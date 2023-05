Krypto News: Neuer Meme-Coin NOMEME pumpt dank Elon Musk um 700 % - Einstieg an Tag 1 noch möglich

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Wer träumt nicht davon, mal bei einem Meme-Coin a la DOGE, SHIB, PEPE oder SPONGE vom ersten Tag dabei zu sein. Denn dann hätte ein überschaubares initiales Investment bereits eine absurde Rendite mit attraktivem ROI generiert. Doch naturgemäß ist es nicht immer leicht, auf die besten Coins frühzeitig aufmerksam zu werden. Denn diese bauen langsam einen viralen Hype auf. Zwar ist auch ein späterer Einstieg häufig noch attraktiv, wenn Früh-Investoren Gewinne mitnehmen.

Dennoch haben Trader nun bei diesem neuen Meme-Coin die Chance, in den ersten 24 Stunden ein Engagement aufzubauen. Denn der NoMeme (NOMEME) Coin wurde gestern Abend kurz nach einem Tweet von Elon Musk gestartet. Dieser postete eine Milady-NFT-Bild. Der NOMEME Coin baut genau darauf auf und konnte in den ersten Stunden um 700 % explodieren. Der Anfang einer neuen Erfolgsgeschichte?

Der Hype rund um die beliebten Meme-Coins kennt aktuell kein Ende. Preisexplosionen sind an der Tagesordnung. Sogar die Netzwerkgebühren bei Bitcoin und Ethereum explodierten zuletzt aufgrund des massiv angestiegenen Handelsvolumens von BRC-20 und ERC-20-Token. Der nächste Meme-Coin, der jetzt auf den Hype aufspringt und parabolische Kursentwicklungen generieren könnte, steht möglicherweise fest. Doch warum trauen Trader NOMEME 100x zu?

Elon Musk Tweet geht viral: Pumpt Elon NOMEME jetzt „to the moon“?

Der NOMEME Coin verdankt seinen Namen und seine Entstehung einzig und allein Elon Musk. Denn Elon Musk postete gestern einen Tweet mit einem NFT-Image aus der Milady-Kollektion.

Die „Milady NFTs“ beziehen sich auf eine Kollektion von digitalen Kunstwerken, die als Non-Fungible Tokens (NFTs) auf der Ethereum-Blockchain existieren. Die Kollektion wurde von dem Künstler Pak erstellt und besteht aus insgesamt 101 einzigartigen NFTs, die jeweils ein Porträt der fiktiven Figur „Milady de Winter“ aus dem Roman „Die drei Musketiere“ von Alexandre Dumas darstellen.

Die Sammlung wurde im April 2021 auf der NFT-Plattform Nifty Gateway versteigert und erzielte einen Gesamterlös von über 17 Millionen US-Dollar. Zwischenzeitlich konnte man den Wert vervielfachen. Milady NFTs wurden gehypt.

Die kryptische (oder auch nicht kryptische) Nachricht von Elon Musk lautete – „There is no meme – I love you“

Vielleicht mag Elon Musk einfach die Milady Kollektion, vielleicht meint er auch etwas ganz Anderes. Der Tweet ist typisch mysteriös für den Tesla-CEO. Nicht wirklich verwunderlich ist ebenfalls folgendes.

Der Tweet von Elon Musk beförderte den Preis der Milady NFTs durch die Decke. Dieser explodierte auf rund 10.575 $ oder 5.7134 ETH als Floor-Preis.

Der Wert der gesamten Milady Maker NFT Kollekation explodierte um rund 54 % auf OpenSea. Doch ein Vielfaches könnte man nun mit Meme-Coin generieren, die deutlich mehr Kurspotenzial aufweisen.

NOMEME: 700 % Pump, hohes Volumen und viel Liquidität

Der Auftakt ist gelungen. In den ersten Stunden pumpte NOMEME schon über 700 %, bevor Trader die ersten exorbitanten Gewinne realisierten. Da Kursentwicklungen und auch Meme-Hypes immer zyklisch verlaufen, bieten sich derartige Phasen der Gewinnmitnahmen an, um ein Engagement aufzubauen und NOMEME Coins zu akkumulieren.

