Krypto News: NEIRO hat seinen Kurs wieder verdoppelt! Crypto Allstars vor 10x Anstieg?

Es geht bergauf am Kryptomarkt. Der Bitcoin-Kurs hat gestern erneut die 63.000 Dollar Marke angetestet und macht damit wieder Hoffnung, dass es doch noch zu einem bullishen Oktober kommen könnte. Wie so oft, wenn der Bitcoin-Kurs steigt, sind es vor allem Meme Coins, die zu den großen Gewinnern gehören. Das zeigt sich auch heute wieder. Der $NEIRO-Kurs explodiert, sodass es nicht lange dauern könnte, bis sich der Coin unter den Milliarden Dollar Meme Coins wiederfindet. Währenddessen explodiert auch Crypto Allstars ($STARS), sodass Analysten hier nun einen Anstieg um das 10-fache vermuten.

$NEIRO ist nicht mehr zu bremsen

$NEIRO zählt inzwischen definitiv zu den Coins, bei dem frühe Anleger lebensverändernde Renditen erzielen konnten. Erst kürzlich wurde bekannt, dass ein Trader, der 1.000 Dollar investiert hat, seine Token später für 32.000 Dollar verkauft hat. Hätte er sie bis heute gehalten, wären seine Token heute 17,5 Millionen Dollar wert. Allein heute ist der $NEIRO-Kurs nochmal um knapp 40 % gestiegen. Damit summieren sich die Wochengewinne auf über 107 %.

($NEIRO Kursentwicklung in der letzten Woche – Quelle: Coinmarketcap)

Bei $NEIRO spielt es also keine Rolle, wann ein Investor eingestiegen ist, derzeit ist jeder im Plus, da der Kurs heute ein neues Allzeithoch erreicht hat. Wer aber schon vor einem Monat investiert hat, hat sein Kapital inzwischen in etwa verfünfzigfacht, da der Kurs seitdem um fast 5.000 % gestiegen ist.

Seit Binance, die größte Kryptobörse der Welt, den Coin ins Programm genommen hat, sind Anleger nicht mehr zu stoppen. Inzwischen steuert $NEIRO auf eine Marktkapitalisierung von einer Milliarden Dollar zu und würde damit die Liste der wenigen Meme Coins, denen das bisher gelungen ist, erweitern. Für Anleger, die jetzt noch einsteigen, bedeutet das aber natürlich auch weniger Renditepotenzial, da der Wert nun nicht mehr so leicht um das 10-fache steigen wird. Deshalb setzen nun auch immer mehr Investoren auf den neuen Crypto Allstars ($STARS).

Jetzt mehr über Crypto Allstars erfahren.

Crypto Allstars explodiert auf 2,2 Millionen Dollar

Während es bei $NEIRO in erster Linie das Binance Listing ist, das den Kurs in die Höhe getrieben hat, kommt Crypto Allstars ($STARS) mit einer Reihe an Features, die den Kurs antreiben könnten. Dabei handelt es sich nämlich nicht nur um einen weiteren Meme Coin, die Entwickler bringen mit dem MemeVault auch eine Besonderheit auf den Markt. Der MemeVault ist das erste Staking-Protokoll, bei dem Anleger verschiedene bekannte Meme Coins unterschiedlicher Blockchains auf einer Plattform staken und so eine zusätzliche Rendite erwirtschaften können.

($STARS Initial Coin Offering – Quelle: Crypto Allstars Website)

Das Konzept schlägt von Anfang an hohe Wellen, da es zum einen den Blockchain-übergreifenden Staking-Prozess auf eine simple Art und Weise ermöglicht, zum anderen natürlich schnell zu einer Kursexplosion bei $STARS beitragen könnte. Die $STARS-Token fungieren im MemeVault nämlich als Multiplikator. Das bedeutet, dass Anleger eine höhere Rendite erzielen, wenn sie mehr $STARS-Token besitzen.

Auch die $STARS-Token selbst können in einem eigenen STaking Pool gestakt werden und so eine Rendite in Form von zusätzlichen Token bringen. Die APY variiert hier mit der Größe des Staking Pools und ist daher vor allem am Anfang besonders hoch. Da das gesamte Konzept von Crypto Allstars auf Staking aufbaut, dürften die meisten Investoren eher langfristig orientiert sein.

Das führt dazu, dass die Nachfrage das Angebot schnell übersteigen dürfte, was zu einer Kursexplosion führen könnte. $STARS ist derzeit noch im Vorverkauf erhältlich und schon in dieser Phase haben Anleger über 2,2 Millionen Dollar investiert. Der Tokenpreis wird bis zum Listing an den Kryptobörsen noch mehrfach erhöht, sodass frühe Käufer bis zum Launch schon einen ersten Buchgewinn mitnehmen können.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $STARS im Presale kaufen.

