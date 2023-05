Krypto News: Markt bereitet sich auf Post-Pepe (PEPE) Rallye vor - DigiToads (TOADS) der Hauptanwärter

Das Jahr 2023 war zweifellos ein erfreuliches Jahr für Kryptowährungen. Der Markt zeigt Anzeichen einer möglichen Trendwende nach der Baisse. Unter den vielen Kryptos, die die Charts dominieren, haben insbesondere Meme-Coins eine immense Popularität in diesem beeindruckenden Krypto-Jahr erlangt.

Zwei besonders beliebte Meme-Coins auf dem Markt sind Pepe Coin und DigiToads. Der Pepe Coin hat eine beeindruckende Rallye verzeichnet, während Investoren in Scharen in die brandneue Krypto-Szene strömen. Auf der anderen Seite hat DigiToads den Ruf als einer der besten Coins auf dem Markt, da der einzigartige Vorverkauf noch immer im Gange ist. Experten sind zuversichtlich, dass aus dem DigiToads-Ökosystem sensationelle Entwicklungen hervorgehen werden.

Allerdings hat sich nach dem Pepe Coin-Hype das Blatt gewendet. Nun ist DigiToads als Hauptkandidat einer neuen Rallye aufgetaucht. Der Preis von Pepe Coin ist um mehr als 50 % gefallen. Pepe Coin war eines der herausragenden Meme-Coin-Projekte, das kurz nach seiner Einführung zu den Top-Kryptowährungen gehörte. Nach einer Rallye ist es jedoch nicht ungewöhnlich, dass es zu einer Preiskorrektur kommt, da sich der Markt anpasst und eine nachhaltigere Bewertung findet.

Der anfängliche Hype und die Spekulationen um Pepe NFTs könnten den Markt überhitzt haben. Die Preise haben nun begonnen, sich zu stabilisieren, was auf das Ende der Rallye hindeutet. Der Erfolg war jedoch von kurzer Dauer – die Tages-Charts zeigen rote Zahlen und der Hype um Pepe Coin flaute nach wenigen Tagen ab.

