Krypto News: PEPE & HANKEY explodieren - ist THUG als nächster Meme-Coin dran?

In den letzten 24 Stunden brachte die Gerichtsentscheidung im XRP-Verfahren Momentum in den digitalen Währungsmarkt zurück. Viele Kryptowährungen explodieren. Neben PoS-Kryptowährungen, bei denen Anleger eine zunehmende regulatorische Sicherheit einpreisen, profitieren erfahrungsgemäß auch Meme-Coins von einer rückkehrenden Risikofreude im Kryptomarkt.

Wir schauen uns also an, warum PEPE & HANKEY heute explodieren. Welche Chancen gibt es noch und könnte THUG der nächste Meme-Coin mit Kurspotenzial sein? Ein Überblick:

PEPE springt an: Vorsicht, wichtiger Widerstand

Mit einem Kursplus von 3 % in den letzten 24 Stunden stellt sich die Situation bei Pepe wieder besser dar. Denn in den letzten sieben Tagen – vornehmlich seit gestern – stieg der Pepe Coin um rund 10 %. Das Volumen pumpte ebenfalls um rund 175 %. Damit befindet sich der Pepe Coin mit einem überkauften RSI aktuell in Richtung des Widerstandslevels bei 0,0000019 bis 0,00000195 $. Sollte auch dieses Kursniveau überwunden werden, könnte der Pepe Coin durchaus erneut ein weiteres Mal die Milliarden-Marktkapitalisierung ansteuern.

Mr. Hankey Coin explodiert um 200 % nach Uniswap-Listing, Volumen bullisch!

Besonders spannend scheint in den letzten 24 Stunden auch die Entwicklung des neuen Meme-Coins Mr. Hankey, der angelehnt an die beliebte Zeichentrickserie South Park gelauncht wurde. Der Vorverkauf begann am gestrigen Abend und war in zehn Stunden ausverkauft. Der Nachfrageüberschuss pumpte den Mr. Hankey Coin auch unmittelbar nach dem öffentlichen Handelsstart. Dann folgten Gewinnmitnahmen. Schwaches Geld floss aus HANKEY, neue Halter kamen hinzu. Diese zielen nun darauf ab, den Hankey Coin wieder nach oben zu pushen. Erst vor wenigen Minuten erreichte HANKEY ein neues Rekordhoch. Erneute Rücksetzer könnten sich als attraktive Einstiegsgelegenheit darstellen.

Auch auf Twitter geht Mr. Hankey (HANKEY) zunehmend viral. In den vergangenen Minuten wurden Rücksetzer weiter gekauft. Augenscheinlich möchte die Community noch deutlich mehr Rendite. Denn mit einer vollständig verwässerten Marktkapitalisierung von 2,8 Millionen $ scheint noch viel Spielraum vorhanden. Eben tauchte HANKEY bereits unter den „Hot-Coins“ auf DEXTools auf.

Die hohe gesperrte Liquidität von 600.000 $ und das Handelsvolumen von schon über eine Million $ nach rund zwei Stunden machen einen guten Eindruck. Hier könnte am Wochenende noch weitaus mehr möglich sein, stets ein entsprechendes Timing und eine eigene Risikobewertung vorausgesetzt.

Thug Life (THUG) Vorverkauf explodiert: 10x nächste Woche?

Zweifelsfrei bieten Pepe Coin (PEPE) und Mr. Hankey (HANKEY) noch Chancen. Diese eignen sich für eine unterschiedliche Art von Investoren. Während PEPE mit über 600 Millionen $ Marktkapitalisierung wohl die geringere Upside hat, bietet Mr. Hankey (HANKEY) mit unter 3 Millionen $ Market Cap mehr Renditechancen und Risiken zugleich.

Alternativ könnte auch der neue Krypto-Presale von Thug Life (THUG) einen Blick wert sein, der in den nächsten 60 Stunden endet. Denn das Team hat den Vorverkauf mit einem Timer versehen. Ergo müssen sich die Investoren beeilen, wenn sie noch günstig für 0,0007 $ THUG akkumulieren wollen. Denn das zeitlose und virale Konzept aus der Hiphop-Kultur könnte sich par excellence für den digitalen Währungsmarkt eignen. Der Presale endet in 60 Stunden oder wenn weitere 500.000 $ investiert wurden. Dies könnte bei der aktuellen Dynamik am Sonntag der Fall sein.

Mit einer Marktkapitalisierung von ebenfalls unter 3 Millionen $, einer hohen Beteiligung der Community (70 %), attraktiven Airdrops und gesperrter Liquidität beim IDO könnte Thug Life (THUG) die Erfolgsgeschichten von PEPE, HANKEY und anderen Meme-Coins wiederholen. Und das aller Voraussicht nach schon Anfang nächste Woche. DYOR.

