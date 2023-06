Krypto News: Binance unter Beschuss: Frankreich nimmt die Börse wegen Geldwäschevorwürfen ins Visier

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Binance sieht sich mit einer zunehmenden Anzahl von rechtlichen Problemen konfrontiert. Das Unternehmen wurde jüngst in Frankreich wegen mutmaßlicher schwerwiegender Verstöße gegen seine Geldwäsche-Protokolle und der unautorisierten Bereitstellung von digitalen Vermögensdienstleistungen für französische Kunden ins Visier genommen. Diese Entwicklungen intensivieren die rechtlichen Schwierigkeiten des Krypto-Giganten, der bereits mit einer Klage der US-amerikanischen Securities and Exchange Commission konfrontiert ist.

Binance’s rechtliche Probleme in Frankreich: Vorwürfe und Ermittlungen

Die weltweit größte Kryptowährungsbörse, hat nun in Frankreich also mit schwerwiegenden Vorwürfen zu kämpfen. Die Pariser Staatsanwaltschaft hat die Anschuldigungen bestätigt, was die rechtlichen Schwierigkeiten des Unternehmens erheblich erhöht. Zwei Hauptbeschuldigungen stehen im Mittelpunkt der Ermittlungen. Erstens wird Binance vorgeworfen, ungesetzlich als Anbieter von digitalen Vermögensdienstleistungen tätig zu sein. Zweitens sieht sich das Unternehmen mit gravierenden Anschuldigungen wegen „verschärfter Geldwäsche“ konfrontiert. Diese Anschuldigungen umfassen Wettbewerb mit Investitionen, Verschleierung und Umwandlung, wobei letztere von Straftätern durchgeführt wurde, die Gewinne erzielt haben.

Trotz der Registrierung von Binance als Anbieter digitaler Vermögensdienste (PSAN) bei der französischen Finanzaufsicht kommen diese Anschuldigungen hinzu zu den bestehenden rechtlichen Problemen des Unternehmens. Es kämpft derzeit immer noch mit einer Klage von der US Securities and Exchange Commission wegen des angeblichen Versäumnisses, sich als Handelsplattform zu registrieren und nicht registrierte Wertpapiere zu verkaufen.

Quelle: The Crypto Times

Le Monde, ein französischer Nachrichtendienst, berichtete, dass Binance verdächtigt wird, französische Kunden außerhalb des gesetzlichen Rahmens über seinen lokalen Arm bis 2022 angeworben zu haben. Eine frühere Untersuchung im Februar 2022 durch die Spezialisierte Interregionale Gerichtsbarkeit von Paris (JIRS) führte dazu, dass der Fall an die SEJF, die Anti-Finanzkriminalitätsabteilung der Regierung, verwiesen wurde. Dies wurde vom Pariser Staatsanwalt bestätigt.

Die Staatsanwaltschaft in Paris kündigte eine sorgfältige Untersuchung an, die einige Zeit in Anspruch nehmen könnte. Die im Zuge der Durchsuchung gesammelten Dokumente und Computerelemente müssten nun einer eingehenden Untersuchung unterzogen werden. Es ist klar, dass diese neuen rechtlichen Herausforderungen die Situation von Binance erheblich komplizieren und das Unternehmen möglicherweise noch lange beschäftigen werden.

BINANCE UNTER BESCHUSS! Direkt zwei Schlagzeilen am selben Tag.



1. Die Börse zieht sich nach einem fehlgeschlagenen Versuch der Lizensierung in den Niederlanden zurück.



2. Gegen Binance wird wegen schwerer Geldwäsche ermittelt in Frankreich.



Not a good day for CZ. pic.twitter.com/LxrOf37iSV — Hoss (@hoss_crypto) June 16, 2023

Binance’s Rückschlag in Europa: Rückzug aus den Niederlanden und Auswirkungen auf die Geschäftspraktiken

Die Probleme für Binance in Europa wachsen weiter, da die Kryptowährungsbörse kürzlich ihren Rückzug aus den Niederlanden bekannt gab, nachdem sie keine Lizenz erhalten hatte, die ihre Einhaltung der Anti-Geldwäsche-Richtlinien des Landes belegen würde. Ein Vertreter von Binance, der in den Niederlanden ohne behördliche Genehmigung Geschäfte getätigt hat, gab an, dass das Unternehmen verschiedene alternative Strategien versucht hat, um die niederländischen Registrierungsvoraussetzungen zu erfüllen.