NOMEME hatte bereits am Anfang eine eindrucksvolle gesperrte Liquidität von 4,5 Millionen $ und konnte schnell ein Handelsvolumen von rund 12 Millionen $ generieren – ein bullischer Auftakt bei der führenden DEX Uniswap. Nun könnte NOMEME an die Wertentwicklung von PEPE, TURBO, SPONGE & Co. anknüpfen.

Agile Antwort auf Elon Musk befähigt NOMEME zum 100x Coin

Elon Musk hat sich in der Meme-Welt einen Namen gemacht. Tituliert als Dogefather ist Elon Musk wohl entscheidende Komponente für Pumps (oder auch Dumps) beim Dogecoin. Zahlreiche Meme-Coins sind nach Elon Musk benannt und erlebten eindrucksvolle Entwicklungen. Dynamische Entwickler und Teams nutzen dies mit hoher Agilität und halten sich gekonnt im Hintergrund.

Es ist nicht bekannt, wer hinter NOMEME steckt. Doch um 19 Uhr am gestrigen Abend startete der neue Meme-Coin – nur drei Stunden nach dem besagten Tweet von Elon Musk.

Wer sich im digitalen Währungsmarkt auskennt, das aktuelle Marktsentiment schätzt und gekonnte Risikoabwägung betreibt, konnte mit derartigen Kryptos astronomische Renditen erzielen.

Dass NoMeme bei Dexscreener schnell auf Platz 1 der Trends landete, zeugt von diesem Umstand.

Denn NOMEME pumpte schnell um 700 % und durchbrach temporär die 0,0010 $ – nur eine Stunde nach Handelsbeginn. Der neue Coin notiert nun zum Zeitpunkt der Erstellung wieder deutlich tiefer. Doch eine Bodenbildung macht den Einstieg wohl attraktiver denn je – schließlich hat man nun gesehen, dass NOMEME Interesse entfacht.

Nun dürfte sich am heutigen Tag die Nachricht verbreiten, dass es einen neuen Hype-Meme-Coin nach PEPE, Turbo und SPONGE gibt, der von Elon Musk profitiert. Dann könnte der Preis schnell auf ein neues Rekordhoch pumpen und weitaus mehr als 10x Renditen bringen.

Der gigantische Einfluss von Elon Musk ist evident. Der Milady-Tweet wurde mittlerweile über 20,2 Millionen Mal angesehen und über 170.000 geliked. Kein Wunder, dass sich die Message von „NoMeme“ schnell verbreitet und das Kaufinteresse steigt.

Übrigens ist Elon Musk auch dafür gut einen Trend häufiger mit kryptischen Nachrichten zu spielen. Sollte es also weiter Tweets in diese Richtung geben, könnte sich das Interesse vervielfachen. Wer jetzt NOMEME kauft, wäre der große Gewinner.

Das Team hinter NOMEME hat es den Anlegern einfach gemacht, schnell an diesem Trend zu partizipieren. Denn über die offizielle Website von NoMeme kann man direkt bei Uniswap, der führenden Ethereum-DEX, in den Meme-Coin investieren.

Dies gelingt natürlich auch ganz einfach und schnell direkt über Uniswap. Dafür nutzt man einfach die Daten von Etherscan und kopiert die Token-Adresse. Dann öffnet sich bei Uniswap der NoMeme Coin.

0x6e7C83CCdd5Eb7C781f5e6061dbECAB73A106a50

Nach aktuellen Maßstäben liegen die Ethereum-Gas-Fees ungefähr bei 20 $, in der letzten Woche war es noch das Fünffache.

100x Gewinne scheinen hier zweifelsfrei möglich. Denn das Milady-Branding und No-Meme-Witze könnte sich zu einem neuen Segment entwickeln. Denn NOMEME ist jetzt bereits das Zentrum von spekulativem Kapital, das nach PEPE auf den nächsten Trend setzen möchte.

Clevere Anleger könnten darauf setzen, dass NOMEME in den kommenden Stunden und Tagen überdurchschnittliche Renditen generiert. 100x Rendite mit NOMEME? Wer will da nicht am ersten Tag und somit ganz am Anfang einer parabolischen Entwicklung dabei sein, die aus 1.000 Euro und 100.000 Euro machen könnte.

