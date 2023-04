Krypto News: Polygon nun zweitstärkste Gaming-Blockchain

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die steigende Nutzeraktivität auf der Ethereum Layer-2 Skalierungslösung Polygon im März hat dazu geführt, dass es nun das zweitgrößte Blockchain-Gaming-Netzwerk der Welt ist. Laut dem „Blockchain Games Report“ von DappRadar ist die Anzahl der einzigartigen aktiven Wallets (UAWs) auf Polygon im März um 53 % gegenüber Februar auf 138.081 gestiegen. Im Vergleich dazu haben der dritt- und viertplatzierte Hive und BNB Chain lediglich 84.000 bzw. 80.000 UAWs. Dies ist ein bedeutender Fortschritt für Polygon, das bisher hauptsächlich für seine DeFi DApps bekannt war. Der Bericht betont auch, dass Polygon jetzt als Gaming-Blockchain anerkannt wird, was ein positiver Schritt für das Netzwerk ist.

Ein großer Teil des UAW-Anstiegs auf Polygon ist auf das On-Chain-Spiel Hunters von BoomLand zurückzuführen. Das Spiel wurde im Januar gestartet und ist eine Web3-Adaption von BoomLands Handyspiel Hunt Royale. Es ist ein Free-to-Play-Rollenspiel mit NFT-Integrationen und einem ähnlichen Look und Stil wie Minecraft. In den letzten 30 Tagen hat es laut DappRadar-Daten allein einen Anstieg von mehr als 17.000 % bei den UAWs verzeichnet.

Am 9. März erreichte Hunters mit rund 55.300 Nutzern einen neuen Höchststand. Obwohl es unklar ist, was genau das Interesse an dem Spiel im letzten Monat ausgelöst hat, könnte die Vorfreude auf den NFT-Verkauf im Spiel am 31. März ein wichtiger Faktor gewesen sein. Die wachsende Beliebtheit von Polygon im Gaming-Bereich zeigt, dass es sich zu einem wichtigen Akteur in der Branche entwickelt. Es wird interessant sein zu beobachten, welche neuen Spiele und Anwendungen auf der Plattform entwickelt werden und wie dies das Netzwerk und den Wert des Polygon-Tokens in Zukunft beeinflussen wird.

Der „Blockchain Games Report“ von DappRadar zeigt, dass die gesamte „On-Chain-Gaming-Aktivität im März um 3,33 % auf 741.567 täglich aktive Wallets (dUAW) zurückging. Trotzdem machen Spiele immer noch einen signifikanten Anteil von 45,6 % der DApp-Industrieaktivitäten im Q1 2023 aus.

Polygon hat in den letzten Monaten in Bezug auf NFTs, Gaming und das Metaverse ein bullisches Momentum erlebt. Polygon Labs, das Team hinter dem Netzwerk, hat in der Vergangenheit eine lange Liste namhafter Partnerschaften mit Unternehmen wie Warner Music, Starbucks, Adidas, Reddit und Adobe geschlossen, um NFT-Projekte zu entwickeln und zu hosten.

Das Team hat auch kürzlich am 27. März erfolgreich Polygons quelloffene, Ethereum Virtual Machine-äquivalente Zero-Knowledge-Rollup gestartet. Diese Technologie ermöglicht es DApps, durch Transaktionsbündelung zu skalieren, eine höhere Leistung freizusetzen und gleichzeitig die Gasgebühren für die Durchführung von Transaktionen im Netzwerk zu reduzieren. Dies ist ein wichtiger Schritt, um die Effizienz des Netzwerks zu steigern und es für Anwender und Entwickler attraktiver zu machen.

Diese wachsende Popularität von Polygon im Gaming- und NFT-Bereich zeigt, dass es sich zu einem wichtigen Akteur in der Branche entwickelt. Mit neuen Partnerschaften und Technologien wie dem Zero-Knowledge-Rollup wird Polygon voraussichtlich weiter wachsen und seine Position als eines der führenden Blockchain-Netzwerke für Spiele und NFTs stärken. Es bleibt abzuwarten, welche weiteren Entwicklungen in der Zukunft auf Polygon kommen werden, aber es ist klar, dass das Netzwerk eine aufregende Zeit vor sich hat und für die Kryptobranche insgesamt von Bedeutung sein wird.

Launch von Lollipop bringt Polygon weiter voran

Polygon Labs und Feature, das Studio hinter dem beliebten Film „The Fast and the Furious“, haben eine Partnerschaft zur Entwicklung eines neuen Rennspiel-Franchise namens „Lollipop“ angekündigt. Das Projekt wird von David Ayer und Chris Long von Cedar Park Studios geschrieben. Steven Ilous, CEO von Feature, sagte, dass Polygon-Technologie ein wesentlicher Bestandteil des Erlebnisses sein werde und dass Lollipop als einzigartiges Inhaltserlebnis mit episodischen Streaming-Elementen, Spielen und professionellem Sport eingeführt werden würde.

Die Partnerschaft zielt darauf ab, eine erzählerische Rennstrecke zu schaffen, an der die Zuschauer aktiv teilnehmen können. Lollipop würde Polygon-basierte digitale Sammlerstücke oder NFTs beinhalten, sowie eine Streaming-Erzählkomponente und eine Gamification. Die Verwendung der Polygon-Blockchain-Technologie würde es dem Projekt ermöglichen, Gamification, künstliche Intelligenz, nutzergenerierte Inhalte und Eigentumsrechte in seine Projekte einzubeziehen.

Lollipops Entwicklung ist ein wichtiger Meilenstein bei der Überbrückung der Kluft zwischen der traditionellen Unterhaltungsindustrie und der aufstrebenden Kryptowährungsbranche. Feature hat bereits Erfahrung mit der Zusammenarbeit mit Streamingdiensten wie Netflix gesammelt und hofft nun auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit Cedar Park Studios.

Polygon hat auch kürzlich eine Partnerschaft mit dem Web3-Gaming-Unternehmen Immutable angekündigt, um die Innovation und die Akzeptanz von Krypto-Spielen im Raum zu beschleunigen. Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, Transaktionen um das 100- bis 1.000-fache zu skalieren und eine Alternative zu den überlasteten und kostspieligen Ethereum-Transaktionen zu bieten. Polygon hat bereits mit mehreren Spieleunternehmen zusammengearbeitet, darunter Square Enix, Neowiz, Midnight Society, Plai Labs und Tilting Point, und seine Layer-2-Skalierungslösung hat eine beträchtliche Zunahme der Akzeptanz erfahren.

Eine Partnerschaft zwischen Polygon und Feature verspricht ein aufregendes neues Kapitel im Bereich der Kryptospielen und des NFT-Markts zu werden. Es bleibt abzuwarten, wie sich Lollipop und andere Projekte auf der Polygon-Blockchain entwickeln werden, aber es ist klar, dass die Technologie und die Zusammenarbeit in der Branche eine wichtige Rolle spielen werden.

