Krypto News: Buyback-Programm führt bei ENA zu Kursrallye

Nach längerer Konsolidierung konnte der Kurs von ENA innerhalb von 24 Stunden zweistellig zulegen und damit neue Dynamik gewinnen. Ausschlaggebend für die Rallye ist vor allem ein groß angelegtes Buyback-Programm des Teams, welches das Verhältnis von Angebot und Nachfrage nachhaltig beeinflusst und das Vertrauen vieler Anleger stärkt. Doch wie weit kann die Aufwärtsbewegung noch tragen?

ENA Kurs steigt heute um 12,76 %

Die Kryptowährung ENA ist heute ganz klar der Top-Performer am Markt. Innerhalb der letzten 24 Stunden stieg der Kurs um 12,76 % an. Konkret bedeutet dies eine Rallye von 0,66 $ auf bis zu 0,76 $. Die Marktkapitalisierung vom ENA Coin steigert sich dadurch auf 5,19 Milliarden $ bei einem 24-stündigen Handelsvolumen von 1,5 Milliarden $.

Quelle: Coinmarketcap.com

Das Projekt ENA gibt es ja bereits seit April 2024 und seine bisher größte Rallye erlebte der Coin unmittelbar nach dem Launch, als die Bullen den Kurs auf bis zu 1,52 $ in die Höhe trieben. Bei einer weiteren Rallye im Dezember 2024 gelang dann noch einmal ein Kursanstieg auf 1,2 $, auf den jedoch eine starke Korrektur und Konsolidierung über dem bisherigen Bottom bei 0,25 $ folgte.

Erst seit Juli nimmt ENA wieder an Momentum auf und schaffte es vor circa einem Monat sogar auf 0,85 $ zu steigen. Seitdem ist der Preis jedoch immer wieder auf den 0,60 $ Support zurückgefallen und die Bullen kämpfen nun mit dem 0,75 $ Widerstand.

Buyback-Programm ist Hauptursache für die Rallye

Hauptauslöser für die starken Rallys im letzten Monat dürfte das Buyback-Programm gewesen sein, welches das Team von Ethena gestartet hat. Am 21. Juli angekündigt, begann man nämlich mit einer 260 Millionen $ Open-Market-Buyback-Initiative. Täglich werden so 5 Millionen $ investiert, um zu aktuellen Preisen bis zu 7 Millionen ENA, also 0,1 % des gesamten zirkulierenden Supplys, vom Markt zurückzukaufen.

Dadurch wird der Verkaufsdruck reduziert und der Kaufdruck gesteigert, was zu einer positiven Verschiebung von Angebot und Nachfrage und dementsprechend einem steigenden Kurs führt. Natürlich ist der Verkaufsdruck trotzdem angestiegen, da der Preis jetzt ja bereits beim Dreifachen des Kurses gehandelt wird, den ENA noch vor wenigen Monaten hatte. Das bringt viele Anleger dazu, Profite zu realisieren.

Sollten die Entwickler ihr Buyback-Programm jedoch noch weiter fortsetzen, wird dieser Verkaufsdruck auf kurz oder lang höchstwahrscheinlich zum Erliegen kommen und die Chancen für ENA könnten gut stehen, die Rallye weiter in Richtung der 1-$-Marke fortzusetzen.

$ENA 310M buyback from the market starts and here is the details of total upcoming buys per day



i dont care about unlocks anymore, i am diamond hodling this shit pic.twitter.com/dZOHKSPb6f — FIRED2035 (@FIRED2035) September 6, 2025

Gestützt werden könnte eine solche Rallye auch durch das starke institutionelle Interesse an dem Projekt. Schließlich wurden vor kurzem auch erst 360 Millionen $ vom Unternehmen StablecoinX dafür geraised, um ENA zu akkumulieren. Und das ist nur eine von zahlreichen institutionellen Investitionen in das junge Krypto-Projekt.

Die 0,75-$-Marke ist jetzt das relevanteste Kursniveau

Technisch wäre es für die ENA-Bullen nun das Wichtigste, den Widerstand bei 0,75 $ nachhaltig zu überwinden und schnellstmöglich wieder in Richtung des Monatshochs bei 0,85 $ zu steigen. Falls auch letztere Marke ausgehebelt wird, könnte die Rallye wieder an Momentum gewinnen und ENA könnte bis Ende des Monats bereits wieder über 1 $ gehandelt werden.

Quelle: Coinmarketcap.com

Dann wäre es auch gar nicht mehr so weit bis zum Erreichen eines neuen Jahreshochs bei über 1,20 $ oder sogar eines neuen Allzeithochs über 1,50 $. Anleger sollten vor einem Investment auf jeden Fall bedenken, dass der Coin bereits über 5 Milliarden $ schwer ist und das Aufwärtspotenzial im Vergleich zu jüngeren Kryptos, die noch ganz am Anfang ihrer Entwicklung stehen, dementsprechend beschränkt sein könnte.

