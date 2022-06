Kryptokurse am Freitagnachmittag

Der Bitcoin-Kurs ist am Nachmittag gesunken. So verlor Bitcoin um 17:11 -7,42 Prozent auf 20.667,31 US-Dollar hinzu. Gestern lag der Kurs bei 22.323,84 US-Dollar.

Nach 126,68 US-Dollar am Vortag ist der Bitcoin Cash-Kurs am Freitagnachmittag um -8,44 Prozent auf 115,99 US-Dollar gesunken.

Derweil notiert der Ethereum-Kurs bei 1.083,48 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.215,79 US-Dollar) ist das ein Verlust von -10,88 Prozent.

In der Zwischenzeit geht es für Litecoin bergab. Um 17:11 steht ein Minus von -7,41 Prozent auf 46,23 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Litecoin-Kurs noch bei 49,92 US-Dollar.

Indessen verringert sich der Ripple-Kurs um -4,14 Prozent auf 0,3236 US-Dollar. Am Vortag notierte Ripple bei 0,3376 US-Dollar.

Derweil geht es für den Cardano-Kurs bergab. Cardano sinkt -6,46 Prozent auf 0,4884 US-Dollar, nach 0,5221 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit kann Monero Gewinne verbuchen. Um 17:11 steigt der Monero-Kurs um 0,06 Prozent auf 114,06 US-Dollar. Am Vortag standen noch 113,99 US-Dollar an der Tafel.

Daneben präsentiert sich IOTA mit einem Abschlag. Um 17:10 notiert der IOTA-Kurs -5,85 Prozent schwächer bei 0,2659 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 0,2824 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Verge-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,0029 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Inzwischen fällt der Stellar-Kurs um -6,88 Prozent auf 0,1121 US-Dollar. Am Tag zuvor war Stellar 0,1204 US-Dollar wert.

Währenddessen kommt der NEM-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,0398 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit muss Dash Verluste verbuchen. Um 17:11 fällt der Dash-Kurs um -4,23 Prozent auf 43,39 US-Dollar. Am Vortag standen noch 45,30 US-Dollar an der Tafel.

Zudem gibt NEO am Freitagnachmittag nach. Um -8,33 Prozent auf 9,102 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der NEO-Kurs bei 9,930 US-Dollar.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com

Redaktion finanzen.net