bei 0,2582 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1513 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 11:41 auf 0,1500 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Dienstagvormittag lag der Tron-Kurs bei 0,2810 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2816 US-Dollar.

Nach 595,89 US-Dollar am Vortag ist der Binancecoin-Kurs am Dienstagvormittag um 0,64 Prozent auf 592,09 US-Dollar gesunken.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 11:40 werden 0,0914 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Derweil notiert der Solana-Kurs bei 77,01 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (77,69 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,88 Prozent.

Indessen verringert sich der Avalanche-Kurs um 0,52 Prozent auf 8,313 US-Dollar. Am Vortag notierte Avalanche bei 8,356 US-Dollar.

Nach 8,267 US-Dollar am Vortag ist der Chainlink-Kurs am Dienstagvormittag um 0,99 Prozent auf 8,185 US-Dollar gesunken.

Währenddessen wird Sui bei 0,8616 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 2,03 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,8794 US-Dollar).

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Alexander Kirch / Shutterstock.com, AlekseyIvanov / Shutterstock.com