Krypto-Marktbericht

So bewegen sich Bitcoin & Co. heute

16.02.25 17:23 Uhr

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Sonntagnachmittag

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag um 17:11 mit roten Vorzeichen. Zuletzt verlor Bitcoin -0,56 Prozent auf 97.030,78 US-Dollar, nachdem am Vortag noch 97.575,76 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten. In der Zwischenzeit muss Bitcoin Cash Verluste verbuchen. Um 17:11 fällt der Bitcoin Cash-Kurs um -0,60 Prozent auf 330,71 US-Dollar. Am Vortag standen noch 332,72 US-Dollar an der Tafel. Währenddessen wird Ethereum bei 2.694,90 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,07 Prozent im Vergleich zum Vortag (2.692,88 US-Dollar). Indessen verringert sich der Litecoin-Kurs um -4,92 Prozent auf 127,08 US-Dollar. Am Vortag notierte Litecoin bei 133,65 US-Dollar. Währenddessen zeigt sich Ripple im Minus. Im Vergleich zum Vortag (2,762 US-Dollar) geht es um -1,47 Prozent auf 2,722 US-Dollar nach unten. Zeitgleich verringert sich der Cardano-Kurs um -1,28 Prozent auf 0,7713 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 0,7813 US-Dollar. Währenddessen zeigt sich Monero im Plus. Im Vergleich zum Vortag (230,53 US-Dollar) geht es um 0,90 Prozent auf 232,61 US-Dollar nach oben. Indes fällt der IOTA-Kurs. Für IOTA geht es nach 0,2353 US-Dollar am Vortag auf 0,2306 US-Dollar nach unten (-2,01 Prozent). In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Verge kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0067 US-Dollar lag, wird der Verge-Kurs um 17:10 auf 0,0065 US-Dollar beziffert. Daneben fällt Stellar um -1,40 Prozent auf 0,3441 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 0,3490 US-Dollar. Währenddessen kommt der NEM-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,0223 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht. Zudem gibt Dash am Sonntagnachmittag nach. Um -0,61 Prozent auf 26,91 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Dash-Kurs bei 27,08 US-Dollar. Zudem zeigt sich der NEO-Kurs im Aufwind. Um 17:11 zieht NEO um 0,46 Prozent auf 11,05 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 10,99 US-Dollar gemeldet wurde. Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Wright Studio / Shutterstock.com