Eine Frustration seitens Binance war deutlich spürbar, als der Vertreter ausdrückte, dass es enttäuschend sei, dass diese Maßnahme notwendig geworden ist. Nichtsdestotrotz betonte er, dass das Unternehmen weiterhin konstruktiv und transparent mit den niederländischen Regulierungsbehörden zusammenarbeiten werde.

Quelle: CryptoSlate

Binance gab bekannt, dass ab dem 17. Juli Transaktionen in den Niederlanden eingestellt würden und bestehende niederländische Nutzer nur noch in der Lage wären, Vermögenswerte von der Plattform abzuziehen. Diese Ankündigung kam, nachdem die niederländische Zentralbank (DNB), die für die Registrierung von Finanzdienstleistern zuständig ist, Binance zuvor gewarnt hatte, ohne die richtige Registrierung im Land zu operieren.

Darüber hinaus teilte Binance kürzlich mit, auch aus anderen Rechtsgebieten, darunter Zypern, Kanada und Australien, aussteigen zu wollen. Trotzdem bestätigte das Unternehmen am Freitag, dass es in mehreren anderen EU-Ländern, darunter Frankreich, Italien, Spanien, Polen, Schweden und Litauen, registriert wurde und in diesen Ländern weiterhin operieren wird.

Der Rückzug von Binance unterstreicht die Schwierigkeiten des Unternehmens mit der regulatorischen Einhaltung auf globaler Ebene und fügt seiner bestehenden Liste von rechtlichen Problemen weitere Komplexität hinzu. Es bleibt abzuwarten, wie Binance diese Hürden bewältigen wird und welche Auswirkungen dies auf ihre Geschäftspraktiken in Europa und auf der ganzen Welt haben wird.

Globale regulatorische Herausforderungen und die Zukunft von Binance

Die Krypto-Gigantin Binance steht derzeit global vor bedeutenden regulatorischen Herausforderungen. Das Unternehmen hat bereits einen beträchtlichen Druck aus mehreren Ländern gespürt, und die jüngsten Entwicklungen in Frankreich und den Niederlanden vergrößern die Schwierigkeiten nur noch. Darüber hinaus steht Binance vor der Herausforderung, die Registrierungsanforderungen in den USA zu erfüllen, wo es von der US Securities and Exchange Commission wegen des Verdachts des Verkaufs nicht registrierter Wertpapiere und des Betriebs ohne entsprechende Handelsplattform-Registrierung verklagt wurde.

Diese weltweiten regulatorischen Probleme unterstreichen die Herausforderungen, denen sich Krypto-Unternehmen gegenübersehen. Während die Krypto-Industrie und ihre Marktteilnehmer weiterhin wachsen und sich entwickeln, ist die Einhaltung regulatorischer Standards und Anforderungen von entscheidender Bedeutung. Binance ist hierbei keine Ausnahme. Die globale Reichweite und der Einfluss der Börse machen es notwendig, dass sie in der Lage ist, mit den sich ständig ändernden regulatorischen Landschaften in verschiedenen Jurisdiktionen Schritt zu halten.

Trotz dieser Herausforderungen bleibt Binance optimistisch hinsichtlich ihrer Zukunft. Das Unternehmen hat die Absicht signalisiert, weiterhin produktiv und transparent mit Regulierungsbehörden in verschiedenen Ländern zusammenzuarbeiten, um seinen rechtlichen Status zu klären und seine Geschäftspraktiken entsprechend anzupassen. Darüber hinaus hat Binance trotz der Rückschläge auch positive Entwicklungen verzeichnet, darunter die erfolgreiche Registrierung in mehreren europäischen Ländern.

Es ist jedoch unvermeidlich, dass die derzeitigen regulatorischen Probleme Auswirkungen auf Binance und seine Operationen haben. Das Unternehmen wird zweifellos sorgfältige Anpassungen und strategische Entscheidungen treffen müssen, um seine regulatorischen Herausforderungen zu bewältigen und seine Position als einer der weltweit führenden Krypto-Börsen zu behaupten. Nur die Zeit wird zeigen, wie gut Binance in der Lage sein wird, diese Schwierigkeiten zu meistern und ihre zukünftige Rolle in der sich rasch entwickelnden Krypto-Welt zu definieren.

